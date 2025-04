Aduro Clean Technologies présente les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025

LONDON, Province de l’Ontario, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. Ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources au XXIe siècle, publie ses résultats financiers consolidés intermédiaires condensés pour les périodes de trois et neuf mois closes le 28 février 2025, accompagnés d’éclairages clés, présentés ci-après. Sauf mention contraire, toutes les informations financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens.

Ofer Vicus, PDG d’Aduro, a déclaré « Au cours du troisième trimestre de l’exercice fiscal, Aduro a poursuivi la réalisation de ses objectifs stratégiques pour 2025 en étendant sa capacité d’ingénierie et son leadership, tout en maintenant sa dynamique dans ses programmes d’engagement client et de mise à l’échelle commerciale ». Et d’ajouter « De plus, le dépôt d’un nouveau brevet pour une conception novatrice du procédé améliorant la mise en œuvre efficace de notre technologie Hydrochemolytic™ ( « HCT » ) renforce encore notre capacité à faire progresser à la fois la chimie et l’application pratique des technologies de la Société ».

Mena Beshay, Directeur financier chez Aduro, a commenté en ces termes : « À la suite de notre cotation au NASDAQ en novembre 2024, Aduro est restée concentrée sur l’avancement de sa stratégie de croissance et de son programme de mise à l’échelle. Forte d’une solide trésorerie et d’une équipe de direction expérimentée, la Société est bien positionnée pour réaliser ses priorités stratégiques jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 2025 et au-delà ».

Troisième trimestre 2025 – Éléments clés financiers

Le chiffre d’affaires trimestriel de 63 399 dollars a été enregistré au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 39 % contre les 103 628 dollars générés au troisième trimestre 2024. Le chiffre d’affaires enregistré entre le début de l’année au titre des neuf mois terminés le 28 février 2025 se montait à 156 542 dollars, soit un repli de 33 % par rapport aux neuf mois terminés le 29 février 2024. Tous les revenus actuels de la Société proviennent de services délivrés dans le cadre de programmes d’engagement client « CEP » axés sur l’évaluation de ses applications technologiques. Ils ne sont ainsi pas récurrents et découlent de la phase de tests et d’évaluations techniques effectués au cours de la période. Par ailleurs, les progrès réalisés dans le cadre des programmes d’engagement client en cours dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la répartition des ressources de la Société entre les programmes de mise à l’échelle de la technologie et de commercialisation, mais aussi de l’analyse en cours et desdits programmes.

La perte d’exploitation s’élève à 2 851 772 dollars au troisième trimestre 2025, comparativement à la perte d’exploitation de 2 027 383 dollars constatée au troisième trimestre de l’exercice précédent. Cette évolution est principalement attribuable à la croissance de la Société et à l’embauche de nouveaux employés, à une rémunération en actions plus importante et aux dépenses de la Société liées à notre entrée au NASDAQ en novembre 2024.

En date du 28 février 2025, la valeur comptable des immobilisations corporelles s’élevait à 4,2 millions de dollars, soit une hausse respective de 85 010 et 553 513 dollars pour les périodes de trois et neuf mois closes le 28 février 2025, principalement en raison d’un investissement accru dans les équipements de recherche et les installations de laboratoire afin de soutenir notre taux de croissance actuel.

La Société a maintenu des flux de trésorerie solides établis à 8,4 millions de dollars au 28 février 2025.

Faits marquants du troisième trimestre 2025 et événements postérieurs

Faits marquants et réalisations :

Réalisation d’une étape clé dans la conception de l’usine pilote : Aduro annonce l’achèvement de la phase d’ingénierie de base (BED, Basic Engineering Design) de son usine pilote HCT Next Generation Process (NGP) marquant ainsi une étape importante dans la commercialisation de sa technologie plateforme. L’usine pilote NGP devant être mise en service au troisième trimestre de cette année, l’ingénierie de base (BED) représente l’aboutissement de nombreuses années de recherche et de développement poussés. Aduro s’est associée à Zeton, un leader mondial de la conception d’usines pilotes modulaires et d’usines de démonstration. Les deux organisations collaborent étroitement pour que le projet progresse vers l’installation et la mise en service.

