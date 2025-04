Investissements Purpose lance le tout premier FNB Solana au comptant au monde avec participation au staking – poursuivant son rôle de chef de file en matière d’innovation crypto à l’échelle mondiale.

TORONTO, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose »), la société à l’origine des tout premiers FNB de bitcoins et d’ethers au comptant au monde, élargit sa gamme de produits d’actifs numériques avec le lancement du FNB Solana Purpose (symbole boursier : SOLL). SOLL est le premier FNB au monde à offrir une exposition physique directe à Solana, une plateforme blockchain haute performance. Le FNB Solana Purpose se distingue en intégrant un rendement de staking natif, propulsé par les capacités exclusives de staking de Purpose. Cette fonctionnalité innovante vise à offrir des récompenses de staking de premier ordre et des rendements plus élevés aux investisseurs.

Négocié dès aujourd’hui à la TSX, le FNB Solana Purpose renforce la position de Purpose en tant que chef de file mondial de l’innovation dans les FNB d’actifs numériques et plus important gestionnaire canadien de FNB d’actifs numériques soutenue par une expertise approfondie et un historique éprouvé, Purpose continue de rendre les actifs numériques plus sûrs et plus accessibles pour les investisseurs.

Le chef de file canadien de la crypto qui établit la norme en matière d’innovation à l’échelle mondiale

« Solana repousse les limites de l’innovation blockchain, que ce soit en matière de rapidité, d’évolutivité ou d’applications décentralisées concrètes », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation. « Avec le FNB Solana Purpose, nous offrons aux investisseurs un accès efficace et réglementé à cet écosystème numérique en pleine croissance, avec en prime le rendement du staking natif. En tant que seul gestionnaire de fonds à exploiter en interne les aspects clés du fonds grâce à notre infrastructure technologique, nous sommes en mesure d’offrir une expérience d’investissement sécuritaire et fluide, tout en générant des rendements plus efficaces et plus élevés. Ce lancement s’appuie sur la gamme de FNB crypto la plus complète au pays – et sur notre mission de diriger l’investissement dans les actifs numériques ici au Canada et à l’échelle mondiale, grâce à des solutions réfléchies, conçues avec intention, qui rejoignent les investisseurs là où ils se trouvent et les aident à avancer en toute confiance ».

Principaux avantages du FNB Solana Purpose

Exposition directe à Solana : Obtenez une exposition directe à SOL, l’actif natif d’une plateforme haute performance reconnue pour sa rapidité, son évolutivité et son écosystème de développeurs en pleine croissance

Rendement de staking natif : Profitez du rendement du staking de Solana au moyen d’un FNB réglementé – sans la complexité de la configuration de portefeuilles ou de la gestion d’actifs sur la chaîne

Avantage crypto-natif : L’infrastructure de validation interne de Purpose et sa forte implication dans l’écosystème Solana permettent de réduire les coûts et d’améliorer le rendement de staking pour les investisseurs – offrant ainsi l’un des programmes de staking Solana les plus efficaces sur le marché

Structure sécuritaire et prête pour les portefeuilles : Conservé en stockage à froid auprès de dépositaires de calibre institutionnel, le FNB est négocié à la TSX et peut être détenu dans des comptes enregistrés comme les REER et les CELI – aucun portefeuille, aucune clé ni aucune plateforme d’échange crypto requis

Offert avec trois expositions de devises : Le FNB est offert en parts couvertes en CAD (symbole : SOLL), en parts non couvertes en CAD (symbole : SOLL.B) et en parts non couvertes en USD (symbole : SOLL.U)



« Le FNB Solana Purpose offre un accès direct au réseau haute performance de Solana, avec un rendement de staking intégré grâce à notre infrastructure exclusive de validateurs », a déclaré Paul Pincente, vice-président, Actifs numériques. « En internalisant des composantes opérationnelles clés – y compris le staking et la gestion des récompenses – nous réduisons le risque de contrepartie, améliorons la capture nette du rendement et créons une structure d’investissement plus efficace et de calibre institutionnel. Ce niveau de contrôle nous permet d’offrir une expérience d’investissement plus cohérente et simplifiée, alors que l’univers des actifs numériques continue d’évoluer ».

Capacités crypto-natives de pointe et expertise inégalée en staking interne

Au cœur de notre plateforme se trouvent de véritables capacités crypto-natives, soutenues par l’infrastructure de staking interne de Purpose Unlimited. Le contrôle approfondi de la technologie permet une efficacité opérationnelle accrue ainsi que la possibilité d’offrir des rendements plus élevés aux investisseurs. Cette approche intégrée vise à optimiser la performance et la sécurité, tout en positionnant Purpose comme un chef de file dans l’offre de solutions de FNB crypto de calibre institutionnel.

