Ordinær generalforsamling i North Media A/S fredag den 11. april 2025 - resumé

Selskabsmeddelelse nr. 6-2025

11. april 2025

Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

Ledelsens beretning blev fremlagt, og årsrapporten for 2024 blev godkendt.

I ledelsens beretning blev det bl.a. konstateret, at:

• Mens omsætningen steg 42% i 2024, drevet af SDR, var det samlede driftsresultat (EBIT) for 2024 på -75 mio. kr. utilfredsstillende og påvirket af nedskrivning af værdien af SDR, jf. selskabsmeddelelse nr. 3-2025. North Media nåede ikke de finansielle forventninger til 2024 mht. omsætning og EBIT. På omsætningen skyldtes det alene justering for ophørte aktiviteter i Ofir, og på EBIT alene nedskrivningen af SDR.

• I forretningsområdet Last Mile (FK Distribution og SDR) steg omsætningen 49%, mens EBITDA faldt med 5%. Overskudsgraden blev -4,7%, påvirket af nedskrivningen af SDR.

• I forretningsområdet Digital Services (BoligPortal og Bekey) steg omsætningen med 3%, drevet af BoligPortal, mens EBITDA faldt med 57%, primært på grund af tilbagegang i Bekey. Overskudsgraden blev 3,0%.

• Det 50%-ejede Karman Connect leverede, som forventet, lavere omsætning og indtjening end i 2023.

• Årets resultat blev 62 mio. kr. (2023: 264 mio. kr.). Ekskl. værdipapirafkast blev årets resultat -108 mio. kr. (2023: 117 mio. kr.).

• I 2025 forventes koncernens samlede omsætning at udgøre 1.280-1.337 mio. kr., med et EBITDA 80-115 mio. kr.,og et EBIT på 25-60 mio. kr.

Nogle aktionærer udtrykte beklagelse over de beskrevne udfordringer i relation til SDR.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beslutning om, at der på baggrund af det utilfredsstillende resultat ikke udbetales udbytte for 2024 til efterretning. Selv om der ikke kunne stemmes om det, var der aktionærer, der udtrykte deres uenighed heri samtidigt med at der blev udtrykt ønske om, at selskabet etablerede et opkøbsprogram for egne aktier.

Den fremlagte vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier til en samlet værdi op til 15% af selskabskapitalen på tidspunktet for udnyttelsen af bemyndigelsen i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5% i op-eller nedgående retning. Bemyndigelsen blev givet for en periode på 5 år, det vil sige indtil den 11. april 2030.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt: Ole Elverdam Borch, Richard Bunck, Ulrik Holsted-Sandgreen, Ulrik Falkner Thagesen og Ann-Sofie Østberg Bjergby.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev, som foreslået af bestyrelsen, genvalgt som selskabets revisor og blev ligeledes valgt som revisor til at afgive lovpligtig erklæring om Selskabets konsoliderede bæredygtighedsrapportering.

Efter afholdelsen af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Elverdam Borch som formand og Richard Bunck som næstformand.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Ole Borch, telefon +45 25 18 35 55

