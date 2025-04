MTY annonce ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2025

Le BAIIA ajusté normalisé (1) a augmenté de 1 % pour s'établir à 60,2 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 59,5 millions de dollars au 1 er trimestre 2024. Le BAIIA ajusté normalisé (1) du secteur des franchises a augmenté de 1 % pour s’établir à 44,0 millions de dollars, soit 47 % des ventes​.

Le chiffre d'affaires réseau (2) du trimestre a augmenté de 2,5 % ou 33,1 millions de dollars pour atteindre 1 364,8 millions de dollars, comparativement à 1 331,7 millions de dollars au 1 er trimestre 2024 en raison essentiellement de l'effet favorable des fluctuations du change.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 58,8 millions de dollars comparativement à 54,2 millions de dollars au 1 er trimestre 2024, soit une hausse de 4,6 millions de dollars, attribuable principalement à des intérêts moindres sur la dette à long terme.

Les flux de trésorerie disponibles, déduction faite des paiements de loyers (1) ont augmenté, pour s'établir à 43,5 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 36,9 millions de dollars au 1 er trimestre 2024. Les flux de trésorerie disponibles, déduction faite des paiements de loyers par action diluée (3) se sont élevés à 1,87 $ pour le trimestre, par rapport à 1,52 $ au 1 er trimestre 2024.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a atteint 1,7 million de dollars, soit 0,07 $ par action diluée, comparativement à 17,3 millions de dollars, soit 0,71 $ par action diluée au 1 er trimestre 2024.

Le résultat net par action ajusté (1) s’élève à 0,87 $ par action diluée, comparativement à 0,69 $ au 1 er trimestre 2024.

Rachat et annulation de 287 400 actions pour une contrepartie de 13,8 millions de dollars.

Versement d’un dividende trimestriel de 0,33 $ par action le 15 mai 2025.

(1) Il s’agit d’un indicateur hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

(2) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez-vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

(3) Il s’agit d’un ratio hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

MONTRÉAL, 11 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d’alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l’un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour son premier trimestre clos le 28 février 2025 et a déclaré un dividende trimestriel de 0,33 $ par action, payable le 15 mai 2025 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la fin des heures ouvrables du 1er mai 2025.

« Notre chiffre d’affaires d’établissements comparables sont demeurées relativement stables, une fois ajustées pour tenir compte de l'impact de l'année bissextile, ce qui témoigne de la solidité et de la résilience de notre portefeuille », a déclaré Éric Lefebvre, président-directeur général de MTY. « Malgré des conditions météorologiques défavorables ayant temporairement affecté notre performance, en particulier dans notre segment des friandises glacées aux États-Unis, le début du deuxième trimestre marque un retour à des conditions d'exploitation normales. Le Canada continue d’afficher une performance constante, soulignant ainsi la stabilité de nos activités. »

« Je considère que le recul modeste du nombre d’établissements au cours du trimestre est un ralentissement temporaire, et non une tendance », a poursuivi M. Lefebvre. « Les retards dans les ouvertures font partie des défis que nous relevons régulièrement, particulièrement au premier trimestre, historiquement notre trimestre le plus lent en termes d’ouvertures nettes. Notre pipeline de développement pour les deuxième et troisième trimestres, et au-delà, demeure solide, et nous restons pleinement engagés à accroître notre présence à moyen et long terme. »

« Une fois de plus, ce trimestre a mis en évidence notre capacité à générer une solide croissance des flux de trésorerie disponibles, renforçant ainsi la solidité financière et la légèreté de notre modèle d’affaires. Bien que nous demeurions rigoureux dans l’évaluation des occasions d’acquisition stratégique qui s’alignent sur notre vision à long terme, nous continuons de percevoir une valeur significative dans le rachat d’actions aux niveaux actuels, lequel représente une utilisation hautement relutive du capital », a souligné M. Lefebvre.

