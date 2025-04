Communiqué de presse

T1 2025 conforme aux prévisions, post restructuration financière : amélioration de l’activité commerciale, recul du chiffre d’affaires et consommation de trésorerie limitée

Confirmation de la poursuite de la reprise commerciale, portée par la signature de contrats stratégiques majeurs

Prises de commandes de 1,7 milliard d’euros au T1 2025

Ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires au T1 2025 de 81%, en hausse de +17 points par rapport au T1 2024, bénéficiant du renouvellement de contrats pluriannuels et d’opportunités commerciales gagnées débouchant sur de nouvelles sources de revenu significatives

Chiffre d’affaires de 2 068 millions d’euros au premier trimestre, en recul organique de -15,9%, impacté par la baisse des prises de commandes et par les fins de contrats enregistrées en 2024, avant la finalisation de la restructuration financière de la Société le 18 décembre

Reflétant la réduction délibérée des activités BPO 1 au Royaume-Uni ainsi que des effets de calendrier

au Royaume-Uni ainsi que des effets de calendrier Eviden en recul organique de -14,0%

Tech Foundations en recul organique de -17,5%





Estimation de la consommation de trésorerie2 limitée à environ -40 millions d’euros au T1 2025 vs -415 millions d’euros au T1 2024

N’inclut pas d’affacturage de créances clients ni d’optimisation spécifique des dettes fournisseurs





Position de liquidité3 estimée d’environ 1 958 millions d’euros à fin mars 2025 vs 2 179 millions d’euros à fin décembre 2024 :

Trésorerie et équivalents de trésorerie d’environ 1 518 millions d’euros vs 1 739 millions d’euros à fin décembre 2024 et 440 millions d’euros de facilité de crédit renouvelable (« RCF ») non tirée à fin mars 2025

Incluant environ 138 millions d’euros de paiements en avance (vs 319 millions d’euros au 31 décembre 2024), composé uniquement de factures clients réglées en avance, sans escompte et sur une base purement volontaire

Présentation de la mise à jour de la stratégie et de l’organisation d’Atos lors du Capital Markets Day du 14 mai 2025

Paris, le 17 avril 2025 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2025.

Philippe Salle, Président-Directeur Général d’Atos, a déclaré :

« Notre performance du premier trimestre confirme la tendance positive de notre trajectoire commerciale à la suite de la finalisation de notre restructuration financière à la fin de l’année 2024. Bien que le chiffre d’affaires soit resté sous pression, notre activité commerciale a continué de se redresser au cours du trimestre, témoignant de la confiance et de l’engagement de nos clients et laissant entrevoir des perspectives favorables pour l’avenir d’Atos. Nous avons également limité notre consommation de trésorerie durant le trimestre et réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de notre programme de restructuration afin d’adapter notre base de coûts. Je me réjouis de partager ma vision et de dévoiler notre stratégie à moyen terme pour Atos lors de notre Capital Markets Day le 14 mai prochain. C’est le début d’un nouveau chapitre pour le Groupe, avec une mobilisation sans relâche des équipes pour servir au mieux nos clients à travers l’innovation et la qualité de service. »

Chiffre d’affaires par activité

en millions d'euros Chiffre d'affaires T1 2025 Chiffre d'affaires T1 2024 Chiffre d'affaires T1 2024* Variation Organique* Eviden 973 1 164 1 132 -14,0% Tech Foundations 1 095 1 314 1 326 -17,5% Total 2 068 2 479 2 458 -15,9%

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à mars 2025

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 2 068 millions d’euros, en recul organique de – 15,9% par rapport au premier trimestre 2024. Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 reflète la baisse des prises de commandes et les fins de contrats enregistrées en 2024, avant la finalisation de la restructuration financière de la Société en décembre 2024, la réduction délibérée des activités BPO au Royaume-Uni, les effets de calendrier ainsi que le ralentissement du marché dans certaines des principales zones géographiques où opère le Groupe.



Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est élevé à 973 millions d’euros, en recul organique de -14,0%.

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital s’est inscrit en baisse à deux chiffres. L’activité a été impactée par les finalisations de contrats et les réductions de périmètres contractuels au deuxième semestre 2024 dans les régions Amérique du Nord, Royaume-Uni & Irlande et Europe du Sud.

s’est inscrit en baisse à deux chiffres. L’activité a été impactée par les finalisations de contrats et les réductions de périmètres contractuels au deuxième semestre 2024 dans les régions Amérique du Nord, Royaume-Uni & Irlande et Europe du Sud. Le chiffre d’affaires de Big Data & Security (BDS) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette. La baisse de l’activité de cybersécurité en raison des réductions de volumes et des finalisations de contrats a été partiellement compensée par la croissance de l’activité Advanced Computing portée par la livraison de projets importants en Inde et en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est établi à 1 095 millions d’euros, en recul organique de -17,5%.

