15th April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 14th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,259 Lowest price per share (pence): 619.00 Highest price per share (pence): 630.00 Weighted average price per day (pence): 625.7695

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,707,416 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,707,416 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 625.7695 12,259 619.00 630.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 14 April 2025 08:08:16 200 621.00 XLON 00332184056TRLO1 14 April 2025 08:08:16 22 621.00 XLON 00332184057TRLO1 14 April 2025 08:12:45 80 621.00 XLON 00332184249TRLO1 14 April 2025 09:19:33 127 620.00 XLON 00332186844TRLO1 14 April 2025 09:20:01 128 619.00 XLON 00332186856TRLO1 14 April 2025 09:20:01 200 619.00 XLON 00332186857TRLO1 14 April 2025 09:20:01 200 619.00 XLON 00332186858TRLO1 14 April 2025 10:23:57 136 620.00 XLON 00332188217TRLO1 14 April 2025 10:23:57 180 620.00 XLON 00332188218TRLO1 14 April 2025 10:23:57 70 620.00 XLON 00332188219TRLO1 14 April 2025 10:42:03 134 620.00 XLON 00332188567TRLO1 14 April 2025 11:51:04 54 623.00 XLON 00332190171TRLO1 14 April 2025 11:51:04 165 623.00 XLON 00332190172TRLO1 14 April 2025 11:51:04 39 623.00 XLON 00332190173TRLO1 14 April 2025 11:51:04 150 623.00 XLON 00332190174TRLO1 14 April 2025 11:51:04 66 623.00 XLON 00332190175TRLO1 14 April 2025 11:51:04 74 623.00 XLON 00332190176TRLO1 14 April 2025 11:51:04 67 623.00 XLON 00332190177TRLO1 14 April 2025 12:00:07 221 622.00 XLON 00332190495TRLO1 14 April 2025 12:08:16 69 625.00 XLON 00332190877TRLO1 14 April 2025 12:08:16 75 625.00 XLON 00332190878TRLO1 14 April 2025 12:08:16 55 625.00 XLON 00332190879TRLO1 14 April 2025 12:08:16 55 625.00 XLON 00332190880TRLO1 14 April 2025 12:08:16 72 625.00 XLON 00332190881TRLO1 14 April 2025 12:08:16 55 625.00 XLON 00332190882TRLO1 14 April 2025 12:13:56 161 626.00 XLON 00332190965TRLO1 14 April 2025 12:13:56 57 626.00 XLON 00332190966TRLO1 14 April 2025 12:13:56 65 626.00 XLON 00332190967TRLO1 14 April 2025 12:13:56 294 626.00 XLON 00332190968TRLO1 14 April 2025 12:13:56 294 626.00 XLON 00332190969TRLO1 14 April 2025 12:13:56 57 626.00 XLON 00332190970TRLO1 14 April 2025 12:13:56 23 626.00 XLON 00332190971TRLO1 14 April 2025 12:13:56 63 626.00 XLON 00332190972TRLO1 14 April 2025 12:13:56 63 626.00 XLON 00332190973TRLO1 14 April 2025 12:13:56 22 626.00 XLON 00332190974TRLO1 14 April 2025 12:13:56 63 626.00 XLON 00332190975TRLO1 14 April 2025 12:13:56 22 626.00 XLON 00332190976TRLO1 14 April 2025 12:13:56 149 626.00 XLON 00332190977TRLO1 14 April 2025 12:13:56 63 626.00 XLON 00332190978TRLO1 14 April 2025 12:13:56 22 626.00 XLON 00332190979TRLO1 14 April 2025 12:13:56 63 626.00 XLON 00332190980TRLO1 14 April 2025 12:13:56 22 626.00 XLON 00332190981TRLO1 14 April 2025 12:57:25 30 625.00 XLON 00332191919TRLO1 14 April 2025 12:57:25 350 625.00 XLON 00332191920TRLO1 14 April 2025 12:57:25 127 625.00 XLON 00332191921TRLO1 14 April 2025 12:57:25 280 625.00 XLON 00332191922TRLO1 14 April 2025 12:57:25 170 625.00 XLON 00332191923TRLO1 14 April 2025 12:57:25 39 