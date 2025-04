Habitat for Humanity : étude d’impact économique et social de Deloitte

Nouveau rapport : l’accession à la propriété permet aux Canadiens d’augmenter leurs revenus de 28 %

Le rapport indique que, depuis 2006, le programme d’accession à la propriété d’Habitat for Humanity a stimulé le PIB du Canada à hauteur de 168 millions de dollars, tout en apportant des avantages sociaux et sanitaires aux familles.

TORONTO, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat for Humanity Canada, la seule organisation nationale d’accession à la propriété abordable du pays, a publié un rapport révélant un lien direct entre la crise du logement au Canada et son défi croissant en matière de productivité. Les conclusions de l’étude font apparaître que l’accession à la propriété abordable permet d’accéder à 28 % de revenus supérieurs que la location.

Le Canada traverse une crise du logement abordable sans précédent. Alors que les prix des logements dans les grandes villes dépassent 1,1 million de dollars et que les loyers atteignent des sommets, le rêve de posséder un logement est devenu inaccessible pour un trop grand nombre de Canadiens. Mais cette nouvelle étude souligne que l’accession à la propriété abordable n’est pas seulement un bien social, c’est aussi un outil économique stratégique.

Outre l’amélioration des revenus, l’étude a montré que l’accession à la propriété constitue la base sur laquelle reposent bon nombre des améliorations suivantes de la qualité de vie et de l’engagement communautaire :

73 % déclarent que leur santé physique est meilleure

79 % déclarent avoir une meilleure santé mentale

50 % participent à davantage d’événements communautaires

50 % déclarent que leurs enfants réussissent mieux à l’école

51 % se sentent plus à l’aise financièrement





Ces résultats sont liés à la capacité accrue des propriétaires à investir dans leur carrière, à travailler plus d’heures et à planifier leur avenir, libérés de l’instabilité et du stress d’un logement précaire.

« L’accession à la propriété devrait être à la portée des familles de travailleurs, et pas seulement de quelques privilégiés », a déclaré Pedro Barata, président-directeur général d’Habitat for Humanity Canada. « Nous avons travaillé avec des milliers de familles pour les aider à devenir propriétaires de leur logement et nous avons vu de première main à quel point cela peut être transformateur. Pour les familles exclues du marché immobilier coûteux du Canada, l’accession à la propriété abordable est une véritable rampe de lancement : elle permet de renforcer les ménages grâce à des gains sociaux et financiers, d’offrir un avenir meilleur aux enfants et de créer une économie plus résiliente ».

En plus de débloquer une croissance des revenus pour les familles, le programme Habitat a contribué de manière substantielle à l’économie du Canada. Sur une période échantillon de cinq ans au cours des quarante ans d’histoire de l’organisation (2019 à 2023), Habitat a investi environ 306 millions de dollars dans la construction et la rénovation de logements, ce qui a permis de réaliser les objectifs suivants :

Un impact économique de 241 millions de dollars pour la construction et la chaîne d’approvisionnement (achat de matériaux, coûts de main-d’œuvre).

Un impact économique supplémentaire de 70 millions de dollars créé par le biais d’emplois et de salaires supplémentaires au-delà de la construction initiale et de la croissance de la chaîne d’approvisionnement.

Une empreinte économique totale de 311 millions de dollars, qui a généré près de 40 millions de dollars de recettes fiscales.





À l’approche des élections fédérales, Habitat for Humanity Canada demande instamment aux dirigeants politiques d'accorder la priorité à l’accession à la propriété abordable, et pas seulement au logement abordable, dans leurs programmes électoraux. Il ne s’agit pas seulement de mobilité économique individuelle, mais de l’intérêt de tout le Canada dans son ensemble.

L’étude conjointe, menée en partenariat avec Deloitte, compare un échantillon national représentant 23 % des familles participant au programme d’accession à la propriété abordable d’Habitat for Humanity Canada avec un groupe témoin de Canadiens présentant des caractéristiques similaires et qui sont restés locataires. Les résultats renforcent le rôle essentiel que l’accession à la propriété peut jouer dans la création d’opportunités économiques et la résilience financière des familles.

Pour plus d’informations sur le rapport, consultez ce lien . Pour en savoir plus sur les programmes et la défense des intérêts d’Habitat Canada, visitez le site habitat.ca.

À propos de l’enquête

Pour évaluer le rôle qu’a joué l’accession à la propriété d’Habitat dans la vie des familles, Deloitte, en partenariat avec les organisations locales d’Habitat, a mené une enquête auprès des familles qui ont bénéficié du programme d’accession à la propriété abordable à ce jour. Avec un portefeuille de prêts hypothécaires actifs d’un peu plus de 2 600 familles, les 611 familles représentées dans notre échantillon constituent un taux de réponse d’environ 23 %. Cela correspond à peu près au seuil de 25 % utilisé par Statistique Canada lors de l’administration des questionnaires longs dans le cadre du recensement de la population au Canada. Nous avons reçu des réponses à l’enquête de onze des treize provinces et territoires canadiens, le Yukon et le Nunavut étant les deux exceptions. Néanmoins, ces deux territoires ne représentent actuellement que huit hypothèques actives, et leur exclusion de l’échantillon ne biaise donc en rien nos résultats.

À propos d’Habitat for Humanity Canada

Fondé en 1985, Habitat for Humanity Canada est un organisme de bienfaisance national qui rassemble les collectivités pour aider les familles à devenir plus fortes, plus stables et plus indépendantes grâce à l’accession à la propriété à un prix abordable. Le programme national d’accession à la propriété à prix abordable d’Habitat, unique en son genre, permet aux familles à revenu faible ou modéré éligibles d’acheter un logement à sa juste valeur marchande grâce à un prêt hypothécaire abordable. Grâce au soutien généreux des donateurs et des bénévoles, et en travaillant avec 45 habitats locaux dans chaque province et territoire, nous établissons une fondation solide pour une vie meilleure et plus saine. Habitat for Humanity Canada est membre d’Habitat for Humanity International, créé en 1976 et qui est devenu une organisme mondial à but non lucratif de premier plan, avec une présence dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter habitat.ca et suivre le réseau social @HabitatCanada.

