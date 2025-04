Sidetrade : croissance de 22% du chiffre d’affaires au T1 2025, dont une hausse de 26% des abonnements SaaS

Prises de commandes solides dans un environnement général compliqué

Valeur annuelle de nouveaux contrats (ACV) à 2,77 M€ au T1 2025

Dont 1,28 M€ en nouveaux abonnements SaaS (ARR)

Et 1,49 M€ en prestations de Services

Une trajectoire de croissance solide du CA à +22% dont +26% pour les abonnements SaaS, illustrant une forte dynamique de revenus récurrents

Croissance à deux chiffres des ventes confirmée pour 2025 malgré le contexte d’incertitude

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce aujourd’hui 2,77 millions d’euros de prises de commandes au premier trimestre 2025, une croissance de 22% de son chiffre d’affaires dont 26% pour les abonnements SaaS.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Alors que ce début d’année est marqué par un climat économique incertain, en particulier aux Etats-Unis, nous continuons d’afficher trimestre après trimestre une croissance à deux chiffres de nos revenus. Sur ce premier trimestre, il convient de saluer la solide performance des prises de commandes en Europe, reflet d’un bon dynamisme commercial auprès de clients existants, notamment à travers l’adoption de nouveaux modules ou l’extension à de nouveaux pays. Cette dynamique d’expansion sur la base installée a compensé l’attentisme des donneurs d’ordre aux Etats-Unis. L’atteinte d’un équilibre quasi-parfait (50%/50%) de notre modèle de développement au cours des trois dernières années, entre d’une part les prises de commandes en Europe versus celles émanant des Etats-Unis et, d’autre part, entre les ventes avec des nouveaux clients versus celles provenant de clients existants, nous permet aujourd’hui de traverser avec résilience des périodes plus agitées quand l’une ou l’autre de ces composantes vient à fléchir temporairement. Sur l’ensemble des quatre trimestres de l’exercice 2025, nous sommes confiants pour maintenir cet équilibre. Concernant notre chiffre d’affaires, notre record de prises de commandes en 2024 conjugué à la récurrence de nos revenus à plus de 90% et à l’apport de SHS Viveon, nous permettent de réaliser une très forte croissance à +22%, dans la lignée de notre année 2024. »

Prises de commandes à 2,77 M€ sur T1 2025

Au cours du premier trimestre 2025, Sidetrade a réalisé une solide performance, avec 2,77 M€ de prises de commandes en valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV) contre 3,98 M€ au T1 2024. Il convient de rappeler que le T1 2024 constituait une base de comparaison extrêmement élevée avec une croissance à trois chiffres de +117%, proche du record historique de la société (4,1 M€). Le premier trimestre 2025 s’inscrit donc en repli par rapport à un T1 2024 particulièrement remarquable (-30%), mais reste néanmoins très solide en valeur absolue et largement supérieur au T1 2023 (+51%) qui s’élevait à 1,83 M€.

Sur ce trimestre, les succès enregistrés en Europe auprès de clients existants — représentant près de 90 % des prises de commandes — ont largement compensé un trimestre plus contrasté aux États-Unis. Cette dynamique européenne s’est appuyée sur la commercialisation de nouveaux modules, tels que CashApps et Augmented Invoice (module dédié à la facturation électronique). En Amérique du Nord, les prises de commandes ont quant à elles contribué à hauteur de 15% du total du premier trimestre 2025, dans un contexte marqué par une phase d’attentisme des donneurs d’ordre sur les nouveaux projets.

Par ailleurs, les prises de commandes pour les nouveaux abonnements SaaS (New ARR) s’élèvent à 1,28 M€ contre 1,85 M€ au T1 2024 et à 1,49 M€ pour les prestations de Services contre 2,13 M€ au T1 2024.

Le modèle de développement de Sidetrade, équilibré entre l’Amérique du Nord et l’Europe, et entre les ventes à de nouveaux clients versus celles réalisées auprès de la base installée, confèrent à la société une résilience face à d’éventuels déséquilibres conjoncturels. Sur ce trimestre, la performance réalisée en Europe sur les ventes additionnelles auprès de clients existants a permis en définitive d’afficher un trimestre robuste malgré un contexte conjoncturel compliqué outre-Atlantique.

Une trajectoire de croissance solide du CA à +22% dont +26% pour les abonnements SaaS, illustrant une forte dynamique de revenus récurrents

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2024 Variation Abonnements SaaS 12,1 (1) 9,6 +26% Chiffre d’affaires 14,3 (2) 11,8 +22%

Toutes les informations 2025 de ce communiqué de presse sont des données consolidées non auditées.

(1) incluant 1,35 M€ de revenus récurrents de SHS Viveon

(2) incluant 1,90 M€ de chiffre d’affaires de SHS Viveon

Sidetrade confirme un début d’exercice 2025 très solide, avec un chiffre d'affaires de 14,3 M€ pour le premier trimestre 2025, en progression de +22%.

Les revenus issus des abonnements SaaS ont atteint 12,1 M€, en croissance de 26%, dont +12% à périmètre comparable (hors intégration de SHS Viveon). Ce rythme soutenu reflète l’efficacité du modèle économique SaaS de Sidetrade et de sa capacité à convertir efficacement les signatures en revenus.

Au premier trimestre 2025, l’activité de Services a enregistré une légère progression de +3%, atteignant 2,2 M€ (dont -20% à périmètre comparable). Cette évolution s’explique par un volume moindre de nouveaux grands projets et par des prestations de services plus limitées sur les abonnements SaaS avec des clients existants.

Sidetrade a poursuivi le renforcement de sa présence auprès des multinationales. Sur ce trimestre, les abonnements provenant d’entreprises générant plus de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires ont affiché une croissance de 44%. Ces contrats ont représenté, pour la première fois, plus de la moitié des abonnements de Sidetrade, portant leur part à 53% du total, ce qui témoigne du positionnement de plus en plus affirmé de la société auprès des grandes entreprises. Cette dynamique devrait rester un moteur de croissance significatif dans les trimestres à venir.

L'intégration des activités de SHS Viveon (effective depuis le 1er juillet 2024) a contribué à hauteur de 1,9 M€ au chiffre d'affaires du premier trimestre 2025, représentant 13% du total trimestriel.

Il est rappelé que tous les contrats pluriannuels de Sidetrade sont systématiquement indexés sur l'inflation (le Syntec pour l’Europe du Sud, le UK CPI pour l’Europe du Nord, et le US CPI pour les États-Unis). Cette mesure assure la répercussion annuelle de l’évolution des prix sur le montant total des abonnements SaaS, sans nécessiter d'attendre le renouvellement des contrats.