Faits saillants financiers



(en millier de dollars, sauf les données par action) T1-2025 T1-2024 Produits 284 792 278 644 BAIIA ajusté(1) 58 450 59 262 BAIIA ajusté normalisé(1) 60 190 59 535 Résultat net attribuable aux propriétaires 1 743 17 305 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 58 802 54 178 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers(1) 43 527 36 922 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée(2) 1,87 1,52 Résultat net par action de base 0,07 0,71 Résultat net par action diluée 0,07 0,71 Chiffre d’affaires réseau(3) 1 364 800 1 331 700 Ventes en ligne(3) 292 600 273 200

(1) Il s’agit d’un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

(2) Il s’agit d’un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

(3) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Réseau

À la fin du premier trimestre de 2025, MTY comptait 7 047 établissements en activité, dont 6 791 étaient exploités en vertu d’une franchise ou d’un contrat de gérance et 256 exploités par la Société. La répartition géographique des établissements de MTY est restée stable d’une année à l’autre : 57 % des établissements étaient situés aux États-Unis, 35 % au Canada et 8 % à l’international.

Au cours du premier trimestre de 2025, le réseau MTY a ouvert 70 établissements (T1 2024 – 75 établissements) et en a fermé 102 autres (T1 2024 – 79 établissements).

Le chiffre d’affaires réseau a augmenté de 2 % pour atteindre 1,36 milliards de dollars au premier trimestre de 2025 contre 1,33 milliards de dollars pour la même période lors de l’exercice précédent. Le secteur des États-Unis a enregistré une croissance globale des ventes de 3 % , grâce à un effet de change favorable, tandis que le Canada a connu une croissance organique de 1 % par rapport à l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires d’établissements comparables(1) a diminué de 1,5 % en glissement annuel au premier trimestre. Par région, le Canada a reculé de 0,4 %, les États-Unis ont baissé de 2,2 % et l’International a enregistré une diminution de 3,5 %. Les résultats de 2025 ont été négativement affectés par l'année bissextile 2024, qui a ajouté une journée de ventes supplémentaire. Cet effet n’a pas été reflété dans les calculs du chiffre d’affaires d’établissements comparables.



(1) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

Financiers

Les produits de la Société ont augmenté de 2 % pour s’établir à 284,8 millions de dollars au premier trimestre, grâce aux solides performances des établissements exploités par la Société, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut les coûts de transactions rattachés aux acquisitions et les coûts de mise en œuvre du projet SAP, a augmenté de 0,7 millions de dollars en glissement annuel, pour s’établir à 60,2 millions de dollars au premier trimestre de 2025, principalement en raison de l’évolution des flux de produits et charges récurrents.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s’est élevé à 1,7 millions de dollars, soit 0,07 $ par action (0,07 $ par action diluée), au premier trimestre, comparativement à 17,3 millions de dollars, soit 0,71 $ par action (0,71 $ par action diluée) pour la même période en 2024. La diminution en glissement annuel est principalement due à des pertes de change de 21,5 millions de dollars, principalement sur des prêts intersociétés, qui ont été atténués par un gain de conversion dans l’état consolidé intermédiaire condensé non audité du résultat global.



Résultats par segment

Le segment du franchisage a affiché des produits stables en glissement annuel, soutenus par un effet de change favorable, contrebalancé par une baisse des ventes réseau organiques aux États-Unis ainsi qu’un léger recul des projets clés en main au Canada. Les charges d'exploitation ont augmenté de 2% en raison de la hausse des salaires et d'un effet de change défavorable de 2,0 millions de dollars. Le BAIIA ajusté normalisé a augmenté de 1%, avec des marges restant relativement stables à 47%.

Les produits des établissements exploités par la Société ont augmenté de 3% pour atteindre 125,9 millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation du nombre d'établissements corporatifs au Canada et aux États-Unis. Les charges d'exploitation ont également été plus élevées en raison des coûts associés à l'augmentation du nombre de magasins. Le BAIIA ajusté normalisé s'est élevé à 12,2 millions de dollars, relativement stable en glissement annuel. Les marges sont aussi restées stables par rapport à l'année dernière, à 10%.

