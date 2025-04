11th April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 10th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,586 Lowest price per share (pence): 615.00 Highest price per share (pence): 633.00 Weighted average price per day (pence): 621.3629

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,707,416 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,707,416 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 621.3629 13,586 615.00 633.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 10 April 2025 08:10:51 20 633.00 XLON 00331934724TRLO1 10 April 2025 08:10:51 82 633.00 XLON 00331934725TRLO1 10 April 2025 08:10:51 75 633.00 XLON 00331934726TRLO1 10 April 2025 08:10:51 125 633.00 XLON 00331934727TRLO1 10 April 2025 08:14:28 133 628.00 XLON 00331935176TRLO1 10 April 2025 08:26:44 134 627.00 XLON 00331937501TRLO1 10 April 2025 08:28:56 139 626.00 XLON 00331937920TRLO1 10 April 2025 08:34:22 274 623.00 XLON 00331938639TRLO1 10 April 2025 08:45:21 130 623.00 XLON 00331939971TRLO1 10 April 2025 08:53:50 130 624.00 XLON 00331940654TRLO1 10 April 2025 08:54:39 135 623.00 XLON 00331940755TRLO1 10 April 2025 09:00:36 141 621.00 XLON 00331941243TRLO1 10 April 2025 09:00:36 129 620.00 XLON 00331941244TRLO1 10 April 2025 09:15:02 129 622.00 XLON 00331942079TRLO1 10 April 2025 09:23:23 129 621.00 XLON 00331942429TRLO1 10 April 2025 09:33:06 141 620.00 XLON 00331943618TRLO1 10 April 2025 09:33:06 160 620.00 XLON 00331943619TRLO1 10 April 2025 09:37:18 141 619.00 XLON 00331943947TRLO1 10 April 2025 09:41:51 137 621.00 XLON 00331944165TRLO1 10 April 2025 09:46:17 135 620.00 XLON 00331944453TRLO1 10 April 2025 09:54:39 141 618.00 XLON 00331945071TRLO1 10 April 2025 10:19:09 2 619.00 XLON 00331946481TRLO1 10 April 2025 10:19:09 129 619.00 XLON 00331946482TRLO1 10 April 2025 10:32:57 180 620.00 XLON 00331947086TRLO1 10 April 2025 10:33:03 282 618.00 XLON 00331947091TRLO1 10 April 2025 10:54:06 137 620.00 XLON 00331948678TRLO1 10 April 2025 10:55:15 261 621.00 XLON 00331948745TRLO1 10 April 2025 11:16:23 180 624.00 XLON 00331950019TRLO1 10 April 2025 11:16:23 100 624.00 XLON 00331950020TRLO1 10 April 2025 11:23:27 96 625.00 XLON 00331950454TRLO1 10 April 2025 11:23:27 39 625.00 XLON 00331950455TRLO1 10 April 2025 11:31:17 100 625.00 XLON 00331950912TRLO1 10 April 2025 11:31:17 35 625.00 XLON 00331950913TRLO1 10 April 2025 11:39:42 135 626.00 XLON 00331951225TRLO1 10 April 2025 11:56:48 94 626.00 XLON 00331951826TRLO1 10 April 2025 11:56:48 75 626.00 XLON 00331951827TRLO1 10 April 2025 12:04:23 130 626.00 XLON 00331952178TRLO1 10 April 2025 12:06:28 139 625.00 XLON 00331952270TRLO1 10 April 2025 12:22:12 135 626.00 XLON 00331952897TRLO1 10 April 2025 12:29:45 138 625.00 XLON 00331953579TRLO1 10 April 2025 12:29:45 137 624.00 XLON 00331953581TRLO1 10 April 2025 12:39:30 138 623.00 XLON 00331954082TRLO1 10 April 2025 13:00:00 32 625.00 XLON 00331954938TRLO1 10 April 2025 13:00:00 72 625.00 XLON 00331954939TRLO1 10 April 2025 13:00:00 71 625.00 XLON 00331954940TRLO1 10 April 2025 13:00:43 131 626.00 XLON 00331954967TRLO1 10 April 2025 13:10:14 131 624.00 XLON 00331955326TRLO1 10 April 2025 13:23:06 139 622.00 XLON 00331955776TRLO1 