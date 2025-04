Volatus Aerospace Obtient une Prolongation de son Entente de Services avec le Gouvernement du Canada

MONTRÉAL, 14 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : A2JEQU) (« Volatus » ou la « Société »), chef de file en solutions aériennes, annonce fièrement la prolongation d’un an, soit la durée maximale permise, de son offre à commandes auprès de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). SPAC agit comme agent d’achats central pour appuyer les opérations quotidiennes des ministères et organismes fédéraux. Cette prolongation permet à Volatus de continuer à offrir ses services de drones à tous les ministères et organismes du gouvernement canadien jusqu’au 31 mars 2026.

Cette annonce survient peu après la publication du Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Systèmes d’aéronefs télépilotés – Vol hors de portée visuelle (BVLOS) et autres opérations), une étape majeure franchie après plusieurs années de mobilisation, de collaboration et de persévérance de la part de l’industrie. D’autres prolongations pourraient être accordées au cours des prochaines années.

Volatus a initialement été ajoutée à l’Offre à commandes principale et nationale (OCPN) du Canada en novembre 2020 en tant que tout premier fournisseur de services de drones. Elle a ainsi établi une référence dans l’industrie grâce à sa gamme complète de services et à son réseau pancanadien de pilotes. Volatus est qualifiée pour exécuter les cinq volets de services identifiés dans l’OCPN — Médias, Agriculture, Foresterie et Lutte contre les incendies, Infrastructure et Biens immobiliers, ainsi que Sécurité et Intervention d’urgence. Elle est donc idéalement positionnée pour tirer parti du nouveau cadre réglementaire BVLOS, qui entrera en vigueur le 4 novembre 2025. Ces nouvelles règles permettront des opérations de routine hors de portée visuelle (BVLOS), à portée visuelle étendue (EVLOS) et en milieu protégé.

De plus, les services offerts seront bonifiés par l’autorisation nationale d’exploitation BVLOS de nuit récemment obtenue par Volatus (annoncée le 26 mars), renforçant ainsi considérablement sa flexibilité opérationnelle. Ensemble, les capacités et la couverture de services de Volatus demeurent inégalées dans l’industrie.

« Le maintien de notre offre à commandes avec SPAC nous permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins croissants du gouvernement canadien en matière de sécurité et d’investissements en infrastructure dans un contexte mondial difficile, » a déclaré Rob Walker, chef de la direction commerciale de Volatus. « Grâce au nouveau cadre réglementaire, Volatus pourra exploiter tout le potentiel des technologies de drones disponibles sur le marché, permettant à tous les ministères du gouvernement du Canada de bénéficier des avantages des opérations RPAS de renseignement longue portée et de livraison de cargaisons. Ce besoin est d’autant plus pressant avec la demande croissante en matière de sécurité nationale et de surveillance frontalière. »

Les nouveaux règlements BVLOS, publiés officiellement dans la Partie II de la Gazette du Canada, marquent un tournant pour l’industrie des drones au Canada. Ils ouvrent la voie à des applications plus avancées et plus vastes des technologies aériennes sans pilote dans plusieurs secteurs. Grâce à ces changements, Volatus est prête à élargir ses opérations, améliorer la prestation de ses services et poursuivre sa tradition d’excellence et d’innovation dans le domaine des services de drones.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L’information prospective comprend de l’information concernant : (i) les avantages prévus de l’accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d’affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l’égard d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais qu’elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec les énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : les avantages et les revenus prévus de l’entente-cadre de service avec la Société ; la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle et des avantages potentiels pour la Société; satisfaire aux exigences d’inscription continue de la TSXV; et y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle de la Société sous la section « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans les présentes est faite à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avère exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source : Volatus Aerospace Corp.

TSXV: FLT.V