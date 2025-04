Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 avril 2025 - 18H

CA S1 2024/2025

Un contexte géopolitique et économique pesant pour le marché

Manque de visibilité et incertitudes pour 2025 et 2026

Une ambition et des projets long terme inchangés

En milliers d’euros CA S1

2024/2025 CA S1 2023/2024 Variation en % BATEAUX 78 863 102 917 SERVICES 2 308 2 824 TOTAL 81 171 105 742 - 23%

Traduisant un marché ayant rompu avec sa dynamique exceptionnelle de l’après COVID, CATANA GROUP affiche à mi-exercice un recul de son activité de 23%, par rapport au premier semestre 23/24. Dans un monde plongé dans une incertitude géopolitique et économique conséquente depuis la mise en place de la nouvelle administration américaine, la visibilité devient très réduite pour 2025 et 2026 sans pour autant remettre en cause les plans stratégiques du Groupe sur le long terme.

Un recul de l’activité inéluctable après des années « post COVID » dopantes pour le marché

Après un exercice 2023/2024 contrasté pour le Groupe, avec le maintien d’une activité en croissance du fait d’un carnet de commandes long embarqué en 2021 et 2022 mais un contexte de marché en perte de dynamisme, le Groupe a attaqué ce nouvel exercice 2024/2025 avec une approche nécessairement différente.

Face à la réduction du rythme des commandes dans le secteur, le Groupe avait anticipé ce changement de dynamique et a progressivement adapté sa production dès l’exercice passé, soucieux de ne pas entrer dans un processus d’avance significative de ses productions sur le commerce, souhaitant ainsi éviter la constitution dangereuse de stocks.

Cette politique industrielle était d’autant plus nécessaire que le Groupe continue à rester à distance des mécanismes de floor plan chez les concessionnaires. Ainsi, lorsque le stockage dans les réseaux dépasse significativement la vraie performance du marché, le risque devient majeur quand le marché se rétracte, impliquant une adaptation encore plus brutale de l’activité des usines, et des conséquences violentes tant pour les salariés, que les fournisseurs.

Dans ce cadre, l’activité du premier semestre 2024/2025 ressort assez logiquement en repli de 23%.

Si les bateaux de petites et moyennes tailles semblent être plus difficiles à vendre, les modèles de tailles importantes rencontrent un accueil favorable, comme le Groupe l’avait anticipé.

Ainsi, le nouveau BALI 5.8 présenté lors du salon de Cannes en septembre 2024, a atteint rapidement ses objectifs commerciaux et bénéficie désormais d’un bon carnet de commandes pour l’exercice suivant.

Une éclaircie automnale rapidement interrompue par les conséquences de la politique américaine

Tout en ajustant ses politiques industrielles à la nouvelle donne de marché, CATANA GROUP a pris le parti de procéder à une réduction du prix de ses bateaux (de 2 à 10% en fonction des modèles). Conscient qu’après avoir significativement augmenté le prix des bateaux lors des épisodes hyper inflationnistes des dernières années, le Groupe a souhaité envoyer un signal fort aux clients pour échapper à l’attentisme prononcé qui s’était installé.

Cette politique assumée n’a d’ailleurs pas été sans lien avec la bonne séquence de prises de commandes lors des salons d’automne 2024, nettement supérieures à la même période automnale 2023. Ceci confirmait un peu plus que le marché avait probablement atteint son point bas en 2023, ouvrant des perspectives progressivement meilleures sans pour autant imaginer retrouver les conditions exceptionnelles de l’après COVID.

Cependant, cette tendance, somme toute fragile, est nettement contrariée depuis le début de l’année 2025.

Les positions de la nouvelle administration américaine, autant sur le plan géopolitique que désormais économique, précipite le monde dans une très grande incertitude et les doutes ne se dissiperont visiblement pas de sitôt.

Dans ce contexte tendu, et dans un secteur nautique très corrélé à la confiance économique et géopolitique, il semble de plus en plus acquis que la tendance vertueuse qui semblait se dessiner à l’automne dernier, vient de s’interrompre. Sans présager de l’évolution de cette situation quasi inédite, il est raisonnable de penser que les capacités de prises de commandes des prochains mois seront altérées dans des proportions qu’il est encore difficile à appréhender tant sur l’exercice en cours que le suivant.

Par ailleurs, l’existence de stocks conséquents dans certains réseaux de distribution concurrents sont des facteurs qui ne font qu’accentuer ce dérèglement de marché.

Les prochaines semaines seront toutefois marquées par le salon du multicoque de la Grande Motte qui se tiendra du 23 au 27 avril 2025. Cet évènement international sera un bon baromètre de tendance pour mieux appréhender le futur proche.

Ambitions et projets long terme nullement remis en cause

Dans cet environnement, la prudence sera donc de rigueur dans les prochains mois, sans remettre en cause les ambitions. Le Groupe dont l’ADN est fait d’agilité et de flexibilité, est en mesure de faire varier si nécessaire ses productions aux rythmes des ventes réelles, comme il y est déjà préparé depuis de longues années dans son modèle d’entreprise : rester à l’écart de stocks conséquents et protéger la trésorerie resteront ainsi les priorités absolues.

Cette situation ne remet nullement en cause les ambitions affichées par CATANA Group dans sa trajectoire long terme :

Accroître encore davantage la compétitivité de la gamme BALI en poursuivant la politique d’innovation et de développement soutenu de nouveaux modèles. Le Groupe confirme ainsi la sortie en septembre prochain du BALI 5.2, qui renforcera significativement la gamme dans une taille stratégique.





Poursuivre et accélérer la percée sur le segment des voiliers de grande taille, amorcée cette année avec succès par le nouveau BALI 5.8.





Poursuivre la montée en puissance du nouveau pôle motonautique « YOT » qui sera encore prochainement renforcé dans sa gamme et dont la nouvelle usine aux meilleurs standards industriels sera inaugurée dans les prochaines semaines au Portugal.





A l’issue de ce premier semestre d’activité, Aurélien PONCIN, PDG de CATANA GROUP commente :

« Le repli de l’activité sur cet exercice n’est ni une surprise, ni un drame. Après une décennie exceptionnelle, et une période post COVID particulièrement « dopée », nous constatons depuis 2023 une tendance différente. Nous sommes cependant fiers d’avoir particulièrement bien piloté notre carnet de commandes pendant cette période faste, ce qui nous a permis de différer le repli de l’activité sur 2025. Les orientations géopolitiques et économiques de la nouvelle administration américaine engendrent une période de confusion et de doutes qui ne n’estomperont probablement pas rapidement, ce qui altèrera sans nul doute l’activité de notre secteur. Pour être honnête, cela est déjà le cas. Ce sont des cycles auxquels nous sommes cependant habitués, et que nous gérerons une nouvelle fois en responsabilité et sans compromis dangereux. Notre modèle économique est bon et flexible pour faire face à cela et nous restons résolument tournés vers l’avenir pour lequel nous ne manquons pas de projets, ni d’ambitions : ils sont d’ailleurs déjà en route. »

