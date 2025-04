Communiqué de presse – mardi 15 avril 2025 – 17h45

Paiement du dividende en actions 2025 :

Évolution du capital d’ARGAN

Suite à la résolution votée en Assemblée générale le 20 mars dernier, ARGAN précise que l’option pour le paiement du dividende en actions a été choisie par ses actionnaires à hauteur de 22,02 %. La période de souscription, du 28 mars au 11 avril 2025 inclus, est intervenue dans un contexte particulièrement défavorable lié aux turbulences créées sur les marchés financiers par la nouvelle politique douanière des États-Unis.

En conséquence, 323 137 actions nouvelles seront livrées et admises sur le marché Euronext Paris, représentant une augmentation du capital de 1,3 %.

Ainsi au 17 avril 2025, date à laquelle sera mis en œuvre le paiement du dividende au titre de 2024 en numéraire et actions, le nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la foncière sera le suivant :

31 mars 2025 17 avril 2025 Nombre total d'actions composant le capital 25 414 552 25 737 689 Total théorique des droits de vote (1) 25 414 552 25 737 689 Total réel des droits de vote (2) 25 399 614 25 720 984

(1) Intégrant le nombre d’actions privées de droit de vote (auto-détention dans le cadre du contrat de liquidités)

(2) N’intégrant pas le nombre d’actions privées de droit de vote.

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2025

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2025 17 juillet : Résultats semestriels 2025

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025





Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (carbone neutres à l’usage), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

Au 31 décembre 2024, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,9 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de près de 205 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2024).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

