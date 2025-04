10th April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 9th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,652 Lowest price per share (pence): 590.00 Highest price per share (pence): 604.00 Weighted average price per day (pence): 597.3861

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,707,416 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,707,416 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 597.3861 13,652 590.00 604.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 09 April 2025 08:10:16 174 601.00 XLON 00331841040TRLO1 09 April 2025 08:10:16 94 601.00 XLON 00331841041TRLO1 09 April 2025 08:16:34 92 604.00 XLON 00331842820TRLO1 09 April 2025 08:16:34 102 604.00 XLON 00331842821TRLO1 09 April 2025 08:22:05 134 604.00 XLON 00331844064TRLO1 09 April 2025 08:22:06 134 603.00 XLON 00331844066TRLO1 09 April 2025 08:30:44 132 602.00 XLON 00331846328TRLO1 09 April 2025 08:43:13 245 604.00 XLON 00331851377TRLO1 09 April 2025 08:43:13 18 604.00 XLON 00331851378TRLO1 09 April 2025 08:52:10 100 603.00 XLON 00331854634TRLO1 09 April 2025 08:52:10 33 603.00 XLON 00331854635TRLO1 09 April 2025 09:03:58 111 602.00 XLON 00331857955TRLO1 09 April 2025 09:03:58 22 602.00 XLON 00331857956TRLO1 09 April 2025 09:04:36 98 602.00 XLON 00331858212TRLO1 09 April 2025 09:17:55 136 597.00 XLON 00331864322TRLO1 09 April 2025 09:29:55 34 595.00 XLON 00331868962TRLO1 09 April 2025 09:33:20 140 595.00 XLON 00331872576TRLO1 09 April 2025 09:33:20 107 595.00 XLON 00331872577TRLO1 09 April 2025 09:33:20 34 595.00 XLON 00331872578TRLO1 09 April 2025 09:50:01 141 597.00 XLON 00331879564TRLO1 09 April 2025 09:59:43 152 599.00 XLON 00331882587TRLO1 09 April 2025 09:59:43 63 599.00 XLON 00331882588TRLO1 09 April 2025 10:04:33 59 599.00 XLON 00331884056TRLO1 09 April 2025 10:04:33 76 599.00 XLON 00331884057TRLO1 09 April 2025 10:56:41 13 599.00 XLON 00331902565TRLO1 09 April 2025 10:56:41 122 599.00 XLON 00331902566TRLO1 09 April 2025 10:56:41 135 599.00 XLON 00331902567TRLO1 09 April 2025 10:56:42 174 599.00 XLON 00331902574TRLO1 09 April 2025 10:56:42 98 599.00 XLON 00331902575TRLO1 09 April 2025 11:00:20 93 598.00 XLON 00331903073TRLO1 09 April 2025 11:00:20 38 598.00 XLON 00331903074TRLO1 09 April 2025 11:12:52 150 598.00 XLON 00331903770TRLO1 09 April 2025 11:12:52 108 598.00 XLON 00331903771TRLO1 09 April 2025 11:19:15 100 598.00 XLON 00331904190TRLO1 09 April 2025 11:23:45 43 597.00 XLON 00331904409TRLO1 09 April 2025 11:23:45 87 597.00 XLON 00331904410TRLO1 09 April 2025 11:23:45 307 597.00 XLON 00331904411TRLO1 09 April 2025 11:31:33 100 597.00 XLON 00331905170TRLO1 09 April 2025 11:33:51 151 596.00 XLON 00331905326TRLO1 09 April 2025 11:33:51 121 596.00 XLON 00331905327TRLO1 09 April 2025 11:33:51 13 596.00 XLON 00331905328TRLO1 09 April 2025 11:33:51 2 596.00 XLON 00331905329TRLO1 09 April 2025 11:59:55 136 597.00 XLON 00331906474TRLO1 09 April 2025 11:59:55 167 597.00 XLON 00331906475TRLO1 09 April 2025 12:00:10 134 596.00 XLON 00331906630TRLO1 09 April 2025 12:00:18 133 595.00 XLON 00331906730TRLO1 09 April 2025 12:02:12 106 592.00 XLON 00331907141TRLO1 09 April 2025 12:02:36 25 592.00 XLON 00331907229TRLO1 09 April 2025 12:02:36 130 592.00 XLON 00331907230TRLO1 09 April 2025 12:02:36 81 592.00 XLON 00331907232TRLO1 09 April 2025 12:02:36 25 592.00 XLON 00331907233TRLO1 09 April 2025 12:07:08 134 593.00 XLON 00331907577TRLO1 09 April 2025 12:15:12 3 594.00 