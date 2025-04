Unlimit Group A/S gennemfører ændring i selskabets ledelse

Selskabsmeddelelse nr. 10/2025

København, den 15. april 2025







Bestyrelsen i Unlimit Group A/S (tidligere Conferize A/S) har besluttet at gennemføre en ændring i selskabets ledelse som led i den fortsatte udvikling og styrkelse af selskabets organisation.

Mads L. Laursen tiltræder som ny CEO (Chief Executive Officer) i Unlimit Group A/S. Mads har hidtil fungeret som administrerende direktør i Unlimit Group ApS og tilføjer selskabet betydelig erfaring og kompetence inden for retail, betalingsløsninger og POS-teknologi. Bestyrelsen ser tiltrædelsen som et naturligt skridt i selskabets strategiske udvikling.

Den hidtidige CEO Bo H. Iversen overgår til rollen som CIO (Chief Investment Officer), hvor han fortsat vil spille en central rolle i selskabets overordnede strategi og vækst. I sin nye funktion vil Bo ligeledes fokusere på udviklingen af Unlimit Ventures.

Ændringerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning og bliver anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Om Mads Lynge Laursen

Mads Lynge Laursen (født 1973) tiltrådte som CEO for Conferize A/S i april 2025 og bringer mere end 25 års erfaring med forretningsudvikling, strategi og markedsføring med sig. Han har gennem sin karriere haft ledende stillinger i både danske og internationale virksomheder – med et særligt fokus på vækst, innovation og digitalisering.

Mads kommer senest fra stillingen som Group CEO i Unlimit Group ApS, hvor han siden 2022 har stået i spidsen for udviklingen og skaleringen af døgnåbne og ubemandede butikskoncepter i detailsektoren. Før dette var han i over et årti bl.a. CEO og partner i Lynge Olsen Group A/S – et full-service bureau med speciale i strategisk kommunikation, forretningsudvikling og markedsføring.

Tidligere i karrieren har Mads bl.a. været Marketing Manager og Divisionschef i SPAR Danmark og Marketing Manager i Pisiffik A/S i Grønland. Han har desuden haft stillinger i Merrild Kaffe ApS og Deb Swarfega Danmark A/S med ansvar for produktudvikling og markedsføring. Mads Lynge Laursen har en HD(A) i Marketing og Strategi fra Syddansk Universitet og er også uddannet markedsøkonom fra Lollands Handelsskole.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

Vedhæftet fil