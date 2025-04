Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA ERZIELT WACHSTUM IM 1. QUARTAL TROTZ UNVORHERSEHBAREN MÄRKTEN UND INVESTIERT WELTWEIT

Wachstum in Lokalwährungen von +1.9% (Wachstum in CHF: +1.1%)

Umsatz 1. Quartal von CHF 2 ’ 678.3 Millionen (Vorjahr: CHF 2 ’ 648.0 Millionen)

’ ’ Organisches Wachstum von 0.9%

Akquisitionseffekt von 1.0%

Gezielte Investitionen in zukünftiges Wachstum Akquisition von Elmich (Singapur), Cromar (UK) und HPS (USA) Eröffnung neuer Fabriken in Singapur, Xi’an (China), Quito (Equador) und Ust-Kamenogorsk ( Kasachstan)

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025: Sika bestätigt den Ausblick, weist aber auf zunehmende Marktunsicherheiten hin, die sich aus möglicherweise länger anhaltenden Handelskonflikten ergeben Erwartete Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 3-6% Überproportionale EBITDA-Steigerung und EBITDA-Marge zwischen 19.5%-19.8%

Bestätigung der strategischen Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum

Sika ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 weiter gewachsen, und dies trotz eines unberechenbarer gewordenen globalen Welthandels und anhaltender geopolitischer Spannungen. In Märkten, in denen protektionistische Zölle den freien Handel erschweren, zahlt sich Sikas lokale Supply Chain und deren konsequenter globaler Produktionsausbau während der letzten Jahre als strategischer Vorteil aus. Mit mehr als 400 Fabriken weltweit verfügt das Unternehmen über ein flächendeckendes Produktionsnetzwerk in 102 Ländern und fertigt seine Spitzentechnologien jeweils direkt vor Ort. Somit ist Sika nicht unmittelbar von Tarifen betroffen und kann ihre Kunden auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen zuverlässig beliefern und ihre Führungsposition im Bereich der Bauchemie durch Marktanteilsgewinne weiter stärken.

Sika erzielte im ersten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von CHF 2'678.3 Millionen (Vorjahr: CHF 2'648.0 Millionen). Dies entspricht einer Steigerung von 1.1% in Schweizer Franken. Sika ist es einmal mehr gelungen, organisches Wachstum zu erzielen in einem rückläufigen Gesamtmarkt. Das organische Wachstum betrug im ersten Quartal 0.9%.

Thomas Hasler, CEO: „In einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir uns erneut behaupten und gegen den Markttrend wachsen. Stark positioniert sind wir vor allem im Projekt- und Infrastrukturgeschäft. Mit einer klaren Fokussierung und einem umfassenden Produktportfolio streben wir in beiden Bereichen weiteres Wachstum an. Zudem stärkt unsere bewährte Strategie ‘Local for Local’ gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten und zunehmender Handelsbarrieren unsere Widerstandsfähigkeit. Wir produzieren unsere Lösungen und Innovationen vor Ort in unseren jeweiligen Märkten und damit nahe bei unseren Kunden. Dieses dezentrale Modell haben wir insbesondere in den USA erfolgreich umgesetzt und stellen nun nahezu 100 Prozent unserer Produkte für den US-Markt vor Ort her. Auch in Europa und Asien verschaffen wir uns durch unser lokales Produktionsnetzwerk einen strategischen Wettbewerbsvorteil.“

INVESTITIONEN IN WEITERES WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

Sika ist im ersten Quartal in den Regionen EMEA und Americas in Lokalwährungen gewachsen und hat in allen Regionen Marktanteile dazugewonnen. Darüber hinaus wurden weltweit Investitionen in die Akquisition kleinerer und mittlerer Unternehmen und in den Ausbau der Produktionsanlagen für zukünftiges Wachstum getätigt.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 0.7% (Vorjahr: 22.4%). Nach wie vor herrscht in den europäischen Baumärkten ein sehr herausforderndes Marktumfeld vor. Verglichen mit derselben Periode des Vorjahres zählte die Region ausserdem einen Arbeitstag weniger. Einen deutlichen Umsatzanstieg erzielte Sika in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas. Sika Deutschland ist mit ihrer starken Vertriebsorganisation sehr gut positioniert, um von dem von der deutschen Regierung verabschiedeten Infrastrukturpaket zu profitieren, für welches über einen Zeitraum von 10 Jahren rund EUR 500 Milliarden in die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur investiert werden.

Rückläufige Tendenzen in der Region EMEA verzeichnete weiterhin das Automotive- und Industriegeschäft. Grund hierfür sind die sinkenden Produktionszahlen bei Neufahrzeugen aufgrund einer anhaltenden Nachfrageschwäche in Europa.

Sika hat in Europa in zukünftige Wachstum investiert. Im ersten Quartal wurde das Unternehmen Cromar Building Products, ein renommierter Anbieter von Dachsystemen in Grossbritannien, übernommen. Cromar beliefert seine Kunden vor allem über den Fachhandel. Mit der Akquisition erschliesst Sika ein bedeutendes Cross-Selling-Potenzial und treibt gezielt die Expansion im Roofing-Sektor in Grossbritannien voran.

