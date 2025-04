Contact presse Capgemini :

Capgemini et ISAI lancent ISAI Cap Venture II

Ce 2ème fonds de capital-risque s'appuie sur le succès du premier,

dédié à la collaboration innovante avec les startups

Paris, le 10 avril 2025 – A la suite du succès d'ISAI Cap Venture I, ISAI et Capgemini annoncent le lancement d'ISAI Cap Venture II, un nouveau véhicule d'investissement dédié à soutenir des startups et scale-ups B2B à fort potentiel dans le monde entier. Cette deuxième édition du fonds, dotée de 80 millions d'euros, associe à nouveau l'expertise approfondie d'ISAI en capital-risque et la capacité de Capgemini Ventures à générer des synergies business entre les startups et l'écosystème de Capgemini à travers le monde.

Depuis sa création en 2019, ISAI Cap Venture I a constitué un portefeuille international diversifié de 15 entreprises, en co-investissant aux côtés de fonds de capital-risque internationaux de premier plan. Parmi les investissements clés figurent Alation (créer une stratégie de gouvernance des données, de confiance dans les données et d’un glossaire métier automatisé), Zelros (transformer la distribution d’assurance) et Copado (construit nativement sur Salesforce pour permettre d’accélérer la vitesse et la qualité de la livraison de logiciels).

Ces investissements sont en phase avec les priorités stratégiques de Capgemini, contribuant à enrichir son portefeuille d’offres, en particulier les offres sectorielles, et à renforcer ses relations avec ses partenaires technologiques. Capgemini a ainsi pu construire des go-to-market conjoints, favorisant de nouvelles innovations, idées et solutions, afin d’accompagner les clients dans leur transformation business et technologique.

Le fonds a également investi dans des technologies de pointe qui façonneront l’avenir des entreprises, comme Liquid AI, un nouveau modèle d’IA générative appelé Liquid Neural Networks (LNNs) qui est à la fois efficace, durable et rentable, ou encore Pasqal, pionnier de l’informatique quantique.

Un modèle éprouvé de collaboration entre corporate et capital-risque

À l’instar du premier fonds, ISAI Cap Venture II prendra des participations minoritaires (tickets de 1 à 5 millions d’euros) dans des entreprises ayant atteint un niveau de maturité leur permettant de mener des approches commerciales conjointes avec Capgemini. Ces investissements viseront des entreprises en série A jusqu’au stade Growth, en cohérence avec les pratiques des fonds de capital-risque internationaux, principalement en Europe et aux États-Unis. Ce modèle de collaboration corporate-VC a fait ses preuves, montrant qu’un partenariat structuré entre fonds de capital-risque et entreprise peut accélérer la croissance.

« Notre premier fonds a démontré que les startups pouvaient tirer parti d’un partenaire corporate tout en conservant la flexibilité nécessaire à leur développement. Avec ISAI Cap Venture II, nous réaffirmons notre volonté de soutenir les startups technologiques les plus innovantes et de les aider à changer d’échelle grâce à l’écosystème de Capgemini », déclare Jean-David Chamboredon, Président exécutif d’ISAI.

« Notre modèle unique avec ISAI a permis à Capgemini Ventures de s’imposer comme un acteur de confiance dans l’écosystème VC. Le lancement d’ISAI Cap Venture II nous permettra de continuer à développer des propositions de valeur communes avec les startups sélectionnées, et ainsi d’accélérer l’adoption des innovations digitales et des technologies émergentes les plus prometteuses pour les clients de Capgemini », ajoute Lucia Sinapi-Thomas, Directrice exécutive de Capgemini Ventures.

Une activité CVC en pleine expansion chez ISAI

ISAI a désormais levé plus de 240 millions d’euros pour des fonds d’investissement adossés à des partenaires corporate, consolidant ainsi son rôle de société de capital-risque de référence dans la collaboration avec des acteurs stratégiques. Avec deux sponsors corporate emblématiques, dont Capgemini, ISAI poursuit le développement de son activité de capital-risque corporate (CVC), démontrant sa capacité à créer des passerelles efficaces entre startups et grands groupes industriels.

À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos de l'ISAI

ISAI Gestion (« ISAI ») est l'un des pionniers de l'écosystème French Tech. Co-fondée en 2009 « par et pour » les entrepreneurs de la Tech, ISAI rassemble aujourd'hui plus de 450 Entrepreneurs-LPs aux côtés de grands Investisseurs Institutionnels.

Avec des bureaux à Paris et à New York, ISAI gère plus d’un milliard d'euros à travers quatre stratégies d'investissement : Early-Stage Venture, Corporate Venture, Growth Lending et Tech Buyout.

La société est signataire de l'UNPRI et un acteur engagé dans la Tech inclusive et sobre en carbone. Pour plus d'informations, visitez : www.isai.fr

