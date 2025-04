Communiqué de presse - SPIE signe un accord pour l’acquisition de LTEC Group en Pologne

Cergy, le 16 avril 2025 – SPIE, le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d'un accord portant sur l’acquisition de LTEC Group en Pologne.

Fondée en 2008, LTEC est un intégrateur de solutions d'automatisation et de gestion des bâtiments. Ces fonctionnalités deviennent une norme dans les grandes installations telles que les immeubles de bureaux, les hôtels, les centres commerciaux, les installations industrielles et les hôpitaux. L'expertise de LTEC aide ses clients à améliorer l'efficacité énergétique, le confort, la sécurité et la gestion de diverses installations dans les projets où ils interviennent en fournissant des solutions d'automatisation avancées. LTEC a généré environ 19 millions d'euros de revenus en 2024 et emploie environ 75 professionnels, dont de nombreux ingénieurs et spécialistes hautement qualifiés.

Łukasz Nowiński, CEO de SPIE Polska, a declaré: “ LTEC Group apporte une forte expertise en High-Technology Building Solutions. Avec cette acquisition, SPIE renforce ses capacités en Building Technology and Automation en Pologne. Cela nous permet d'offrir une gamme plus large de services avancés et complémentaires et d'étendre davantage notre position sur le marché polonais des Building Solutions. Nous accueillons également une équipe hautement qualifiée et élargissons notre base de clients.”

Tomasz Szolc, Vice-président du conseil d'administration de LTEC, a ajouté: ”Faire partie de SPIE, un groupe international de renommée, nous permettra de développer davantage notre expertise en technologies de bâtiment et en automatisation, et de mener à bien même les projets les plus complexes. Cela ouvrira également de nouvelles opportunités pour renforcer notre position sur le marché et offrir des services compétitifs dans un marché dynamique des installations. ”

En Pologne, SPIE est l'un des principaux fournisseurs de services multi-techniques pour les bâtiments, avec une expertise en Building Technology and Automation. L'entreprise soutient chaque étape du cycle de vie d'un bâtiment, de la conception à la maintenance et à la modernisation, en garantissant des opérations fluides et ininterrompues. Les services incluent le CVC, l'éclairage, la sécurité et le contrôle d'accès, la gestion de l'énergie et la protection contre les incendies.

SPIE prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre de 2025, sous réserve des conditions habituelles, y compris l'approbation de l'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs.

