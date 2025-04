Quadient reconnue dans un rapport d’analyste sur les meilleurs cas d’usage de l’IA appliqués à l’automatisation financière

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir été reconnue dans un récent rapport de Forrester portant sur sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) dans l’automatisation des comptes clients. Le rapport intitulé « Top AI Use Cases for Accounts Receivable Automation in 2025 »0F1 présente plusieurs cas d’usage de la solution Quadient AR pour l’imputation et les notifications de paiement. Quadient considère cette reconnaissance comme une preuve concrète de l’impact de son offre d’automatisation des processus financiers basée sur l’IA et le machine learning, pour améliorer l'efficacité, la précision et la prise de décision des entreprises.

Les processus manuels de gestion des comptes clients (AR), des comptes fournisseurs (AP) et de facturation génèrent des inefficacités, des risques de non-conformité, des retards de paiement et accroissent la vulnérabilité des entreprises face à la fraude.

La plateforme cloud d’automatisation financière de Quadient, incluant Quadient AR et Quadient AP, permet de résoudre ces défis en utilisant des technologies avancées d’IA pour prédire les flux de trésorerie, analyser le comportement des payeurs et automatiser les imputations de paiement, même en l'absence de données complètes. La plateforme centralise également les factures et rationalise la distribution multicanale, garantissant une conformité totale avec les réglementations, telles que la facturation électronique.

« L’intelligence artificielle transforme en profondeur la gestion des comptes clients, et nous pensons que la présence de Quadient dans le rapport de Forrester témoigne de la manière dont des solutions avancées comme Quadient AR redéfinissent le quotidien des professionnels de la finance grâce à l’automatisation intelligente », déclare Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « L’IA et le machine learning changent durablement la manière dont sont gérés les comptes clients et fournisseurs, augmentant ainsi la valeur stratégique de ces fonctions au sein des organisations. Quadient accompagne les équipes financières dans une adoption responsable et pertinente de l’IA, afin de simplifier les flux de travail, fournir des analyses exploitables, améliorer l’efficacité et recentrer les efforts sur la planification financière stratégique ».

Des données en temps réel sont fournies via des tableaux de bord personnalisables, améliorant ainsi l'efficacité et les capacités décisionnelles. En plus de mentionner Quadient dans plusieurs cas d'usage pour les comptes clients, Forrester a également interviewé l’entreprise dans le cadre de son rapport complémentaire intitulé « Top AI Use Cases for Accounts Payable Automation in 2025 »1F2.

La plateforme cloud d’automatisation des processus financiers de Quadient, parmi les plus performantes du marché, intègre la gestion des comptes clients (AR), des comptes fournisseurs (AP), la facturation électronique et la communication client. Elle aide les entreprises à réduire les tâches manuelles, à améliorer leur trésorerie et à optimiser la prise de décisions financières.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

1 Les principaux cas d'usage de l'IA pour l'automatisation des comptes clients en 2025

2 Les principaux cas d'usage de l'IA pour l'automatisation des comptes fournisseurs en 2025

