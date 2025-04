Intern viden: Conferize A/S gennemfører investering i EMD Service A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2025

Conferize A/S meddeler hermed, at Conferize har gennemført investeringen i EMD Service A/S. Conferize erhverver herved en ejerandel på 31,92 % af EMD Service samt et konvertibelt lån på DKK 0,2 mio. til en samlet pris på DKK 2,5 mio.

Betalingen sker dels ved udstedelse af et 24 måneders konvertibelt gældsbrev på DKK 2,3 mio. med en konverteringskurs på DKK 0,02 pr. aktie og dels ved en kontant betaling på DKK 0,2 mio.

Som led i transaktionen konverteres efterfølgende tillige et lån direkte af Conferize til EMD Service til egenkapital, hvorved Conferize efter konvertering forventes at opnå en samlet ejerandel på ca. 43 % i EMD Service.

Det understreges, at Conferize i forbindelse med transaktionen alene erhverver ejerandele i EMD Service og ikke overtager nogen form for kautionsforpligtelser. Eksisterende kautionsforpligtelser forbliver hos de nuværende ejere.

EMD Service er en dansk AI-SaaS virksomhed med speciale i energioptimering. Selskabets teknologi muliggør overvågning og styring af el-, vand- og temperaturforbrug i realtid via IoT-løsninger og understøtter dermed både effektiviserings- og bæredygtighedsmål hos erhvervskunder. EMD Service har en stærk markedsposition inden for retail fuel-sektoren i Danmark og leverer også løsninger til internationale aktører i branchen.

Investeringen er i tråd med Conferize’s (kommende Unlimit Group A/S) strategi om at accelerere vækst gennem partnerskaber i teknologivirksomheder med skalérbare løsninger. EMD Service bliver en del af Unlimit Ventures AB, og der forventes betydelige synergier – særligt i samarbejdet med Unlimit Group, hvis eksisterende løsninger og netværk kan styrke EMD Services kommercielle udvikling og distribution i markedet.

