FORVIA - CHIFFRE D'AFFAIRES T1 2025

NANTERRE (FRANCE)

17 AVRIL 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Ventes solides, en croissance organique de 2,1 %

Mise en œuvre de mesures d’efficacité structurelle

dans un environnement volatil

Guidance 2025 confirmée

SURPERFORMANCE DE 80 pb MALGRÉ UN GÉO-MIX TRÈS DÉFAVORABLE Croissance tirée par Electronics et Seating Accélération en cours avec les constructeurs chinois, notamment BYD

MATURITÉS 2026 LARGEMENT REFINANCÉES. PROCHAINES ÉCHEANCES SIGNIFICATIVES DE DETTE EN 2027

DÉPLOIEMENT DE MESURES D’EFFICACITÉ POUR SOUTENIR LA PERFORMANCE Nouveaux progrès du plan de compétitivité européen EU-FORWARD Mise en place rapide de plans d’actions pour restaurer la compétitivité d’usines en sous-performance et pour contenir l’impact des droits de douane américains Flexibilisation maximale des coûts de production et réductions supplémentaires des coûts fixes et des investissements pour anticiper la baisse des volumes

GUIDANCE 2025 CONFIRMÉE





Martin FISCHER, Directeur général de FORVIA, a déclaré :

« FORVIA a réalisé une solide performance commerciale au premier trimestre. Cela témoigne de la force de notre positionnement sur le marché.

Le rétablissement de notre structure financière par la génération d'un flux de trésorerie net structurel robuste et par des cessions d'actifs significatives est au cœur de ma feuille de route. Les processus de cession sont en cours.

Dans un contexte sans précédent, mon objectif est également d’accélérer notre plan d'excellence opérationnelle. Au premier trimestre, nous avons déployé notre programme EU-FORWARD et lancé des initiatives ciblées pour redresser durablement la performance de certaines de nos usines. Au cours des derniers mois, nous avons fait preuve d'agilité et de détermination pour gérer de manière proactive l'impact potentiel des droits de douane américains en assurant la répercussion des coûts auprès de nos clients, en optimisant notre chaîne d'approvisionnement et en maximisant la flexibilité des coûts.

L’ensemble des mesures d'efficacité que nous mettons en œuvre et l'engagement permanent de nos équipes met FORVIA nous permettront de préserver notre performance face aux défis du marché à venir et d'atteindre nos objectifs annuels.

Pour l'avenir, mes priorités sont de délivrer les meilleures performances, transformer notre entreprise et revigorer notre culture. En nous concentrant sur ces trois domaines, nous serons en mesure de produire des résultats solides, de veiller à ce que notre entreprise reste compétitive et d'impliquer nos équipes dans cette période de changement. »



SURPERFORMANCE DE 80 POINTS DE BASE

T1 2024 Croissance organique Effet devises* T1 2025 Ventes Groupe (M€) 6 531 138 33 6 702 % du CA de l’année dernière +2,1 % +0,5 % +2,6% * Appréciation du dollar US et du yuan ayant plus que compensé la dépréciation du real brésilien et de la lire turque





Prod. Auto. Monde** (millions d’unités) 21 436 +1,3 % 21 720 Surperformance (points de base) 80

** Source : S&P Avril 2025

Au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé affiche une hausse de 2,6%, à 6,702 milliards d’euros, dont 2,1% au titre de la croissance organique. Cela représente une surperformance de 80 points de base qui se décompose comme suit :

+490 points de base environ proviennent des effets volume, mix et prix ;

-410 points de base environ attribuables à un mix géographique défavorable, la China étant le seul marché ayant enregistré une croissance à deux chiffres (+11,5%) tandis que les marchés européen (-7,0%) et nord-américain (-5,2%) affichent des reculs significatifs.

