JCDecaux remporte le contrat de mobiliers urbains pour l’information et services associés de la Ville de Rennes

Paris, le 14 avril 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté, après une mise en concurrence menée par la Ville de Rennes, le contrat de mise à disposition, d’entretien et d’exploitation des mobiliers urbains pour l’information (MUPI) et services associés de la Ville de Rennes (227 000 habitants) pour une durée de 9 ans.

Ce contrat comprend le reconditionnement de 300 MUPI 2m2, soit un total de 900 faces publicitaires, 50 relais d’informations service (RIS) et jusqu’à 36 MUPI 2m² supplémentaires sur la durée du contrat. Tous ces mobiliers bénéficieront d’une personnalisation sur-mesure aux couleurs de la collectivité. Le reconditionnement à neuf répondra à la double ambition de disposer de mobiliers performants à haute valeur technique et d’optimiser l’empreinte environnementale du projet en faisant de l’économie circulaire un véritable levier. Les mobiliers installés bénéficieront d’innovations et d’équipements de dernière génération, tels qu’un éclairage intelligent pilotable à distance et la technologie LED à faible consommation, permettant jusqu’à 50 % d’économie d’énergie. JCDecaux renouvellera 80 % de son parc de véhicules avec des véhicules électriques à faible émission, soit -20 % d’émissions en gCO 2 /km d’ici 2030, contribuant à améliorer la qualité de l’air en ville. JCDecaux se chargera du nettoyage des mobiliers, avec l’eau de pluie collectée dans son agence locale pour moins solliciter le réseau public.

Les mobiliers reconditionnés et déployés contribueront à l’amélioration de la qualité de vie en ville, à la diffusion des informations institutionnelles et métropolitaines et participeront à la valorisation des acteurs économiques du territoire rennais et national.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons et sommes honorés de la confiance accordée par la Ville de Rennes. Ce nouveau contrat nous permet, après de nombreuses années d’absence, de reconquérir ce marché, réaffirmant ainsi l’attachement que nous avons pour ce territoire. Forts de notre collaboration avec nombre de communes d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne depuis plus de 50 ans, nos collaborateurs locaux intégrés œuvrent sur ce territoire au quotidien. Dans le cadre de ce nouveau marché, JCDecaux mettra toute son expertise opérationnelle afin de reconditionner 350 mobiliers, avec pour objectif d’allier esthétisme, performance environnementale et efficacité en matière de communication, au bénéfice de la ville et des acteurs, en particulier locaux. JCDecaux proposera également des solutions innovantes et offrira un service de qualité à la ville ainsi qu’à ses habitants et visiteurs. Depuis sa création en 1964, le modèle de développement de JCDecaux permet de proposer des mobiliers urbains et des services, gratuits, financés par la communication des marques, accessibles à tous, respectueux de l’environnement et créateurs de valeur pour les territoires. »

