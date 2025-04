Forløb af ordinær generalforsamling den 10. april 2025 i Investeringsforeningen Danske Invest Select

Beretningen og årsrapporten for 2024 for Investeringsforeningen Danske Invest Select blev godkendt på dagens ordinære generalforsamling. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2024 vedtaget. De samlede udbytter for foreningen blev 3,9 mia. kroner.

Til foreningens bestyrelse blev advokat Bo Holse, direktør Birgitte Brinch Madsen, direktør Jeanette Fangel Løgstrup, direktør Jan Madsen og professor Michael Svarer genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Bo Holse som formand og Birgitte Brinch Madsen som næstformand.

Herudover blev Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor for foreningen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om afvikling af afdelingerne Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL, USA Mid Cap KL og USA Mid Cap - Akkumulerende KL. Derudover havde bestyrelsen fremsat forsalg om fusion af afdeling Flexinvest Aktier KL og afdeling Global Equity Solution KL, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som den fortsættende afdeling.

Endvidere havde bestyrelsen fremsat forslag om navneændring for afdelingerne Flexinvest Fonde KL, Flexinvest Korte Obligationer KL, Flexinvest Danske Obligationer og Flexinvest Globale Obligationer KL.



Bestyrelsen havde også fremsat forslag om at opdatere beskrivelsen af, hvor foreningens afdelinger må investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, og flytte beskrivelsen fra afdelingsbeskrivelserne i § 4 til tillæg A til vedtægterne samt en række dertilhørende forslag, der samlet set havde til formål at forenkle vedtægternes tillæg.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtlige af bestyrelsens forslag, som kan findes her: Generalforsamling i Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index 13.03.2025.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Mikkelstrup

adm. direktør