SURPERFORMANCE EN EUROPE, ACCÉLÉRATION EN COURS EN CHINE

T1 2024 T1 2025 Variation Variation organique Perf vs.

prod. auto EMEA 3 135 3 240 + 3,3 % + 3,6 % +1 140 pb dont Europe hors Russie 3 059 3 169 + 3,6 % + 3,9 % +1 090 pb AMERICAS 1 782 1 733 - 2,7 % - 3,8 % - 30 pb dont Amérique du Nord 1 591 1 556 - 2,2 % - 5,1 % +20 pb ASIE

dont Chine

dont Reste de l’Asie 1 615

1 247

368 1 729

1 304

425 + 7,1 %

+ 4,6 %

+ 15,5 % + 5,8 %

+ 2,6 %

+ 16,4 % - 150 pb

- 890 pb

+1 390 pb GROUPE 6 531 6 702 + 2,6 % + 2,1 % +80 pb

EUROPE : Croissance et surperformance significative





En Europe hors Russie (représentant plus de 97 % de la région), les ventes ont progressé de 3,9 % en base organique. La forte surperformance (1 090 pb) est principalement attribuable à la division Seating (plateforme VW MQB lancée au T1 2024 et BMW X1/X2) et Electronics (montée en régime de programmes liés à la conduite autonome, notamment avec VW).

AMÉRIQUE DU NORD : Performance en ligne malgré une base de comparaison élevée





L'activité a connu une baisse organique de 5,1% au 1er trimestre, principalement en raison d'une base de comparaison difficile, les ventes d'outillage du T1 2024 ayant été exceptionnellement élevées, sous l'effet de nombreux démarrages de production.

Malgré cet effet, les ventes sont en ligne avec le marché, soutenues par la division Electronics (montée en puissance de l'activité radar avec GM).

CHINE : Accélération en cours avec les constructeurs chinois





Les ventes de FORVIA avec les équipementiers chinois ont progressé de 20% au T1 2025, en ligne avec leur propre production, reflétant notamment la reprise de la croissance chez BYD et la montée en puissance de l'activité avec Chery dans l’activité Seating.

Malgré une exposition de près de 50% aux constructeurs chinois en Chine, la performance du Groupe est impactée par une baisse de 10% de son activité avec les constructeurs internationaux.

En raison du mix client du groupe, la croissance est limitée à 2,6 %, ce qui représente une sous-performance globale de 890 points de base.

FORVIA prévoit une surperformance en Chine à partir du second semestre 2025.

Les ventes ont augmenté de 16,4 % dans le Reste de l'Asie (surperformance de 1 390 points de base), grâce à une forte dynamique avec les constructeurs japonais, notamment pour les technologies Electronics de « vision surround », de stationnement automatique et d'info-divertissement dans les véhicules.

BONNE DYNAMIQUE DE SEATING ET ELECTRONICS

T1 2024 T1 2025 Variation Variation organique Perf vs. prod. auto SEATING 1 976 2 153 + 9,0 % + 8,2 % + 690 pb INTERIORS 1 196 1 217 + 1,8 % + 1,7 % + 40 pb ELECTRONICS 1 010 1 144 + 13,3 % + 12,2 % + 1 090 pb CLEAN MOBILITY 1 082 1 002 - 7,4 % - 7,4 % - 870 pb LIGHTING 994 935 - 5,9 % - 7,0 % - 830 pb LIFECYCLE SOLUTIONS 273 251 - 8,2 % - 6,8 % - GROUPE 6 531 6 702 - 2,6 % + 2,1 % +80 pb

Electronics a surperformé dans les 3 grandes régions. Les prises de commandes de la division ont représenté plus de 20% du total Groupe au cours des deux dernières années et environ 40% au T1 2025 (16% du chiffre d’affaires en 2024).

L’activité Seating enregistre une surperformance élevée, portée par l’accélération de programmes lancés début 2024 et le rebond de l’activité avec BYD.

Interiors est en ligne avec le marché au T1 malgré un effet de base défavorable lié à la vente d’outillage, effet qui va s’intensifier au T2.

Clean Mobility a enregistré un recul limité de ses ventes, notamment pénalisée par l’activité dans le segment des véhicules commerciaux en Europe.

