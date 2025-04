Nextensa: Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mai 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Bruxelles, 16 avril 2025, 7h30

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mai 2025

Le conseil d’administration de Nextensa invite les actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 19 mai 2025 à la Maison de la Poste à Rue Picard 5 boîte 7, 1000 Bruxelles.

L'assemblée générale ordinaire commencera à 16h00.

Les documents relatifs à l’assemblée générale sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur le site https://www.nextensa.eu/fr/ sous la rubrique ‘Investor relations’ – ‘ Assemblée générale ’.





Pour plus d'informations

Michel Van Geyte | Directeur général

Nextensa NV/SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/12/2024 était d'environ 1,3 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 428,5 millions d'euros (valeur 31/12/2024).





