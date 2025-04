S'engager à fond dans la solidarité : Le Syndicat international des Métallos uni contre les tarifs de Trump

LAS VEGAS, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat canadien des Métallos s'est joint à des milliers de délégués de partout aux États-Unis et des Caraïbes lors du congrès international 2025 des Métallos, où une résolution forte et sans concession demandant un commerce équitable et la fin des tarifs inconsidérés de Donald Trump sur les produits canadiens a été adoptée à l'unanimité.

Alors que l'administration Trump a imposé de nouveaux tarifs sur l'acier, l'aluminium et les produits forestiers canadiens, la totalité des membres délégués au Congrès ont été clairs : le Canada n'est pas le problème. Ces tarifs menacent des centaines de milliers de bons emplois syndiqués, perturbent des chaînes d'approvisionnement profondément intégrées et ce sont les travailleuses et les travailleurs des deux pays qui en paieront le prix élevé.

« Nous sommes déjà passés par là. Pendant des années, nos membres ont payé le prix de mauvaises décisions commerciales : fermetures d'usines, licenciements et milliards de dollars en tarifs injustes et inconsidérés, a déclaré Marty Warren, directeur national des Métallos pour le Canada. Ces tarifs nuisent aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux communautés des deux côtés de la frontière. Cette résolution réaffirme ce que nous avons toujours défendu : le commerce équitable et la solidarité transfrontalière ».

Jeff Bromley, président du Conseil du bois des Métallos, qui représente plus de 14 000 travailleurs forestiers au Canada, a insisté sur l'urgence de la riposte. « Nous ne sommes pas le problème - nous sommes là pour aider, a déclaré M. Bromley. Nous sommes là pour aider à reconstruire après les incendies en Californie, après les ouragans dans les Carolines. Nous sommes vos confrères et consœurs, vos voisins et nous voulons continuer à l'être. Nous voulons développer cette relation ».

La résolution demande une exemption permanente des tarifs de l'article 232 sur l'acier et l'aluminium canadiens, une application plus stricte des règles commerciales à l'encontre de pays qui y contreviennent, comme la Chine et une stratégie coordonnée entre le Canada et les États-Unis pour protéger et développer les emplois syndiqués dans toute l'Amérique du Nord.

« Les Métallos savent qui est le vrai problème; et ce n'est pas le Canada, a déclaré le président international du Syndicat des Métallos, Dave McCall. « Nous sommes unis dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et nous ne laisserons aucune administration utiliser les tarifs pour nous diviser. »

Avec 850 000 membres en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, les Métallos représentent les travailleuses et les travailleurs de tous les secteurs touchés par le commerce international, de l'acier et l'aluminium, à la foresterie, l'exploitation minière, le secteur manufacturier et les minéraux critiques.

« Pendant ce congrès, avec 3000 personnes réunies, on entend les travailleurs et les travailleuses des deux côtés de la frontière parler d’une même voix, on sent l’unité et surtout, la solidarité. Ça fait du bien de sentir nos membres des deux pays voient clair dans le jeu de ceux qui veulent nous monter les uns contre les autres. Nous sommes aussi solidaires des travailleur.euse.s et syndiqué.e.s américain.e.s affecté.e.s par les attaques antisyndicales et les tarifs », a fait valoir le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