10 April 2025 13:23:06 135 621.00 XLON 00331955777TRLO1 10 April 2025 13:30:08 135 623.00 XLON 00331956192TRLO1 10 April 2025 13:31:03 142 624.00 XLON 00331956256TRLO1 10 April 2025 13:36:18 141 622.00 XLON 00331956445TRLO1 10 April 2025 13:51:41 140 620.00 XLON 00331957061TRLO1 10 April 2025 13:51:41 139 620.00 XLON 00331957063TRLO1 10 April 2025 13:51:41 139 620.00 XLON 00331957064TRLO1 10 April 2025 14:15:55 135 621.00 XLON 00331957961TRLO1 10 April 2025 14:19:16 70 623.00 XLON 00331958183TRLO1 10 April 2025 14:19:16 81 623.00 XLON 00331958184TRLO1 10 April 2025 14:19:17 269 622.00 XLON 00331958186TRLO1 10 April 2025 14:19:17 169 623.00 XLON 00331958187TRLO1 10 April 2025 14:26:01 135 621.00 XLON 00331958747TRLO1 10 April 2025 14:26:06 129 621.00 XLON 00331958756TRLO1 10 April 2025 14:26:27 11 623.00 XLON 00331958778TRLO1 10 April 2025 14:26:27 123 623.00 XLON 00331958779TRLO1 10 April 2025 14:26:53 136 623.00 XLON 00331958802TRLO1 10 April 2025 14:27:13 134 623.00 XLON 00331958806TRLO1 10 April 2025 14:30:00 24 622.00 XLON 00331959023TRLO1 10 April 2025 14:30:00 106 622.00 XLON 00331959024TRLO1 10 April 2025 14:32:07 137 621.00 XLON 00331959354TRLO1 10 April 2025 14:41:18 135 620.00 XLON 00331960108TRLO1 10 April 2025 14:41:18 135 620.00 XLON 00331960109TRLO1 10 April 2025 14:41:18 135 620.00 XLON 00331960110TRLO1 10 April 2025 14:47:32 261 621.00 XLON 00331960663TRLO1 10 April 2025 14:48:22 8 621.00 XLON 00331960757TRLO1 10 April 2025 14:48:23 143 621.00 XLON 00331960758TRLO1 10 April 2025 14:48:23 280 621.00 XLON 00331960759TRLO1 10 April 2025 14:51:07 136 622.00 XLON 00331961158TRLO1 10 April 2025 14:51:10 206 622.00 XLON 00331961161TRLO1 10 April 2025 14:51:10 61 622.00 XLON 00331961162TRLO1 10 April 2025 14:52:09 131 622.00 XLON 00331961205TRLO1 10 April 2025 14:53:04 92 621.00 XLON 00331961312TRLO1 10 April 2025 14:53:04 170 621.00 XLON 00331961313TRLO1 10 April 2025 14:55:59 129 620.00 XLON 00331961472TRLO1 10 April 2025 14:58:30 134 619.00 XLON 00331961764TRLO1 10 April 2025 14:58:30 133 619.00 XLON 00331961765TRLO1 10 April 2025 14:58:46 133 618.00 XLON 00331961957TRLO1 10 April 2025 15:04:18 130 618.00 XLON 00331962943TRLO1 10 April 2025 15:04:34 130 618.00 XLON 00331962956TRLO1 10 April 2025 15:05:51 139 619.00 XLON 00331963046TRLO1 10 April 2025 15:05:52 139 619.00 XLON 00331963047TRLO1 10 April 2025 15:06:02 99 618.00 XLON 00331963066TRLO1 10 April 2025 15:06:03 6 618.00 XLON 00331963070TRLO1 10 April 2025 15:06:05 27 618.00 XLON 00331963080TRLO1 10 April 2025 15:06:05 99 618.00 XLON 00331963081TRLO1 10 April 2025 15:07:22 132 617.00 XLON 00331963233TRLO1 10 April 2025 15:24:32 130 618.00 XLON 00331965055TRLO1 10 April 2025 15:28:28 138 618.00 XLON 00331965728TRLO1 10 April 2025 15:28:28 138 618.00 XLON 00331965729TRLO1 10 April 2025 15:32:28 131 618.00 XLON 00331966231TRLO1 10 April 2025 15:35:11 141 618.00 XLON 00331966528TRLO1 10 April 2025 15:41:40 132 617.00 XLON 00331967365TRLO1 10 April 2025 15:43:20 132 617.00 XLON 00331967611TRLO1 10 April 2025 15:58:53 130 615.00 XLON 00331969274TRLO1 10 April 2025 16:19:38 141 615.00 XLON 00331971414TRLO1 10 April 2025 16:19:38 141 615.00 XLON 00331971415TRLO1 10 April 2025 16:19:38 141 615.00 XLON 00331971416TRLO1 10 April 2025 16:19:38 140 615.00 XLON 00331971417TRLO1

