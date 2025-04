ATP underretter Københavns Lufthavne A/S om endelig dispensation fra Finanstilsynet angående tilbudspligt

Med henvisning til selskabsmeddelelse af 8. april 2025, har Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) i dag underrettet Københavns Lufthavne A/S om, at ATP har modtaget en betinget dispensation fra Finanstilsynet fra pligten til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer i forbindelse med ATP’s indirekte erhvervelse af kontrol over Københavns Lufthavne A/S den 9. april 2025. Der henvises til vedlagte orientering fra ATP til Københavns Lufthavne A/S med tilhørende resumé af betinget dispensation fra Finanstilsynet.

Den betingede dispensation skal ses i lyset af, at der mellem ATP og den danske stat er indgået aftale om statens erhvervelse af ca. 59,4 pct. af aktierne i Københavns Lufthavne A/S. Der henvises til selskabsmeddelelse af 2. december 2024. Den danske stat skal efter gennemførelsen af den transaktion fremsætte et pligtmæssigt tilbud til minoritetsaktionærerne i Københavns Lufthavne A/S i henhold til reglerne i kapitalmarkedslovens kapitel 8. Såfremt den nævnte aftale mellem ATP og den danske stat ikke er gennemført indenfor den af Finanstilsynet fastsatte periode, vil ATP i henhold til den betingede dispensation blive forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til minoritetsaktionærerne.

Københavns Lufthavne A/S vil udsende yderligere orientering, når selskabet modtager underretning fra ATP eller den danske stat om den videre proces frem mod den danske stats erhvervelse af kontrol med selskabet.





