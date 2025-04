Chiffre d’affaires du T1 2025 :

Ventes en léger retrait organique, pénalisées par le démarrage d’une nouvelle plateforme logistique aux Etats-Unis

Croissance des autres segments dans un environnement incertain

Résultats du premier trimestre 2025

Chiffre d’affaires en retrait organique de -1,7% par rapport au T1 2024

Tous les segments sont en croissance sauf l’Amérique du Nord (-12,3%), où le regroupement de plusieurs plateformes logistiques a connu du retard et a restreint temporairement la capacité à expédier

En EMEA, le volume d’activité est en croissance de +1,9% par rapport au T1 2024, porté par une bonne dynamique des segments commerciaux, même si la demande ne montre pas de signaux clairs de reprise

Le segment CEI, APAC et Amérique latine est en croissance en dépit d’une baisse du volume en CEI ; l’Asie est en croissance et l’Amérique Latine a été particulièrement dynamique sur le trimestre

Le Sport croît de +3,8% (organique) malgré une base de comparaison élevée. L’effet des sociétés acquises contribue pour +11,3% à la forte croissance du chiffre d’affaires reporté (+18,4%)

Les prix de vente sont restés stables par rapport au 1 er trimestre 2024 (-0,6%)

Compte tenu de son implantation locale, le Groupe estime que son exposition directe aux droits de douanes américains est modérée. Néanmoins, Tarkett reste attentif à l’évolution du contexte macro-économique et au risque de ralentissement de la croissance dans ses principaux marchés

Paris, le 17 avril 2025 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT) a examiné le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le premier trimestre 2025.

Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe de ce document :

Chiffre d’affaires en millions d’euros T1 2025 T1 2024 Variation Dont croissance organique EMEA 226,4 221,3 +2,3% +1,9% Amérique du Nord 167,8 198,9 -15,6% -12,3% CEI, APAC & Amérique Latine 108,4 106,7 +1,5% +2,0% Sport 167,3 141,2 +18,4% +3,8% Total Groupe 669,8 668,2 +0,2% -1,7%

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025

Le chiffre d’affaires net du groupe s’est élevé à 670 millions d’euros, en hausse de +0,2% par rapport au premier trimestre 2024 et la croissance organique s’établit à -1,7% (ou -1,5% en incluant les variations de prix de vente dans la région CEI1 ). Les prix de ventes sont restés stables sur l’exercice, à savoir -0,6% par rapport au premier trimestre 2024.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 226 millions d’euros, en hausse de +2,3% par rapport au premier trimestre 2024, incluant un effet change favorable de +0,4% soit une croissance organique de +1,9%. L’environnement macroéconomique incertain n’a pas conduit à une reprise des projets de construction neuve et de rénovation. Dans ce contexte, l’activité résidentielle est en retrait sur le premier trimestre malgré l’ajustement tactique de certains prix de vente. Dans un marché qui reste difficile, les volumes des produits commerciaux à destination des secteurs de la santé, de l’éducation et des bureaux ont progressé par rapport au T1 2024.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros, en baisse de -15,6% par rapport au premier trimestre 2024, reflétant une baisse organique des ventes de -12,3%, un effet de change positif (+2,4%) et un effet périmètre de -5,8% (cession en juillet 2024 des activités de distribution de revêtements de sols en Californie). Aux Etats-Unis, l’activité des segments commerciaux a été fortement pénalisée par le démarrage plus lent que prévu d’une nouvelle plateforme logistique. Nos expéditions ont repris un rythme plus soutenu depuis quelques semaines. Les segments résidentiels et hôtellerie sont en progression par rapport à 2024.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 108 millions d’euros en hausse de +1,5% par rapport au premier trimestre 2024 avec une hausse des ventes organiques de +2,0% (hors effets des prix de vente dans les pays de la CEI1), un effet de change négatif (-0,4%). En Russie, qui représente environ 8% des ventes totales du Groupe, les volumes sont inférieurs aux attentes et en retrait de -8% par rapport au premier trimestre de 2024. L’Asie est portée par une bonne dynamique en Chine et en Australie. En Amérique Latine, l’activité a été plus soutenue par rapport à l’année dernière grâce à une bonne performance dans l’ensemble de la zone.

