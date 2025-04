L’ACI revoit à la baisse ses prévisions pour le marché résidentiel dans un contexte d’incertitude tarifaire et économique

OTTAWA, Ontario, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a révisé ses prévisions pour 2025 et 2026 des ventes résidentielles qui seront réalisées par l’entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et des prix moyens des propriétés.

L’ACI a publié ses prévisions antérieures le 15 janvier. S’il était trop tôt pour intégrer les risques possibles et importants d’une guerre commerciale dans les prévisions à ce moment-là, celles-ci indiquaient que les droits de douane visant l’économie canadienne mettraient en péril ce qui devait être une reprise du marché immobilier au Canada.

Les acheteurs se retirant ou restant de plus en plus en dehors du marché en raison de l’incertitude tarifaire, et les répercussions économiques associées ne faisant que commencer, les ventes ont continué de chuter. Les prix dans certaines régions du pays suivent le mouvement.

Étant donné que l’ACI a brièvement interrompu ses prévisions au début de la pandémie de la COVID-19, ces récentes prévisions de l’ACI constituent la plus importante révision des prévisions trimestrielles jamais enregistrée depuis la crise financière de 2008-2009.

En raison de l’imprévisibilité persistante et du fait que l’évolution des taux d’intérêt cette année reste incertaine, alors qu’il existe un risque de stagflation, toutes les prévisions sont faites dans un contexte d’incertitude sans précédent.

En ce moment, quelque 482 673 habitations devraient changer de mains par l’entremise des systèmes MLS® du Canada en 2025, soit une baisse de 0,02 % (aucun changement) par rapport à 2024. Il s’agit d’une forte révision à la baisse par rapport à la hausse de 8,6 % prévue en janvier.

Le prix moyen national d’une propriété devrait légèrement diminuer de 0,3 % sur une base annuelle, pour atteindre 687 898 $ en 2025, soit une baisse d’environ 30 000 $ par rapport aux prévisions du début de janvier. La Colombie-Britannique et l’Ontario devraient connaître de légères baisses du prix moyen, tandis que dans les autres provinces, les hausses du prix moyen prévues ont été ramenées à une fourchette de 3 à 5 % pour 2025.

En 2026, les ventes résidentielles nationales devraient augmenter 2,9 % pour atteindre 496 487 unités. Les ventes n’atteindraient pas la barre du demi-million d’unités pour la quatrième année consécutive. Historiquement, depuis 2007, les ventes résidentielles au pays ont dépassé les 500 000 unités à sept reprises. Le prix moyen national d’une propriété devrait augmenter de 1,2 % par rapport à 2025 pour atteindre 696 074 $ en 2026.

Chaque trimestre, l’ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L’ACI publiera ses prochaines prévisions le mardi 15 juillet 2025.

