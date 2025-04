Eviden fournira un ensemble complet et unique de capacités d'IA associant puissance de supercalcul, couche logicielle et développement de cas d’usage d’IA

Paris, France – 10 avril 2025 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui la signature d'un contrat de 50 millions d'euros avec l’agence gouvernementale pour le numérique et l'e-gouvernement de Serbie. Eviden et le gouvernement serbe déploieront ensemble une « AI Factory » nationale, composée d'un centre d'excellence en intelligence artificielle (IA) et d'une plateforme de calcul intensif de premier plan dédiée à l'IA. Cette structure permettra d’accélérer les capacités d'IA de la Serbie et de favoriser l'innovation dans des secteurs clés tout en renforçant son autonomie technologique grâce à des solutions européennes.

Plus qu'une simple infrastructure, une « AI Factory » est un ensemble complet de ressources partagées – expertise humaine, logiciels, matériels – pour favoriser l'innovation et la croissance de l'IA, démocratiser son utilisation et mener à bien des projets de grande envergure. En fournissant toutes ces ressources avec des solutions européennes au travers d’un contrat unique, Eviden donnera à la Serbie les moyens de relever les défis et exigences croissants en matière d’IA.

Cette nouvelle « AI Factory » nationale, une première dans les Balkans, intégrera des ressources de supercalcul de pointe, une couche logicielle avancée et une expertise spécifique pour la conception et le déploiement de cas d’usage. Cet écosystème dynamique sera mis à la disposition des institutions publiques, des acteurs universitaires et des entreprises serbes afin d'exploiter la puissance de l'IA et de l’appliquer dans divers domaines tels que la santé, l'énergie, les transports ou encore l'administration.

Pour répondre aux besoins en puissance de calcul de la Serbie, Eviden déploiera son supercalculateur BullSequana XH3000, conçu et fabriqué dans son usine phare d’Angers (France). Avec près de 25 pétaflops de puissance de calcul – l'équivalent de 25 millions de milliards d'opérations par seconde – ainsi que 300 processeurs graphiques (GPU) et 2,5 pétaoctets de stockage, ce supercalculateur d'IA sera l’épine dorsale de ce centre d'excellence en IA, fournissant la puissance de calcul nécessaire pour développer et exécuter de nouveaux cas d'utilisation de l'IA.

En complément de ce supercalculateur, Eviden déploiera sa plateforme BullSequana AI, conçue pour accélérer le développement d'applications d'IA. La couche logicielle d'Eviden intégrera également les capacités de Mistral AI, et en particulier leurs modèles européens d’IA générative pour exécuter des cas d’usage révolutionnaires.

Cette combinaison de capacités matérielles et logicielles sera complétée par une expertise humaine en IA, avec l’appui des équipes d'Eviden en France, en République tchèque et de l'écosystème d'IA serbe. Ces spécialistes en IA apporteront leur compréhension approfondie des besoins spécifiques de chaque secteur, assurant ainsi une application efficace de l'IA aux secteurs stratégiques pour la Serbie. Ils contribueront également au recrutement et à la formation d'ingénieurs et d'universitaires dans tout le pays, afin que le Centre d'excellence en IA devienne un centre d'innovation autonome.

Mihailo Jovanovic, PhD, Directeur de l’agence gouvernementale pour le numérique et l'e-gouvernement, République de Serbie, a déclaré : « Ce partenariat avec Eviden, leader européen du calcul intensif et de l'IA, est un moment historique pour l'avenir numérique de notre pays, démontrant l'esprit de coopération franco-serbe. Il ne s'agit pas seulement d'un bond technologique, mais d'une preuve de notre engagement à favoriser l'innovation, à faire progresser notre économie et à renforcer notre position de chef de file régional dans l’intelligence artificielle. Ce projet est une étape clé dans la mise en œuvre de la vision de la Serbie conformément au programme « Leap into the Future – Serbia 2027 » et aux plans de modernisation, de numérisation et d'application de l'intelligence artificielle. »

Emmanuel Le Roux, Directeur des activités « Advanced Computing », Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Grâce à son investissement et à sa responsabilité actuelle dans le Partenariat mondial sur l'IA, la Serbie a été à l'avant-garde de la recherche et de l'application de l'IA en Europe. Ce projet unique en son genre est un nouvel exemple de son engagement en faveur du progrès technologique et de la croissance économique, tout en contribuant à la coopération stratégique entre la France et la Serbie en matière d'IA et en renforçant la souveraineté technologique du pays. Il souligne le positionnement unique d'Eviden de bout en bout et démontre une fois de plus comment les leaders technologiques européens peuvent stimuler l'innovation en matière d'IA tout en garantissant l'autonomie et la souveraineté technologiques."