Les revenus de transformation des aliments, distribution et vente au détai ont augmenté de 7% pour atteindre 38,2 millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation des ventes dans le segment de la vente au détail au Canada, y compris une amélioration de 3,5 millions de dollars provenant des côtes levées Bâton Rouge, partiellement contrebalancée par une variation des ventes de pizzas surgelées Mikes. Le BAIIA ajusté normalisé s'est élevé à 4,0 millions de dollars, en hausse par rapport à 3,7 millions de dollars l’an dernier, avec une marge demeurant stable à 10%.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours du premier trimestre de 2025, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont chiffrés à 58,8 millions de dollars comparativement à 54,2 millions au cours de la même période de l’exercice 2024. Cette augmentation s’explique principalement par la diminution des intérêts versés sur la dette à long terme, en raison des remboursements continus et de conditions de marché favorables ayant entraîné une baisse des coûts d’emprunt globaux.

MTY a remboursé 8,7 millions de dollars de sa dette à long terme, a versé 7,7 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires et a racheté 287 400 actions pour une contrepartie totale de 13,8 millions au cours du premier trimestre de 2025.

Au 28 février 2025, MTY disposait d’une trésorerie de 68,8 millions de dollars et sa dette à long terme s’élevait à 712,7 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit et de billets à ordre sur acquisitions. La Société dispose également d’une facilité de crédit renouvelable dont la limite autorisée est de 900,0 millions de dollars, dont 270 millions de dollars canadiens et 303 millions de dollars américains avaient été tirés à la fin du trimestre.



Aperçu à court terme

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires d’établissements comparables a été soumis à une pression à cause des conditions météorologiques extrêmes, en particulier aux États-Unis. Le deuxième trimestre s’est amorcé sur une meilleure note, les tendances de consommation et d’achalandage se rapprochant des normales dans tous nos territoires. Bien qu’elle soit encouragée par cet essor, la Société est également prête à faire face à d’éventuelles difficultés, le temps que les consommateurs s’ajustent aux répercussions des tarifs douaniers annoncés récemment. Tandis que MTY compose avec ces conditions défavorables, la Société continue de se concentrer sur les facteurs qu’elle peut contrôler : innovation en matière de menus, qualité et cohérence des produits offerts, amélioration de l’expérience client en ligne et sur place et renforcement de sa solide proposition de valeur.

La Société a encore beaucoup d’emplacements futurs dans sa mire et s’attend à ce que le rythme d'ouverture d'établissements s’accélère aux deuxième et troisième trimestres, en raison de tendances saisonnières favorables et d’une demande soutenue pour les marques de la Société, en particulier pour les plus importantes enseignes de MTY. Si la Société est consciente que des retards prolongés sont possibles, elle est enthousiasmée par la demande vigoureuse observée tant chez de nouveaux franchisés que par des franchisés existants.

Le contexte tarifaire est en mouvance et la Société en surveille activement l’évolution tout en adoptant des stratégies d’atténuation. Au Canada et aux États-Unis, MTY s’approvisionne principalement en produits locaux, ce qui limite son exposition aux effets des tarifs. MTY maintient sa vigilance, mais elle est convaincue de pouvoir composer avec les répercussions potentielles en misant sur sa chaîne d’approvisionnement et ses capacités d’achats éprouvées, en apportant des changements stratégiques à ses menus et, au besoin, en revoyant ses prix.

En 2025, la Société s’attend à ce que les marges du BAIIA ajusté normalisé demeurent stables à l’échelle de ses trois secteurs, malgré des variations saisonnières au chapitre des marges des établissements propriétaires. Nous prévoyons également que les dépenses en immobilisations seront inférieures à celles de l’exercice précédent, ce qui devrait avoir une incidence positive sur les flux de trésorerie disponibles. À plus long terme, MTY reste optimiste quant à sa capacité à dégager de meilleures marges grâce à une croissance positive du nombre d’établissements, des gains d’efficacité et des efforts pour réduire le nombre d’établissements propriétaires moins rentables.



VERSEMENT D’UN DIVIDENDE

Le 11 avril 2025, la Société a annoncé le versement d’un dividende trimestriel de $0,33 par action ordinaire. Le dividende sera payable le 15 mai 2025 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fin du jour ouvrable du 1er mai 2025.

