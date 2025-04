Volatus Aerospace obtient l’autorisation de déployer des RPAS à haute valeur dans le secteur pétrolier et gazier

TORONTO, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Frankfort : A3DP5Y/ABBA.F) a le plaisir d’annoncer qu’elle a été approuvée la semaine dernière par deux grandes sociétés pétrolières et gazières nord-américaines pour fournir des services aériens par drone en soutien à des infrastructures énergétiques critiques. Cette approbation fait suite à un processus rigoureux d’examen des opérations de vol visant à valider la préparation opérationnelle de Volatus et ses protocoles de sécurité.

Dans le cadre de cette approbation, Volatus pourra réaliser un large éventail de services aériens, incluant les interventions d’urgence, la surveillance de pipelines, la détection de fuites, la magnétométrie et les inspections d’actifs. Ces opérations seront menées à l’aide de systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS), en coordination avec les services de surveillance aérienne traditionnels déjà fournis par Volatus.

« Cette approbation renforce notre présence dans le secteur de l’énergie et nous positionne pour offrir des renseignements critiques de manière plus souple et économique », a déclaré Glen Lynch, président-directeur général de Volatus Aerospace. « Nous sommes fiers d’être reconnus pour notre professionnalisme, notre conformité réglementaire et notre capacité à exécuter des opérations complexes dans des environnements sensibles. »

Selon les prévisions internes, l’intégration des drones dans le portefeuille existant de services de surveillance de Volatus dans le secteur pétrolier et gazier pourrait générer une hausse de revenus allant jusqu’à 20 %, tout en maintenant des coûts d’exploitation conformes aux profils habituels de ce type de services. Ces missions permettent non seulement d’améliorer la connaissance de la situation pour les exploitants d’actifs, mais également de soutenir les interventions rapides et la réduction des risques, en adéquation avec les objectifs sectoriels en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

Volatus Aerospace continue d’élargir sa présence opérationnelle dans des secteurs où la précision, l’agilité et la confiance sont essentielles. De la surveillance d’infrastructures critiques à l’intervention d’urgence, nos programmes de drones évolutifs sont conçus pour compléter et renforcer les modèles d’inspection traditionnels.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L’information prospective comprend de l’information concernant : (i) les avantages prévus de l’accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d’affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l’égard d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais qu’elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec les énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : les avantages et les revenus prévus de l’entente-cadre de service avec la Société ; la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle et des avantages potentiels pour la Société; satisfaire aux exigences d’inscription continue de la TSXV; et y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle de la Société sous la section « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans les présentes est faite à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avère exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source : Volatus Aerospace Corp.

TSXV: FLT.V

Coordonnées

Rob Walker

Chef de la direction commerciale (CCO), Volatus Aerospace

+1 833-865-2887

rob.walker@volatusaerospace.com