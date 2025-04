Intern viden: Conferize A/S investerer i Sophos Evolution Ltd

Selskabsmeddelelse nr. 7/2025

København, den 11. april 2025

Conferize A/S har indgået aftale om at erhverve 7,74% af aktiekapitalen i det engelske selskab Sophus Evolution Ltd. Derudover er der erhvervet konvertible lån for DKK 1,1 mio. til selskabet. Den samlede pris for erhvervelsen er DKK 1,5 mio. Betalingen sker ved udstedelse af et 24 måneders konvertibelt gældsbrev med en konverteringskurs på DKK 0,02 pr. aktie.

Sophos Evolution er en ny aktør inden for generativ kunstig intelligens og har udviklet en række brugervenlige AI-baserede applikationer målrettet forbrugermarkedet. Produkterne omfatter blandt andet “PicGuide” – en billedgenereringsapp baseret på de nyeste AI-modeller – samt “Bianca”, en AI-baseret digital rådgiver til brug i relationer og dating.

Sophos Evolution befinder sig aktuelt i vækstfasen, har opnået over 130.000 installationer. Læs mere om Sophos Evolution på www.soevo.ai .

Investeringen sker som led i Conferize’s (kommende Unlimit Group) strategi om at accelerere vækst gennem partnerskaber og investeringer i selskaber med skalérbare teknologiske løsninger og stærkt vækstpotentiale. Sophos Evolution vil i den forbindelse blive en del af Unlimit Ventures AB – en platform med fokus på skalerbare teknologiselskaber i vækst.

