BNP Paribas SA :

ACQUISITION PAR BNP PARIBAS CARDIF

D’AXA INVESTMENT MANAGERS – POINT À DATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 avril 2025,

A la suite de leur entrée en négociations exclusives le 1er août 2024, AXA et BNP Paribas Cardif ont signé le 21 décembre dernier l’accord d’acquisition d’AXA Investment Managers (AXA IM). Le closing est attendu début juillet 2025.

Dans cette perspective, le Groupe BNP Paribas confirme pleinement l’intérêt stratégique et industriel de l’opération afin de bâtir une plateforme de gestion d’actifs de premier plan et de permettre au Groupe de devenir le leader européen de la gestion d’épargne longue pour les assureurs et les fonds de pension. Cette plateforme bénéficiera de la position de marché et de l’expertise des équipes dédiées aux actifs privés d’AXA IM, facteurs de croissance future auprès des clients institutionnels et particuliers.

Cette acquisition s’inscrit exactement dans la mission première du Groupe de travailler au service de l’économie en permettant de mobiliser l’épargne pour financer les projets d’avenir, dans le meilleur intérêt de ses clients.

La BCE a récemment fait part de son interprétation relative au traitement prudentiel pour les acquisitions d’entreprises de gestion d’actifs.

Si cette interprétation devait être retenue in fine et en l’état actuel des analyses conduites par le Groupe BNP Paribas, l’impact de l’opération sur le ratio CET1 du Groupe serait d'environ -35 pb, le retour sur le capital investi serait de plus de 14% la troisième année et de plus de 20% la quatrième année. Cela est à comparer avec un impact de -25 pb sur le ratio CET1 du Groupe et un objectif de retour sur capital investi de 18% en année 3, qui ont été présentés lors du lancement de l'opération.

En conséquence, dans cette interprétation, les objectifs globaux de rentabilité du Groupe comme sa trajectoire de croissance ne seraient pas modifiés, ni sa trajectoire de fonds propres et de ratio CET1.

En particulier, le lancement prochain du programme de rachat d’actions, annoncé au mois de février et sur lequel la BCE a déjà donné son autorisation, est maintenu. De manière plus générale, la politique du Groupe en matière de distribution de dividendes et de retour aux actionnaires demeure inchangée.

Les modalités retenues par le Groupe pour traiter cette opération au plan prudentiel seront communiquées au moment du closing de l’opération, à l’issue d'échanges encore en cours avec les autorités de supervision sur ce sujet.