Le chiffre d’affaires des activités cœur de métier (excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » ou BPO) et d’achats-reventes (« Value-Added Resale » ou VAR) s’est inscrit en baisse à deux chiffres principalement en raison des résiliations et des finalisations de contrats précédemment établies en Amérique du Nord, de la baisse du chiffre d’affaires pour « Major Events » à la suite de la fin des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris, ainsi que des réductions de périmètres contractuels et de volumes au Royaume-Uni.

(excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » ou BPO) et d’achats-reventes (« Value-Added Resale » ou VAR) s’est inscrit en baisse à deux chiffres principalement en raison des résiliations et des finalisations de contrats précédemment établies en Amérique du Nord, de la baisse du chiffre d’affaires pour « Major Events » à la suite de la fin des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris, ainsi que des réductions de périmètres contractuels et de volumes au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires des activités non-cœur de métier s’est inscrit en baisse à deux chiffres comme attendu, reflétant la réduction délibérée des activités BPO au Royaume-Uni et une baisse des « Value-Added Resale » de matériels et de logiciels.

Chiffre d’affaires par Entité Opérationnelle Régionale

en millions d'euros Chiffre d'affaires T1 2025 Chiffre d'affaires T1 2024 Chiffre d'affaires T1 2024* Variation organique* Europe Centrale 501 533 527 -5,0% Europe du Sud 438 565 527 -16,9% Amérique du Nord 382 512 528 -27,6% Royaume-Uni / Irlande 309 423 434 -28,8% Marchés en croissance 224 223 219 +2,0% Benelux et les pays nordiques 212 220 220 -3,6% Autres & Structures globales 2 3 3 -10,0% Total 2 068 2 479 2 458 -15,9%

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à mars 2025

Europe Centrale : le chiffre d’affaires s'est élevé à 501 millions d'euros, en recul organique de –5,0%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. La baisse de l’activité Digital, impactée par des réductions de volumes avec les clients des secteurs de l’Industrie et du Secteur Public, a été partiellement compensée par la livraison en cours d’un supercalculateur important (HPC) en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres, reflétant des réductions de volumes et de périmètres contractuels concernant des contrats à faible marge avec des clients des secteurs pharmaceutiques et bancaires.



Europe du Sud : le chiffre d’affaires s'est élevé à 438 millions d'euros, en recul organique de –16,9%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres. L’activité Digital s’est contractée en raison d’une réduction des volumes dans les secteurs de l’Automobile, du Transport & Logistique et de la Banque. La livraison d’un supercalculateur en France en 2024 a également constitué une base de comparaison plus élevée pour BDS.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette en raison de la finalisation de contrats avec certains clients.

Amérique du Nord : le chiffre d'affaires s’est établi à 382 millions d'euros, en recul organique de –27,6%, impacté par les résiliations et finalisations de contrats précédemment établies et le ralentissement général des conditions de marché.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres, notamment impacté par une baisse de l’activité dans les secteurs de la Santé, de la Finance et du Transport & Logistique. Le chiffre d’affaires de BDS s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres en raison de la finalisation de contrats et des réductions de volumes.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a enregistré une baisse à deux chiffres en raison notamment d’une baisse de l’activité dans les secteurs des Médias et de l’Assurance.

Royaume-Uni & Irlande : le chiffre d'affaires s'est élevé à 309 millions d'euros, en recul organique de –28,8%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres. Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a baissé en raison du ralentissement du marché dans le Secteur Public, tandis que l’activité BDS est resté stable.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres, principalement en raison de la fin d’un contrat important de BPO dans le Secteur Public, précédemment établie.

Marchés de croissance : le chiffre d’affaires s'est élevé à 224 millions d'euros, en progression organique de +2,0%. Le chiffre d’affaires résultant de la livraison d’un HPC en Inde a été partiellement compensée par une base de comparaison plus élevée pour « Major Events » incluant le chiffre d’affaires des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris en 2024.

Benelux & Pays Nordiques : le chiffre d'affaires s'est élevé à 212 millions d'euros, en recul organique de -3,6%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette, impacté par des finalisations de projets et des réductions de volumes dans le secteur de l’Industrie.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est également inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette, en raison des finalisations de contrats précédemment établies et des baisses de volumes concernant des contrats à faible marge dans les secteurs de la Santé et des Services d’utilité publique.

Commandes et carnet de commandes

Activité commerciale au premier trimestre 2025

Les prises de commandes ont atteint 1,7 milliard d'euros au premier trimestre 2025, dont 1,1 milliard d’euros représentent de nouveaux services vendus à des clients existants ou nouveaux.

Le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires était de 81% pour le trimestre, en hausse de +17 points par rapport au ratio de 64% au premier trimestre 2024, bénéficiant du retour de la confiance des clients.