Les ventes de Lighting ont été pénalisées par la fin d’un programme avec un grand constructeur américain.

ALLONGEMENT DE LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE

Au cours du premier trimestre, FORVIA a placé sur les marchés obligataires deux instruments de dette, pour un montant cumulé d’environ 1,2 milliard d’euros :

une obligation de premier rang de 750 millions d’euros d’échéance 2030, à un taux de 5,625 % (correspondant à un coupon de 5,47 % compte tenu de l’accord de pré-couverture conclu en décembre 2024) ;

une émission inaugurale de 500 millions de dollars d’obligations de premier rang à échéance 2030, portant un coupon de 8,0 %.

Le produit de ces émissions est essentiellement alloué au remboursement d’obligations à échéance 2026, permettant ainsi d’allonger la maturité moyenne de la dette :

la totalité des 750 millions d’euros obligations à échéance 2026 à 3,125 % a été remboursée ;

le Groupe remboursera le solde de l'obligation à échéance 2026 à 7,25 %, ainsi que certains emprunts bancaires à coupon élevé sur le continent américain.

Au total, ces deux émissions, qui témoignent de la confiance du marché de la dette dans la signature de FORVIA, permettent au Groupe de rembourser la majeure partie de ses échéances 2026 – la prochaine maturité significative étant repoussée à 2027 – et de diversifier ses sources de financements.

NOUVEAUX PROGRÈS DE EU-FORWARD ET PROGRAMMES DE REDRESSEMENT DES USINES LES MOINS PERFORMANTES

Au cours du premier trimestre, FORVIA a poursuivi le déploiement de son initiative quinquennale EU-FORWARD (2024-2028) visant à restaurer sa compétitivité en Europe.

1 100 suppressions de postes ont été annoncées, venant s’ajouter aux 2 900 de 2024.

En outre, le groupe a accéléré la mise en œuvre de mesures d'efficacité pour restaurer la compétitivité dans certaines usines d'Interiors en Amérique du Nord, pénalisées par de nombreux démarrages de production complexes en 2024. Une équipe dédiée déploie énergiquement les mesures suivantes pour améliorer les performances :

Renforcement de la gestion des usines par des ressources expérimentées

Strict respect du FES (FORVIA Excellence System)

Accélération de la réduction des pièces non conformes

Simplification des flux internes

PLANS D’ACTIONS POUR CONTENIR LES IMPACTS DIRECTS DES TARIFS DOUANIERS MIS EN OEUVRE

En Amérique du Nord, le groupe opère avec un réseau régional de partenaires industriels et de fournisseurs.

L'augmentation des droits de douane a des impacts potentiels sur les flux suivants :

Ventes du Mexique aux États-Unis : la plupart d'entre elles sont réalisées dans le cadre de conditions commerciales et d'incoterms qui font supporter les droits de douane au client.

Achats de composants en dehors des Etats-Unis : plus de 80% d'entre eux sont éligibles à la qualification USMCA (United States-Mexico-Canada-Agreement) ou mandatés par les clients de FORVIA, donc sans exposition aux droits de douane américains pour le Groupe.

En ce qui concerne l'exposition résiduelle limitée, le Groupe atténue l'impact de manière proactive, en sécurisant des clauses de répercussion auprès de ses clients, en négociant avec ses fournisseurs et en ajustant sa chaîne d'approvisionnement. Des accords ont déjà été conclus pour près de 50 % de l'exposition, l'objectif étant d’en couvrir 100 %.

Si de nouveaux tarifs devaient être mis en place, le groupe déploierait une approche similaire à celle de la première vague tarifaire, avec les mêmes objectifs.

NOUVELLES MESURES DE PERFORMANCE Á EFFET IMMÉDIAT FACE AUX RISQUES ACCRUS SUR LES VOLUMES DE PRODUCTION

L'augmentation des droits de douane et la montée des conflits commerciaux représentent des défis importants pour l'économie mondiale et sont susceptibles d'entraîner une volatilité accrue des volumes automobiles.