L’activité du segment Sport continue de croître au premier trimestre malgré une base de comparaison déjà élevée. Le chiffre d’affaires s’est établi à 167 millions d’euros, en hausse de +18,4%, dont +3,8% de croissance organique par rapport au premier trimestre 2024, un effet de change positif de +3,4% et une contribution des sociétés acquises pour +11,3%. La demande en terrains de sport en gazon artificiel et en pistes d’athlétisme en Amérique du Nord se maintient, notamment grâce au bon niveau de financements pour les municipalités votés en novembre 2024. Le carnet de commande et le pipeline de projets sont solides.

Perspectives

Depuis le début de l’année, les indicateurs avancés des marchés de la construction et de la rénovation n’ont pas montré d’amélioration significative. Le Groupe n’attendait donc pas une reprise du marché du revêtement de sol en 2025. Dans le segment du Sport, les fondamentaux sont solides, notamment en Amérique du Nord compte-tenu du besoin d’équipement et des financements disponibles.

La stratégie de production locale du Groupe limite son exposition directe au relèvement des droits de douane américains. Néanmoins, le contexte politique et macro-économique a accentué le niveau d’incertitude et fait peser un risque sur la croissance économique des régions dans lesquelles le Groupe est présent, et notamment l’Amérique du Nord (54% des ventes 2024) et EMEA (30% des ventes 2024). A ce stade, le Groupe n’est pas en mesure d’évaluer l’impact à venir de ces annonces.

Tarkett reste donc très attentif dans cet environnement volatil et incertain, prêt à ajuster le niveau de sa production et sa structure de coûts si la demande devait être affectée par un ralentissement de la croissance économique ou une reprise de l’inflation.

A moyen terme, le Groupe reste confiant dans les perspectives de ses marchés et entend poursuivre le redressement opérationnel et financier enclenché avec succès depuis 2023.

Point sur le projet d’offre publique de retrait

La société Tarkett Participation, actionnaire de contrôle de Tarkett, a déposé le 24 février 2025 un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les titres de la société Tarkett qu’elle ne détient pas2.

Les travaux de l’expert indépendant et du comité ad hoc sont toujours en cours. Un communiqué de presse sera diffusé dès la mise à disposition sur le site internet de Tarkett de tout nouveau document relatif à ce projet d’offre publique de retrait.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet (https://www.tarkett-group.com/en/category/urd/). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Calendrier financier

19 juin 2025 : Assemblée Générale Annuelle

###

Annexes

1/ Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

La croissance organique mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro.

mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.

est constitué :

En millions d’euros Chiffre d’affaires T1 2025 Chiffre d’affaires T1 2024 Variation Dont volume Dont prix de vente Dont prix de vente en CEI Dont effet taux de change Dont effet périmètre Total Groupe T1 669,8 668,2 +0,2%



-1,1%



-0,6%







+0,2% +1,3% +0,4% Dont croissance organique -1,7% Dont hausses des prix de vente -0,4%

2/ Chiffre d’affaires en millions d’euros – Passage T1 2024 – T1 2025

T1 2024 668,2 +/- EMEA +4,1 +/- Amérique du Nord -22,8 +/- CEI, APAC & Amérique latine +2,1 +/- Sports +5,4 T1 2024 à périmètre et taux de change constants 657,0 +/- Effet périmètre +2,7 +/- Devises +8,7 +/- « Lag effect » en CEI +1,4 T1 2025 669,8





1 Les prix de vente dans la CEI sont historiquement ajustés pour compenser les variations des devises

2 Cf. Communiqués de presse des 20 et 24 février 2025