625.00 XLON 00332191924TRLO1 14 April 2025 12:57:25 39 625.00 XLON 00332191925TRLO1 14 April 2025 12:57:25 39 625.00 XLON 00332191926TRLO1 14 April 2025 12:57:25 39 625.00 XLON 00332191927TRLO1 14 April 2025 12:57:29 32 625.00 XLON 00332191928TRLO1 14 April 2025 12:59:41 650 627.00 XLON 00332191982TRLO1 14 April 2025 12:59:41 13 627.00 XLON 00332191983TRLO1 14 April 2025 12:59:41 7 627.00 XLON 00332191984TRLO1 14 April 2025 12:59:41 275 626.00 XLON 00332191985TRLO1 14 April 2025 13:04:57 137 626.00 XLON 00332192144TRLO1 14 April 2025 13:36:49 27 627.00 XLON 00332193036TRLO1 14 April 2025 13:36:49 127 627.00 XLON 00332193037TRLO1 14 April 2025 13:36:49 109 627.00 XLON 00332193038TRLO1 14 April 2025 13:44:59 72 627.00 XLON 00332193229TRLO1 14 April 2025 13:44:59 65 627.00 XLON 00332193230TRLO1 14 April 2025 13:57:26 91 627.00 XLON 00332193671TRLO1 14 April 2025 13:57:26 46 627.00 XLON 00332193672TRLO1 14 April 2025 13:57:26 409 627.00 XLON 00332193673TRLO1 14 April 2025 14:13:50 1 629.00 XLON 00332194134TRLO1 14 April 2025 14:13:50 128 629.00 XLON 00332194135TRLO1 14 April 2025 14:15:16 129 627.00 XLON 00332194199TRLO1 14 April 2025 14:15:16 129 627.00 XLON 00332194200TRLO1 14 April 2025 14:15:16 128 627.00 XLON 00332194201TRLO1 14 April 2025 14:15:16 129 627.00 XLON 00332194202TRLO1 14 April 2025 14:15:16 1 627.00 XLON 00332194203TRLO1 14 April 2025 14:38:30 131 626.00 XLON 00332195060TRLO1 14 April 2025 14:38:30 131 626.00 XLON 00332195061TRLO1 14 April 2025 14:38:30 131 626.00 XLON 00332195062TRLO1 14 April 2025 14:40:02 183 627.00 XLON 00332195104TRLO1 14 April 2025 14:40:02 385 627.00 XLON 00332195105TRLO1 14 April 2025 14:40:23 138 626.00 XLON 00332195127TRLO1 14 April 2025 14:47:30 139 625.00 XLON 00332195406TRLO1 14 April 2025 14:47:30 138 625.00 XLON 00332195407TRLO1 14 April 2025 14:47:35 131 624.00 XLON 00332195411TRLO1 14 April 2025 14:50:35 136 625.00 XLON 00332195574TRLO1 14 April 2025 14:57:56 11 625.00 XLON 00332195933TRLO1 14 April 2025 14:59:52 15 625.00 XLON 00332196142TRLO1 14 April 2025 15:29:23 180 629.00 XLON 00332198374TRLO1 14 April 2025 15:29:23 145 629.00 XLON 00332198375TRLO1 14 April 2025 15:29:45 134 629.00 XLON 00332198400TRLO1 14 April 2025 15:29:45 7 629.00 XLON 00332198401TRLO1 14 April 2025 15:30:39 211 630.00 XLON 00332198454TRLO1 14 April 2025 15:31:26 138 630.00 XLON 00332198474TRLO1 14 April 2025 15:35:57 275 630.00 XLON 00332198610TRLO1 14 April 2025 15:36:49 32 630.00 XLON 00332198641TRLO1 14 April 2025 15:36:49 102 630.00 XLON 00332198642TRLO1 14 April 2025 15:42:17 131 630.00 XLON 00332198895TRLO1 14 April 2025 15:45:58 131 629.00 XLON 00332199164TRLO1 14 April 2025 15:45:58 131 629.00 XLON 00332199165TRLO1 14 April 2025 15:48:56 156 630.00 XLON 00332199389TRLO1 14 April 2025 15:48:56 11 630.00 XLON 00332199390TRLO1 14 April 2025 15:52:00 133 630.00 XLON 00332199565TRLO1 14 April 2025 16:00:05 136 629.00 XLON 00332199984TRLO1 14 April 2025 16:01:07 130 628.00 XLON 00332200029TRLO1 14 April 2025 16:01:07 131 628.00 XLON 00332200030TRLO1 14 April 2025 16:17:01 131 627.00 XLON 00332200773TRLO1 14 April 2025 16:17:01 130 627.00 XLON 00332200774TRLO1