TÉLÉCONFÉRENCE

Le Groupe MTY tiendra une conférence téléphonique le 11 avril 2025, à 8 h 30 (heure de l’Est). Toutes les parties intéressées peuvent se joindre instantanément à l'appel par téléphone, en suivant l'URL https://emportal.ink/3Rwxc2e pour s'inscrire facilement et être connecté automatiquement à la conférence téléphonique, ou par la méthode conventionnelle en composant le 1-416-945-7677 ou le 1-888-699-1199 avec l'identifiant de la conférence 51342#. Les personnes qui ne peuvent pas se connecter à ce moment-là peuvent accéder à un enregistrement en appelant le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1-289-819-1450 (participants internationaux) et en entrant le code d'accès 51342#.



À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 85 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 45 ans, il accroît sa présence en créant de nouveaux concepts de restaurants, en réalisant des acquisitions et en nouant des alliances stratégiques qui lui ont permis d’atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 7 047 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY savent répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.



INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (la différence entre les produits et les charges d’exploitation), le BAIIA ajusté normalisé (la différence entre les produits et les charges d’exploitation, à l’exclusion des coûts de transactions rattachés aux acquisitions et les coûts de mise en œuvre du projet SAP), le résultat net par action ajusté (résultat net attribuable aux propriétaires, déduction faite des profits (pertes) de change réalisés et latents, après effet fiscal, divisé par le nombre moyen pondéré quotidien d’actions ordinaires – dilué) et les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers (flux de trésorerie disponibles provenant des activités d'exploitation, utilisés pour les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et fournis par les produits de cession d'immobilisations corporelles, déduction faite des paiements des loyers) sont des mesures hors PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR; ils sont donc peu susceptibles d’être comparables à des indicateurs similaires présentés par d’autres émetteurs.



La Société considère que le BAIIA ajusté est un indicateur utile, parce qu’il est conforme aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la performance de la Société, pour préparer ses budgets d’exploitation et pour déterminer certaines composantes de la rémunération des dirigeants. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé est un indicateur utile pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le BAIIA ajusté, sans tenir compte de l’incidence des coûts de transaction liés aux acquisitions ou des coûts de mise en œuvre du projet SAP, dont le nombre et le montant peuvent varier. La Société estime que les flux de trésorerie disponibles, nets des paiements des loyers, sont un indicateur utile, parce qu’ils lui fournissent une mesure liée à la prise de décision sur les questions nécessitant des liquidités, telles que les dépenses en capital, la rémunération et les acquisitions potentielles. La Société est également d’avis que ces indicateurs sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées et qu’ils leur permettent de comparer les activités et les résultats financiers de la Société d’une période à l’autre. Ces indicateurs leur fournissent une mesure supplémentaire des résultats d’exploitation et de la situation financière, mettant ainsi en évidence des tendances de l’activité principale qui pourraient autrement passer inaperçues si l’on se fiait uniquement aux mesures conformes aux PCGR.

À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.



RATIOS HORS PCGR

Les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée (les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers divisés par le nombre d’actions sur une base diluée) et le BAIIA ajusté normalisé en % des produits (BAIIA ajusté normalisé divisé par les produits) sont des ratios hors PCGR qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR et sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée sont un indicateur utile, car les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées s’en servent pour évaluer les flux de trésorerie que la Société peut affecter à la dette et aux détenteurs de capitaux propres, notamment pour rembourser des emprunts, verser des dividendes et racheter des actions. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé en % des produits est un indicateur utile, car il correspond aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la rentabilité des activités de la Société, y compris l’efficacité de ses mesures de gestion des coûts, et parce qu’il permet d’évaluer la performance de la Société sans tenir compte de l’incidence des coûts de transactions rattachés aux acquisitions, dont le nombre et le montant peuvent varier. À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.

INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d’affaires réseau (chiffre d’affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d’affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l’opération), les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne) et le chiffre d’affaires d’établissements comparables (chiffre d’affaires comparatif des établissements ouverts pendant au moins 13 mois ou qui ont été acquis il y a plus de 13 mois).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « pouvoir », « s’attendre à », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables.

Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l’égard d’événements et de résultats d’exploitation futurs à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l’exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca .



Note à l’intention des lectrices et des lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour le premier trimestre de l’exercice clos le 28 février 2025 sont accessibles sur le site SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société, à l’adresse www.mtygroup.com .

Source : Groupe d’alimentation MTY inc.