Darüber hinaus hat Sika in Ust-Kamenogorsk einen neuen Fertigungsstandort mit Produktionslinien für Mörtel und Betonadditive und einem modernen Labor in Betrieb genommen. Das Werk ist Sikas vierte Fabrik in Kasachstan und liegt in einer wirtschaftlich bedeutenden Industrieregion im Osten des Landes.

Der Umsatz in der Region Americas wuchs in Lokalwährungen um 4.9% (Vorjahr 21.1%). Nach einem guten Start ins laufende Geschäftsjahr zeigte der letzte Monat des Quartals eine Verunsicherung des Marktes, bedingt durch unterschiedliche Signale der US-Handelspolitik. Als Folge dessen hat sich in Nordamerika das Wachstum für Sika abgeschwächt, während sich in Lateinamerika die Wachstumsdynamik des Vorjahres fortsetzte. Eine positive Auswirkung auf den US-Baumarkt haben staatlich geförderte Infrastruktur- sowie kommerzielle Bauprojekte, die im Rahmen der Verlagerung der Produktion zurück in die USA realisiert werden. Dank Sikas lokaler Präsenz – fast 100% aller verkauften Produkte und Lösungen in den USA werden auch im Land selbst hergestellt – und der starken Führungsposition im Renovationsmarkt, hat sich Sika besser als der Markt behauptet.

Im ersten Quartal übernahm Sika HPS North America, Inc., einen erfolgreichen Anbieter von Materialien für den Gebäudeausbau. Die vollständige Integration in Sika USA schafft eine starke Plattform für die weitere Expansion im Segment Building Finishing und ermöglicht erhebliche Effizienzsteigerungen. Des Weiteren wurden Investitionen in den Ausbau der Supply Chain in Ecuador getätigt. Mit der Eröffnung einer neuen Fabrik in Quito stärkt Sika die Präsenz und Kundennähe im Land. Die strategische Investition ermöglicht es Sika, das volle Marktpotenzial Ecuadors für ihre Mörtellösungen im Bereich von Innenwänden, Isolationen und Fliesenklebern zu erschliessen.

In der Region Asien/Pazifik bewegt sich der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 14.1% Wachstum). Sequentiell hat sich damit Sikas Wachstum in der Region verbessert. Ein starkes Momentum verzeichnete Südostasien sowie der Automotive & Industry Bereich, in dem Sika den Anteil ihrer Technologien in Fahrzeugen lokaler und internationaler Hersteller weiter steigern konnte. Auch Japan und Indien, zwei der grössten Länder der Region, trugen zum Wachstum bei. China, das grösste Land der Region, hat sich im ersten Quartal weiterhin rückläufig entwickelt.

Auch in der Region Asien/Pazifik hat Sika investiert und mit Elmich Pte Ltd einen führenden Anbieter von begrünten Dächern und Flächen für urbane Räume mit Sitz in Singapur übernommen. Durch die Akquisition erweitert Sika das regionale Angebot an Dachsystemen und stärkt das Spezifikationsgeschäft in der Region. Darüber hinaus hat Sika in Singapur und in Xi'an, im Nordwesten Chinas, zwei hochmoderne Produktionsstätten eröffnet. Während das neue Werk in Singapur auf die Mörtelproduktion spezialisiert ist, werden in Xi'an Mörtel, zementöse Abdichtungslösungen und Bodenbeschichtungen hergestellt.

AUSBLICK

Sika bestätigt den Ausblick, weist aber auf die zunehmenden Marktunsicherheiten hin, die sich aus möglicherweise länger anhaltenden Handelskonflikten ergeben. Gerade in einem protektionistischen Marktumfeld dürften sich Sikas langjährige Investitionen in eine „Local for Local“ Strategie auszahlen und stabile Resultate erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 3-6%. Zudem geht das Unternehmen von einer überproportionalen EBITDA-Steigerung aus. Die EBITDA-Marge soll im Bereich von 19.5%-19.8% liegen.

Ausserdem bestätigt Sika ihre strategischen Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum.

NETTOERLÖS IN DEN ERSTEN DREI MONATEN 2025

in Mio. CHF 1.1.2024 -

31.3.2024 1.1.2025 -

31.3.2025 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/- in %) In CHF



In Lokal-

währungen Währungs

-effekt Akquisitions-

effekt Organisches

Wachstum Nach Regionen EMEA 1'210.7 1'204.1 -0.5 0.7 -1.2 0.3 0.4 Americas 903.2 934.7 3.5 4.9 -1.4 2.5 2.4 Asien/Pazifik 534.1 539.5 1.0 0.0 1.0 0.4 -0.4 Nettoerlös 2'648.0 2'678.3 1.1 1.9 -0.8 1.0 0.9 Produkte für die Bauwirtschaft 2'211.5 2'248.0 1.7 2.5 -0.8 1.2 1.3 Produkte für die industrielle Fertigung 436.5 430.3 -1.4 -1.0 -0.4 0.0 -1.0



