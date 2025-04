WORLDLINE: Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Mise à disposition du

Document d’Enregistrement Universel 2024

Paris La Défense, le 14 avril 2025 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des paiements, annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format) le lundi 14 avril 2025, sous le numéro D.25-0257.

Le Document d’Enregistrement Universel est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société worldline.com dans la rubrique « Investisseurs » et sur le site de l’AMF à l’adresse suivante :

amf-france.org.

Ce Document d’Enregistrement Universel comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport intégré, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

Guillaume Delaunay

E guillaume.delaunay@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires d’environ 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