Dépôt d’un nouveau brevet : Aduro a annoncé le dépôt d’une demande de brevet aux États-Unis pour une nouvelle conception du procédé visant à la mise en œuvre efficace de sa technologie HCT. La conception sera intégrée à l’usine pilote NGP. Cette nouvelle demande de brevet renforce la position d’Aduro dans le développement de la chimie HTC et sa mise en œuvre pratique, permettant à la Société de poursuivre son expansion commerciale tout en élargissant ses actifs de propriété industrielle. La demande marque également le franchissement d’une étape clé, la réalisation de l’un des principaux objectifs de l’année en cours.

Nomination du Vice-président en charge de l’ingénierie : La Société a nommé Arturo Gomez au poste de Vice-président de l’ingénierie. Aduro poursuit le renforcement de son solide département d’ingénierie parallèlement à celui de ses équipes de R&D et d’exploitation. La nomination du Dr Gomez souligne la détermination ferme d’Aduro à soutenir l’intensification de procédé dans le cadre de sa technologie HCT. Alors qu’Aduro avance vers la mise en service de son usine pilote NGP, l’expertise du Dr Gomez en matière d’intensification de procédé constituera un atout inestimable pour achever l’usine pilote et développer la future usine de démonstration commerciale. Fort de plus de 20 ans d’expertise en ingénierie des procédés et en conception des procédés chimiques, notamment dans la direction d’équipes ayant assuré avec succès la transition de technologies depuis les phases de laboratoire et pilote jusqu’à des opérations à l’échelle commerciale, le Dr Gomez est habitué à gérer des projets complexes dans les domaines de la conception de réacteurs, de la fabrication de matériaux avancés et de l’optimisation des procédés chimiques, ce qui permet de renforcer la position d’Aduro dans sa voie vers la commercialisation. Au fil de sa carrière, le Dr Gomez a occupé des postes d’ingénieur en chef au sein d’organisations de premier plan comme MilliporeSigma (une société Merck KGaA), Lanxess et Bartek Ingredients. Titulaire d’un doctorat en génie chimique et pétrolier délivré par l’université de Calgary, Arturo est ingénieur agréé (P.Eng., de l’anglais Professional Engineer).

Nomination de la Vice-présidente des finances : la Société a nommé Neha Nisar au poste de Vice-présidente des finances, en tant que membre essentiel de l’équipe durant la phase de croissance d’Aduro. Ce poste exige une vision ciblée, une planification stratégique, une supervision financière rigoureuse ainsi qu’une gestion efficace des ressources. Mme Nisar compte plus de vingt ans dʼexpérience en matière de direction financière, de gestion des risques et de planification stratégique dans divers secteurs dʼactivité. Mme Nisar a occupé des postes de direction de premier ordre chez Marriott International, Canada Goose et MEDNOW.

Exercice de l’option de surallocation : la Société a annoncé que les souscripteurs de son offre publique américaine souscrite dans le cadre de son introduction au NASDAQ ont exercé leur option de surallocation pour se porter acquéreurs de 22 470 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique de 4,25 dollars américains par action. Après la prise en compte de l’exercice partiel de l’option de surallocation, la Société a vendu un total de 1 063 647 actions ordinaires représentant un produit brut d’environ 4,52 millions de dollars américains, avant déduction des escomptes de souscription et autres frais connexes. La date de clôture de l’option était fixée au 11 décembre 2024.

Élection aux postes d’administrateurs : Aduro a confirmé que tous les candidats à l’élection aux postes d’administrateurs de la Société mentionnés dans l’avis de convocation et la circulaire d’information datés du 23 octobre 2024 ont été élus lors de son assemblée générale annuelle 2023/2024 qui s’est tenue le 22 novembre 2024.

Engagement auprès de la communauté des investisseurs : la Société a participé à plusieurs événements à destination des investisseurs pendant et après le troisième trimestre.

En janvier 2025, Aduro a franchi une étape importante de sa cotation au NASDAQ en participant à la cérémonie de clôture en sonnant la cloche du NASDAQ MarketSite à New York. L’événement a mis en lumière la transition de la Société vers une plateforme d’investisseurs élargie ainsi que son engagement en faveur de la croissance commerciale.

En janvier 2025, Aduro a organisé une discussion informelle virtuelle, au cours de laquelle l’équipe de direction de la Société a abordé la stratégie de commercialisation de sa technologie innovante HCT.