La gamme de FNB crypto la plus complète au Canada

Purpose offre la gamme de FNB d’actifs numériques la plus complète au Canada, conçue pour répondre aux besoins de tous les profils d’investisseurs, qu’il s’agisse de négociateurs actifs, d’investisseurs à long terme ou de ceux axés sur le revenu.

La gamme crypto de Purpose comprend :

FNB de bitcoins Purpose (BTCC) et FNB d’ethers Purpose (ETHH) : Les tout premiers FNB de bitcoins et d’ethers au comptant au monde, offrant un accès réglementé, une grande liquidité et un solide historique – soutenus par des fonctionnalités avancées pour les négociateurs actifs et les investisseurs tactiques

FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose (BTCY) et FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose (ETHY) : FNB générateurs de revenu qui utilisent des stratégies de vente d’options couvertes pour aider les investisseurs à tirer un revenu de leurs avoirs en bitcoins et en ethers

FNB Ether Staking Corp. Purpose (ETHC.B) : Un FNB d’ether axé sur le staking, permettant aux investisseurs d’accéder aux récompenses du modèle de preuve d’enjeu d’Ethereum dans un cadre réglementé

FNB Solana Purpose (SOLL) : Le tout premier FNB Solana au comptant au monde, offrant une exposition directe à une blockchain rapide et peu coûteuse, reconnue pour ses transactions ultra-rapides, son élan auprès des développeurs et son potentiel concret

Avec le lancement du FNB Solana Purpose, Investissements Purpose continue d’élargir sa gamme de produits d’actifs numériques de premier plan, en offrant aux investisseurs un accès simple et sécuritaire à l’innovation blockchain. Ce nouveau FNB complète la gamme crypto existante de Purpose, qui comprend le tout premier FNB de bitcoins au comptant et le premier FNB d’ethers, offrant ainsi aux investisseurs un éventail complet de solutions en actifs numériques. Alors que la technologie blockchain transforme les marchés financiers, Purpose demeure déterminé à faire le lien entre la finance traditionnelle et l’avenir des technologies financières décentralisées et émergentes, aidant les investisseurs à naviguer l’économie numérique en pleine évolution avec confiance.

Pour découvrir l’ensemble de la gamme de FNB crypto, visitez la page de la Suite d’actifs numériques Purpose.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose Inc. est une société de gestion d’actifs comptant plus de 22 milliards de dollars d’actifs sous gestion, axée sur l’innovation centrée sur le client dans les FNB et les fonds d’investissement. Investissements Purpose est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de technologie financière dirigée par l’entrepreneur Som Seif.

Le contenu de ce document est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de titres décrits aux présentes, ni une recommandation ou une sollicitation d’achat, de détention ou de vente de tout titre. L’information contenue dans ce document ne constitue en aucun cas un mémoire d’offre, un prospectus, une publicité ou une offre publique de titres. Aucun organisme de réglementation en valeurs mobilières ou autre autorité similaire n’a examiné cette information, et toute déclaration contraire constitue une infraction. L’information présentée est jugée exacte et fiable, toutefois nous ne pouvons garantir qu’elle est complète ou à jour en tout temps. Cette information peut être modifiée sans préavis.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les actifs cryptographiques peuvent être extrêmement volatils, et rien ne garantit que la totalité du montant investi dans un fonds vous sera retournée. Si les titres sont achetés ou vendus à la bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le niveau et la fréquence des distributions de fonds ne sont pas garantis et peuvent être modifiés à la seule discrétion d’Investissements Purpose.

Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent être prospectives. Les déclarations prospectives (« DP ») sont de nature prévisionnelle, dépendent d’événements ou de conditions futurs, ou contiennent des termes tels que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « prévoit », « anticipe », « entend », « planifie », « croit », « estime » ou toute autre expression semblable. Ces déclarations sont sujettes à des risques et incertitudes, et les résultats réels, actions ou événements peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et reposent sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenues dans ce document soient fondées sur ce qu’Investissements Purpose considère comme des hypothèses raisonnables, la société ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est invité à examiner ces déclarations avec prudence et à ne pas s’y fier indûment. Sauf si la loi applicable l’exige, il n’est aucunement prévu ni assumé qu’une mise à jour ou une révision des DP sera effectuée, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.