Fermement engagé à anticiper les risques et à surmonter les conséquences potentielles, le groupe a mis en place des groupes de travail, au niveau du groupe, des régions et des métiers, et prend des mesures immédiates et décisives :

Flexibilisation maximale des coûts de production dans les sites où les volumes sont déjà affectés par l'impact des tarifs

Réduction supplémentaire des coûts fixes, notamment gel des embauches et réduction immédiate des contrats non permanents, restrictions des voyages et réduction des dépenses de marketing (annulation de la participation à l'IAA et au CES...)

Réduction des investissements, en donnant la priorité à leur efficacité, avec une réduction ciblée des dépenses d'investissement et des coûts de développement de plus de 100 millions d'euros en 2025 par rapport à 2024.





GUIDANCE 2025 CONFIRMÉE

Sur la base de :

la révision à la baisse de la production mondiale 2025 par S&P, de 89,5 à 87,9 millions de véhicules légers,

des droits de douane déjà en vigueur,

et toutes les mesures d'atténuation et de réduction des coûts en cours de déploiement,





FORVIA confirme ses objectifs 2025* :

Chiffre d’affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros

compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros Une marge d’exploitation comprise entre 5,2 % et 6 % du CA

comprise entre 5,2 % et 6 % du CA Cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (i.e. 655M€)

supérieur ou égal au niveau de 2024 (i.e. 655M€) Ratio Dette/EBITDA ajusté ≤ 1,8 au 31 décembre 2025, avant cessions

Au-delà de cet objectif de désendettement organique, le groupe s’est engagé à restaurer un bilan solide avec l’objectif de réduire le ratio Dette nette/EBITDA ajusté en dessous de 1,5x en 2026, soutenu par des cessions d’actifs.

*Les prévisions sont basées sur des taux de change constants de 2024 pour les ventes et supposent qu'aucune autre perturbation majeure n'affecte matériellement la production ou les ventes au détail dans l'une ou l'autre des principales régions automobiles au cours de l'année.

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 16 avril et a examiné le présent communiqué de presse.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions de S&P Global Mobility datées d’Avril 2025.





À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec près de 250 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives concernant FORVIA. Ces déclarations prospectives représentent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme des prévisions concernant les résultats futurs de FORVIA ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’usage de termes prospectifs, tels que « estimer », « prévoir », « anticiper », « projeter », « planifier », « viser », « croire », « probablement », « peut-être », « objectif », « but », « pourrait », « peut », « continuer », « convaincu », « confiant », dans leur version négative et plurielle également, et d’autres termes comparables. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du Groupe FORVIA), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de FORVIA, ainsi que le fonctionnement, l’orientation et le succès futurs des activités de FORVIA. Bien que FORVIA estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, ainsi qu’à des incertitudes et à d’autres facteurs, qui peuvent tous échapper au contrôle de FORVIA et qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez consulter les documents publics déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les communiqués de presse, les présentations et notamment les risques et incertitudes décrits à la section 2 « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document de référence 2023 de FORVIA déposé par FORVIA auprès de l’AMF le 27 février 2024 sous le numéro D. 24-0070 (dont une version est disponible sur www.forvia.com). Sous réserve des exigences réglementaires, FORVIA ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à revoir ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Toute information relative aux performances passées contenues dans le présent document ne constitue pas une garantie des performances futures. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable ou comme un conseil de placement. Les chiffres historiques relatifs à HELLA inclus dans cette présentation ont été communiqués à FORVIA par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces chiffres historiques n’ont pas été audités ou font l’objet d’un examen limité par les auditeurs de FORVIA. HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com. Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de FORVIA.

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

Un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ;

Un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ;

Et la « croissance à taux de change constants ».





FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

De l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

Des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

Des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

Des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

Des impôts.





EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + l’amortissement et la provision pour dépréciation des actifs. Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Cash-flow net

Le cash-flow net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