En mars 2025, Ofer Vicus s’est joint à Michael Spector, animateur au Nasdaq Amplify pour expliquer comment Aduro transforme le monde du recyclage chimique et de la valorisation du pétrole lourd.

En outre, Aduro a participé aux conférences suivantes depuis le début de l’année :

Signature d’un protocole d’accord avec NexGen Polymers : Aduro a signé un protocole d’accord avec NexGen Polymers, détaillant le cadre d’une collaboration proposée pour développer une usine de démonstration de la technologie HCT, comprenant la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, la sélection d’un site potentiel de l’usine afin d’optimiser la génération de données pour le développement futur de solutions commerciales configurables.

Pour des informations plus détaillées sur les résultats du troisième trimestre 2025 d’Aduro, veuillez consulter le résumé des états financiers intermédiaires consolidés ainsi que le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour les périodes de trois et neuf mois closes le 28 février 2025, disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les objectifs stratégiques d’Aduro pour l’exercice 2025, l’avancement de sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT), la stratégie de croissance et le programme de mise à l’échelle faisant suite à son inscription au NASDAQ, la mise en service de l’usine pilote NGP, le dépôt d’une nouvelle demande de brevet, la mise à l’échelle du processus et la future usine de démonstration commerciale, la phase d’expansion nécessitant une planification stratégique et une gestion des ressources, ainsi que la collaboration avec NexGen Polymers dans le but de développer une usine HCT de démonstration. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes de la Société figurent, sans s’y limiter, divers risques technologiques, notamment la possibilité que la technologie HCT n’évolue pas comme prévu, que des technologies concurrentes remportent une plus grande part de marché ou se révèlent plus efficaces ou fiables, que la technologie HCT ne soit pas commercialement viable ou qu’elle n’obtienne pas une part de marché significative ainsi que les difficultés liées à la mise à l’échelle de la technologie ou à son intégration dans les systèmes existants, les risques liés à la mise en service de l’usine pilote NGP incluent la possibilité qu’elle ne progresse pas ou ne soit pas achevée comme prévu en raison de problèmes techniques, logistiques ou financiers, les risques que le brevet pour la nouvelle conception du procédé ne soit pas déposé comme prévu pour des raisons techniques telles que des données incomplètes, des obstacles réglementaires ou des défis juridiques imprévus ; les risques liés à la mise à l’échelle du procédé et à la future usine de démonstration commerciale y compris les difficultés potentielles, les dépassements de coûts et les retards pour atteindre la viabilité commerciale, les risques que la phase d’expansion nécessitant une planification stratégique et une gestion des ressources rencontre des défis tels qu’une mauvaise affectation des ressources, une planification des ressources inadéquate et des conditions de marché imprévues, les risques que la collaboration avec NexGen Polymers en vue de développer une usine HCT de démonstration à l’échelle ne soit pas menée à terme comme prévu, et que le projet ne soit pas viable sur le plan commercial ou financier en raison de problèmes d’approvisionnement liés à l’approvisionnement en matières premières, au choix du site et à des défis opérationnels, les risques liés à la fluctuation de la demande du marché ou des conditions économiques ayant un impact sur les ventes et les revenus, les variations du coût des matériaux, de la main-d’œuvre ou des frais généraux affectant les dépenses d’exploitationn les problèmes ou inefficacités opérationnels inattendus augmentant les coûts ou réduisant la production, l’apparition de nouvelles lois ou réglementations imposant des coûts supplémentaires ou modifiant les procédures opérationnelles, les catastrophes naturelles, les pandémies ou d’autres événements imprévus perturbant les opérations, les erreurs dans le processus budgétaire, telles que la surestimation des ventes ou la sous-estimation des coûts, les changements stratégiques ou de direction entraînant des modifications dans les priorités ou les modèles de dépenses, et les fluctuations saisonnières des ventes ou des dépenses qui n’auraient pas été correctement prises en compte dans le budget pourraient également affecter la performance de la Société, les risques liés au financement, notamment les difficultés à obtenir les fonds ou investissements nécessaires, ainsi que l’incertitude du marché liée à l’instabilité politique, aux droits de douane et à d’autres facteurs géopolitiques, pourraient également avoir un impact important sur les résultats, ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’affecter négativement les opérations et les performances financières de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e85d4ebe-e8d7-43db-ab43-b8c4132e7f4e