Eviden a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 80% au premier trimestre, par rapport à 83% au premier trimestre 2024, qui incluait une commande importante de HPC pour un centre d’innovation au Danemark. Les principales signatures durant le premier trimestre incluent un contrat important de 6 ans dans le digital et la cybersécurité en Belgique et le renouvellement d’un contrat pour la gestion d’un système de santé publique avec une grande compagnie d’assurance américaine.





a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 80% au premier trimestre, par rapport à 83% au premier trimestre 2024, qui incluait une commande importante de HPC pour un centre d’innovation au Danemark. Les principales signatures durant le premier trimestre incluent un contrat important de 6 ans dans le digital et la cybersécurité en Belgique et le renouvellement d’un contrat pour la gestion d’un système de santé publique avec une grande compagnie d’assurance américaine. Tech Foundations a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 81% au premier trimestre, une hausse significative par rapport à 47% enregistrés au premier trimestre 2024. Les principales signatures du premier trimestre incluent un nouveau contrat de quatre ans d’infogérance dans le secteur public en France, une prolongation de contrat pluriannuel pour des services Mainframe avec un leader mondial du secteur aérospatial ainsi qu’un renouvellement de contrat avec un important fabricant automobile pour des services Mainframe également. En outre, un nouveau contrat de cinq ans de services d’environnement numérique de travail a été signé avec le ministère britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA).





Carnet de commandes et propositions commerciales

À fin mars 2025, le carnet de commandes s’élevait à 12,6 milliards d’euros, représentant 1,3 année de chiffre d’affaires.

Le montant total des propositions commerciales pondérées s’élevait à 4,5 milliards d’euros à fin mars 2025, représentant 5,7 mois de chiffre d’affaires.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’élevait à 74 074 employés à fin mars 2025, en baisse de -5,2% par rapport à fin décembre 2024, notamment de 1 682 départs liés au plan de restructuration déjà en cours.

Position de liquidité au T1 20254

Atos SE publie également sa position de liquidité estimée au 31 mars 2025. Cet indicateur mesure les ressources financières estimées disponibles à ce jour pour faire face aux obligations futures d’Atos SE. Cette publication s’inscrit dans le cadre des obligations de reporting régulier définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.

Au 31 mars 2025, l’estimation de la position de liquidité d’Atos s’élève à 1 958 millions d’euros par rapport à 2 179 millions d’euros à fin décembre 2024 et comprend :

31 mars 2025

(estimation) 31 décembre 2024

(réel) Var. Trésorerie, équivalents de trésorerie 1 518 1 739 -221 Dont les paiements clients reçus avant les dates d’échéance des factures





138 319 -181 Facilité de crédit renouvelable (« RCF ») non tirée 440 440 - Liquidité totale 1 958 2 179 -221

Capital Markets Day

Atos présentera une mise à jour de sa stratégie et de son organisation lors d'un Capital Markets Day qui se tiendra au siège d’Atos à Bezons le 14 mai 2025.

Prochaines publications

14 mai 2025 Capital Markets Day





13 juin 2025





Assemblée Générale Annuelle 1er août 2025 (Avant Ouverture du Marché) Résultats du premier semestre 2025

ANNEXE

Réconciliation du chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 est comparé au chiffre d'affaires de 2024 à périmètre et taux de changes constants.

La réconciliation entre le chiffre d'affaires publié pour le premier trimestre de 2024 avec le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2024 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous, par périmètres et entités opérationnelles régionales :

Chiffre d'affaires T1 2024 en millions d'euros T1 2024 publié Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1 2024* Eviden 1 164 2 -44 9

1 132 Tech Foundations 1 314 -2 0 14

1 326 Total 2 479 0 -44 23 2 458 Chiffre d'affaires T1 2024 en millions d'euros T1 2024 publié Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1 2024* Amérique du Nord 512 0 0 16 528 Benelux et les pays nordiques 220 0 0 0 220 Royaume-Uni / Irlande 423 0 0 10 434 Europe Centrale 533 0 -6 0 527 Europe du Sud 565 0 -38 0 527 Marchés en croissance 223 0 0 -3 219 Autres & Structures globales 3 0 0 0 3 Total 2 479 0 -44 23 2 458

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à mars 2025

Les effets de périmètre se sont élevés à -44 millions d'euros pour le chiffre d’affaires. Ils étaient principalement liés à la cession de Worldgrid en Europe du Sud et en Europe Centrale.

Les effets de change ont contribué positivement au chiffre d'affaires pour +23 millions d'euros. Ils provenaient principalement de l’appréciation de la livre sterling et du dollar américain, partiellement compensée par la dépréciation du real brésilien, du peso argentin et de la livre turque.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0238. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 74 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » ou BPO)

2 La consommation de trésorerie de la période est définie comme la variation de la trésorerie et équivalent de trésorerie, excluant (i) la variation des tirages supplémentaires sur la facilité de crédit renouvelable et (ii) la variation des actions d’optimisation du besoin en fonds de roulement (qui inclut les paiements reçus en avance des clients, l’affacturage et les actions spécifiques sur les dettes fournisseurs)

3 La liquidité est définie comme la somme (i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et (ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire.

