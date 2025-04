UgoWork renforce sa présence dans l’industrie grâce à un calendrier printanier 2025 bien rempli

QUÉBEC, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, un chef de file en solutions énergétiques lithium-ion pour l’industrie de la manutention, déploie un calendrier printanier chargé en événements, missions commerciales et webinaires, favorisant les échanges avec les leaders de l’industrie. Fortement présente dans les salons et forums clés, l’entreprise continue d’accompagner les opérations de manutention dans l’adoption de stratégies énergétiques plus intelligentes, durables et connectées.

Ce qui a marqué le début du printemps

ProMat 2025, 17 au 20 mars à Chicago, Illinois

ProMat 2025 a donné le coup d’envoi à notre expansion sur le marché grâce à une visibilité accrue et une forte mobilisation. Grâce à sa participation à un séminaire et à un panel sur place, l’équipe a abordé les enjeux énergétiques actuels dans le secteur de la manutention. C’était aussi l’occasion d’échanger avec des décideurs à la recherche de solutions concrètes.

À l’agenda ce printemps

UgoWork poursuivra sur cette lancée en participant à plusieurs événements d’envergure ce printemps, notamment des salons, des missions commerciales et des conférences stratégiques. Ces occasions permettront aux équipes de manutention de découvrir comment leurs batteries de chariots élévateurs peuvent mener à des économies d’énergie significatives et à une meilleure efficacité opérationnelle.

Parmi les engagements à venir :

UgoWork animera également une série de webinaires ce printemps, proposant des stratégies concrètes, des perspectives renouvelées et un accès direct à ses experts pour aider les équipes de manutention à aborder la transition énergétique avec plus d’efficacité. Plus de détails suivront :

8 mai – Libérer le plein potentiel des chariots élévateurs grâce aux systèmes intelligents de batteries de nouvelle génération (en anglais seulement)

29 mai – Pourquoi le service des batteries de chariots élévateurs est défaillant — et comment y remédier (en anglais seulement)

Date à venir – Tout ce qu’il faut savoir sur les batteries lithium-ion : performance, sécurité et rentabilité



Pour Philippe Beauchamp, président et directeur général d’UgoWork, être présent n’est pas optionnel. C’est ce qui permet aux entreprises de faire une vraie différence : « On ne peut pas rester pertinent en restant à l’écart. Il faut être là — dans les salons, et là où les décisions se prennent, mais surtout sur le terrain, avec ceux et celles qui utilisent nos produits et services — c’est ce qui nous garde connectés aux vrais enjeux et nous permet de continuer à développer les solutions dont le marché a vraiment besoin. Notre rôle est d’écouter activement et de réagir rapidement en transformant les défis actuels et futurs de nos clients en solutions. »

À propos d'UgoWork

UgoWork est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions énergétiques performantes au lithium-ion pour l’industrie de la manutention. Elle développe, fabrique et distribue un écosystème intégré comprenant des batteries et une architecture logicielle infonuagique, fournissant des données exploitables pour optimiser les opérations quotidiennes et réduire les coûts pour les gestionnaires de flotte. UgoWork transforme les solutions énergétiques traditionnelles grâce à une infrastructure de recharge universelle et standardisée, un service de surveillance sur le terrain en continu et une expertise proactive. De plus, son modèle Energy as a Service (EaaS) est spécifiquement adapté à l’industrie de la manutention.

Basée à Québec, au Canada, l’entreprise offre des solutions énergétiques éprouvées et efficaces, adoptées par de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500 à travers l’Amérique du Nord. Visitez ugowork.com .

