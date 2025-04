Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2025

DELSON, Québec, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2025.

Pour les trois mois terminés le 28 février 2025, Goodfellow a déclaré une perte nette de 2,3 millions $, ou 0,27 $ par action, comparativement à une perte nette de 0,1 million $, ou 0,01 $ par action, il y a un an, tandis que les ventes consolidées se sont établies à 111,2 millions $, comparativement à 105,3 millions $ l'an dernier.

Goodfellow a enregistré une croissance des ventes de 5,5 % au premier trimestre de 2025 grâce à son offre de produits diversifiée et son solide réseau de distribution à travers le Canada. L’augmentation des frais généraux, tels que les salaires, les loyers et l’amortissement liés aux sites existants, ainsi que l’intégration de plusieurs acquisitions d’actifs aux États-Unis, a entraîné des impacts qui nécessiteront un certain temps à être entièrement atténués. Goodfellow reste axé sur les opportunités à long terme et continuera de surveiller et de gérer sa chaîne d’approvisionnement afin de faire face aux risques liés aux tarifs américains.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC.

États consolidés du résultat global

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2025 et 29 février 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités

28 février

2025 29 février

2024 $ $ Chiffre d’affaires 111 180 105 334 Charges Coût des ventes 85 713 82 546 Frais de vente et charges administratives et générales 27 819 22 884 Charges financières nettes 786 55 114 318 105 485 Perte avant impôt sur le résultat (3 138) (151) Impôt sur le résultat (878) (43) Total aux éléments du résultat global (2 260) (108) Perte nette par action - de base et dilué (0,27) (0,01)





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)

Non audités

Au Au Au 28 février

2025 30 novembre

2024 29 février

2024 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 4 237 5 314 4 397 Clients et autres débiteurs 69 995 56 601 69 672 Impôts à recouvrer 7 513 6 634 8 254 Stocks 158 879 131 284 122 802 Charges payées d’avance 4 051 4 047 3 771 Total des actifs courants 244 675 203 880 208 896 Actifs non courants Immobilisations corporelles 43 552 43 883 33 208 Actifs incorporels 751 896 1 340 Actifs au titre de droits d’utilisation 20 863 19 936 10 586 Actifs au titre des régimes à prestations définies 21 747 21 925 15 453 Autres actifs 1 327 1 336 777 Total des actifs non courants 88 240 87 976 61 364 Actifs totaux 332 915 291 856 270 260 Passifs Passifs courants Dette bancaire 42 385 5 913 11 311 Fournisseurs et autres créditeurs 55 494 49 028 44 986 Provision 818 930 2 778 Dividendes payable 2 105 - 4 256 Partie courante des obligations locatives 6 418 6 271 4 419 Total des passifs courants 107 220 62 142 67 750 Passifs non courants Obligations locatives 15 985 15 203 7 878 Impôt sur le résultat différé 8 303 8 303 4 112 Total des passifs non courants 24 288 23 506 11 990 Passifs totaux 131 508 85 648 79 740 Capitaux propres Capital social 9 271 9 309 9 370 Résultats non distribués 192 136 196 899 181 150 201 407 206 208 190 520 Passifs et capitaux propres totaux 332 915 291 856 270 260





GOODFELLOW INC.

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2025 et 29 février 2024

(en milliers de dollars)

Non audités

28 février

2025 29 février

2024 $ $ Activités opérationnelles Perte nette (2 260) (108) Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 1 262 835 Actifs incorporels 145 147 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 495 1 034 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (6) (8) Provision (112) (11) Impôt sur le résultat (878) (43) Charges d’intérêts 239 45 Charges d’intérêts sur obligations locatives 341 137 Excédent (Déficits) de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 178 (106) Autres (58) 1 346 1 923 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (34 562) (32 510) Intérêts payés (545) (189) Impôt sur le résultat payé (1) (1 925) (35 108) (34 624) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (34 762) (32 701) Activités de financement Augmentation nette de l’emprunt bancaire 4 000 - Augmentation nette de l’emprunt CORRA 24 000 - Paiement d’obligations locatives (1 435) (1 199) Rachat d'actions (436) (119) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 26 129 (1 318) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (931) (1 282) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 6 8 Autres actifs 9 - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (916) (1 274) Déficits nets de trésorerie (9 549) (35 293) Situation de trésorerie au début de la période 599 28 379 Situation de trésorerie à la fin de la période (10 148) (6 914) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 4 237 4 397 Découvert bancaire (14 385) (11 311) (10 148) (6 914)





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2025 et 29 février 2024

(en milliers de dollars)

Non audités

Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2023 9 379 185 624 195 003 Perte nette - (108) (108) Total aux éléments du résultat global - (108) (108) Dividende - (4 256) (4 256) Rachat d’actions (9) (110) (119) Solde au 29 février 2024 9 370 181 150 190 520 Solde au 30 novembre 2024 9 309 196 899 206 208 Perte nette - (2 260) (2 260) Total aux éléments du résultat global - (2 260) (2 260) Dividende - (2 105) (2 105) Rachat d’actions (38) (398) (436) Solde au 28 février 2025 9 271 192 136 201 407