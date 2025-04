Volatus Aerospace Inc. annonce un règlement de dettes par échange de débentures convertibles non garanties en action pour renforcer le bilan

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS OU POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, 11 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Frankfurt : A2JEQU) (« Volatus » ou la « Société »), un leader mondial des solutions aériennes, est heureuse d’annoncer un échange de débenture en d’actions visant à renforcer la valeur pour les actionnaires et à améliorer le bilan de la Société. À compter du 10 avril 2025, la Société a conclu un accord, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), avec les détenteurs de débentures convertibles émises en vertu d’un contrat de débenture daté du 11 mai 2023 (le « Contrat de débenture ») entre la Société et TSX Trust Company en tant que fiduciaire (le « Fiduciaire »). Les détenteurs de débentures ont approuvé une résolution extraordinaire pour accepter des titres de la Société en pleine satisfaction du montant principal impayé et des intérêts courus et non payés (la « Transaction d’échange de dettes contre actions ») en vertu du Contrat de débenture.

La Société a émis des débentures d’un montant principal de 2 646 000 $ conformément au Contrat de débenture du 11 mai 2023 (les « Débentures »). Le Contrat de débenture a été modifier par un premier acte complémentaire daté du 30 août 2024, un deuxième acte complémentaire daté du 30 août 2024 et, dès réception de toutes les approbations réglementaires requises, y compris celle de la TSXV, la Société et le Fiduciaire concluront un troisième acte complémentaire (le « Troisième acte complémentaire ») afin de donner effet à la résolution extraordinaire et à la Transaction d’échange de dettes contre actions.

Détails clés de la transaction : La Société a obtenu l’approbation requise des détenteurs de Débentures en vertu de la résolution extraordinaire comme suit :

• Date d’échéance : Conformément à la résolution extraordinaire, les détenteurs de débentures ont autorisé la Société à fixer une date d’échéance pour les Débentures, qui ne devra pas dépasser le 11 mai 2025. La Société donnera un préavis de cinq jours à TSX Trust Company et aux détenteurs de débentures de la date qu’elle choisira comme date d’échéance des Débentures.

• Conversion des débentures : La totalité du principal impayé, soit 2 646 000 $, des Débentures sera réglée en actions ordinaires de la Société (« Actions ordinaires ») à un prix de conversion de 0,15 $ par action (les « Actions de règlement »).

• Conversion des intérêts : De plus, tous les intérêts courus et non payés à la date d’échéance des Débentures seront convertis à un prix de conversion de 0,15 $ par action (les « Actions d’intérêts »).

• Actions supplémentaires : Les détenteurs de débentures recevront également un supplément de 10 % du montant principal des Débentures en actions ordinaires de la Société à un prix réputé de 0,15 $ par action (les « Actions supplémentaires »).

• Bons de souscription : De plus, les détenteurs de débentures recevront un bon de souscription d'actions ordinaires (chaque « Bon de souscription ») pour chaque Action de règlement. Chaque bon de souscription sera émis à compter du 12 mai 2025 et sera exerçable en une action ordinaire de la Société à un prix de 0,20 $ par action pour une période de trois ans à compter de la date d’émission. Si, à tout moment après la date qui est 4 mois et un jour après la date d’émission, le prix moyen pondéré par volume quotidien des actions de Volatus à la TSXV est supérieur à 0,35 $ par action pour les 10 jours de négociation consécutifs précédant ce prix, la Société pourra accélérer la date d’expiration des Bons de souscription à une date qui est au moins 30 jours après la notification aux détenteurs de Bons de souscription.

En supposant une date d’échéance du 11 mai 2025, la Société prévoit d’émettre un total de 20,157,908 Actions ordinaires (comprenant les Actions de règlement, les Actions d’intérêts et les Actions supplémentaires) et 17,639,995 Bons de souscription. Le nombre réel variera si la Société choisit une date d’échéance antérieure. Dans l’éventualité où la Société ne reçoit pas l’approbation réglementaire pour compléter la Transaction d’échange de dettes contre actions, la résolution extraordinaire autorise la Société à ne pas procéder à la Transaction d’échange de dettes contre actions à sa discrétion.

« Cette restructuration financière est une étape clé pour optimiser notre structure de capital et préparer le terrain pour une croissance durable, et nous apprécions le soutien de nos investisseurs dans cette démarche », a déclaré Abhinav Singhvi, directeur financier de Volatus. Nous croyons que cette restructuration nous offrira la flexibilité financière accrue nécessaire pour poursuivre nos objectifs. »

Les titres à émettre dans le cadre de la conversion des Débentures seront soumis à une période de restriction de quatre mois et un jour suivant la date d’émission, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la TSXV.

Aucun des titres à émettre dans le cadre de la conversion des Débentures ne sera inscrit en vertu de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis, et aucun ne pourra être offert ou vendu aux États-Unis, sauf dans des circonstances ne nécessitant pas l’enregistrement en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières applicable des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société, ni une vente de titres dans une juridiction où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L’information prospective comprend de l’information concernant : (i) les avantages prévus de l’accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d’affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l’égard d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais qu’elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec les énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : les avantages et les revenus prévus de l’entente-cadre de service avec la Société ; la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle et des avantages potentiels pour la Société; satisfaire aux exigences d’inscription continue de la TSXV; et y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle de la Société sous la section « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans les présentes est faite à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avère exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source : Volatus Aerospace Corp.

TSXV: FLT.V

Personne-ressource :

Abhinav Singhvi, Chef des finances (CFO)

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

+1-579-977-5066