XLON 00331908107TRLO1 09 April 2025 12:15:17 10 594.00 XLON 00331908114TRLO1 09 April 2025 12:15:35 7 594.00 XLON 00331908133TRLO1 09 April 2025 12:15:55 100 594.00 XLON 00331908173TRLO1 09 April 2025 12:23:04 111 594.00 XLON 00331908456TRLO1 09 April 2025 12:23:04 19 594.00 XLON 00331908457TRLO1 09 April 2025 12:32:18 138 595.00 XLON 00331909101TRLO1 09 April 2025 12:32:49 136 595.00 XLON 00331909119TRLO1 09 April 2025 12:33:40 140 594.00 XLON 00331909188TRLO1 09 April 2025 12:35:19 124 592.00 XLON 00331909387TRLO1 09 April 2025 12:35:19 7 592.00 XLON 00331909388TRLO1 09 April 2025 12:38:50 130 591.00 XLON 00331909687TRLO1 09 April 2025 13:07:55 130 590.00 XLON 00331911155TRLO1 09 April 2025 13:17:47 39 592.00 XLON 00331911670TRLO1 09 April 2025 13:27:50 160 592.00 XLON 00331912163TRLO1 09 April 2025 13:50:10 102 595.00 XLON 00331913014TRLO1 09 April 2025 13:50:10 107 595.00 XLON 00331913015TRLO1 09 April 2025 14:13:59 101 597.00 XLON 00331914334TRLO1 09 April 2025 14:15:55 3 597.00 XLON 00331914434TRLO1 09 April 2025 14:20:52 2 597.00 XLON 00331914766TRLO1 09 April 2025 14:28:47 65 597.00 XLON 00331915161TRLO1 09 April 2025 14:29:19 10 597.00 XLON 00331915212TRLO1 09 April 2025 14:47:12 134 598.00 XLON 00331917346TRLO1 09 April 2025 14:47:12 320 598.00 XLON 00331917347TRLO1 09 April 2025 14:47:12 180 598.00 XLON 00331917348TRLO1 09 April 2025 14:55:19 141 599.00 XLON 00331917923TRLO1 09 April 2025 15:00:41 268 601.00 XLON 00331918825TRLO1 09 April 2025 15:05:39 135 602.00 XLON 00331919235TRLO1 09 April 2025 15:05:39 181 602.00 XLON 00331919239TRLO1 09 April 2025 15:05:39 360 602.00 XLON 00331919240TRLO1 09 April 2025 15:05:39 181 602.00 XLON 00331919241TRLO1 09 April 2025 15:06:04 129 601.00 XLON 00331919276TRLO1 09 April 2025 15:06:30 134 600.00 XLON 00331919371TRLO1 09 April 2025 15:09:03 139 598.00 XLON 00331919695TRLO1 09 April 2025 15:22:15 129 598.00 XLON 00331921495TRLO1 09 April 2025 15:22:15 129 598.00 XLON 00331921496TRLO1 09 April 2025 15:22:52 100 598.00 XLON 00331921550TRLO1 09 April 2025 15:22:52 360 598.00 XLON 00331921551TRLO1 09 April 2025 15:28:15 160 598.00 XLON 00331922219TRLO1 09 April 2025 15:28:15 135 597.00 XLON 00331922220TRLO1 09 April 2025 15:28:15 160 598.00 XLON 00331922221TRLO1 09 April 2025 15:28:15 48 598.00 XLON 00331922222TRLO1 09 April 2025 15:28:48 135 597.00 XLON 00331922290TRLO1 09 April 2025 15:32:02 40 599.00 XLON 00331922518TRLO1 09 April 2025 15:38:23 136 598.00 XLON 00331923012TRLO1 09 April 2025 15:38:23 136 598.00 XLON 00331923013TRLO1 09 April 2025 15:40:25 74 598.00 XLON 00331923298TRLO1 09 April 2025 15:40:25 273 597.00 XLON 00331923299TRLO1 09 April 2025 15:48:06 276 595.00 XLON 00331924226TRLO1 09 April 2025 15:48:06 137 595.00 XLON 00331924227TRLO1 09 April 2025 15:48:06 138 595.00 XLON 00331924228TRLO1 09 April 2025 15:50:16 234 595.00 XLON 00331924750TRLO1 09 April 2025 15:50:16 155 595.00 XLON 00331924751TRLO1 09 April 2025 15:50:16 129 595.00 XLON 00331924752TRLO1 09 April 2025 15:59:06 104 595.00 XLON 00331926625TRLO1 09 April 2025 15:59:06 75 595.00 XLON 00331926626TRLO1 09 April 2025 16:05:24 139 594.00 XLON 00331927433TRLO1 09 April 2025 16:05:25 43 593.00 XLON 00331927441TRLO1 09 April 2025 16:08:53 405 593.00 XLON 00331927978TRLO1 09 April 2025 16:18:09 133 596.00 XLON 00331929210TRLO1 09 April 2025 16:18:09 132 596.00 XLON 00331929211TRLO1 09 April 2025 16:18:09 15 596.00 XLON 00331929212TRLO1 09 April 2025 16:18:09 117 596.00 XLON 00331929213TRLO1 09 April 2025 16:18:16 102 595.00 XLON 00331929257TRLO1

