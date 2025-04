ARGAN signe un nouveau BEFA pour développer son 15ème entrepôt Aut0nom, 10 avril 2025

Communiqué de presse – jeudi 10 avril 2025 – 17h45

ARGAN signe un nouveau BEFA pour développer son 15ème entrepôt Aut0nom®

Quelques jours après l’inauguration d’un Aut0nom® sur l’Eurométropole de Metz, ARGAN vient de signer un BEFA portant sur le développement d’un Aut0nom® de 18 300 m² sur la commune de Louailles (72), entre Le Mans et Angers, le long de l’A11. Le chantier de ce nouveau projet démarrera à la fin du mois d’avril.

Perspective Cabinet A26

Un projet immobilier logistique qui sera mené en un temps record

C’est à mi-chemin entre Angers et Le Mans, à Louailles, en bordure de l’autoroute A11, que ce nouveau projet va prendre forme avec les premiers coups de pioches attendus courant avril et la livraison d’une première tranche dès la fin de l’année 2025. C’est un record pour ARGAN qui a dû s’adapter au calendrier très serré de son futur client, une entreprise spécialiste de l’univers du jardin et de l’aménagement extérieur. Futur locataire qui sera engagé dans le cadre d’un bail long terme de 12 années fermes.

Le 15ème projet Aut0nom® développé par ARGAN en moins de 3 ans

Comme pour l’ensemble des nouveaux développements menés par ARGAN, cette plateforme sera labellisée Aut0nom® .

Une centrale photovoltaïque développant une puissance de 300 kWc sera installée en toiture et couplée à des batteries de stockage d’une capacité de 200 KWh qui permettront de couvrir les besoins du site en matière d’éclairage et de chauffage. Le chauffage sera assuré par des pompes à chaleur électriques au rendement bien supérieur à celui des traditionnelles chaudières gaz et aux émissions CO 2 limitées. Finalement, l’ensemble des équipements Aut0nom® permettra de diviser par 10 les émissions CO 2 du site. Le solde sera compensé par un plan de reforestation mené à Cestas (33). Le site sera ainsi carbone neutre en phase d’exploitation.

Il s’agira déjà du 15eme site labellisé depuis l’inauguration du premier Aut0nom® à Serris en région parisienne en septembre 2022. Un succès qui confirme la pertinence de ce modèle de développement vertueux sur les plans énergétique et d’empreinte carbone.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « Après un fort développement historique sur la région Ile-de-France, puis sur la Dorsale logistique Nord-Sud, ARGAN poursuit sa croissance en investissant sur le marché de l’Arc Atlantique, aujourd’hui en fort développement. Ce nouveau projet vient confirmer cette stratégie et permet à notre Foncière d’avancer sur son ambitieux plan d’investissement de 220 millions d’euros prévus sur les exercices 2025 et 2026 ».

