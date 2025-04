Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats annuels 2024

Charenton-le-Pont, le 17 avril 2025



Résultats annuels 2024

Premiers résultats du plan de transformation du Groupe et résilience des résultats malgré un ralentissement continu du marché des spiritueux

EBITDA de 15,2 M€ en 2024, soit 8,1% du chiffre d’affaires, comparé à 13,3 M€ en 2023 (6,9% du chiffre d’affaires)

Résultat net part du Groupe de 9,6 M€ en 2024, comparé à 8,7 M€ en 2023

Impact dès 2025 de la très forte inflation du coût des liquides qui arrivent à maturation que le Groupe s’efforcera d’atténuer par sa politique tarifaire et ses projets de productivité





NB : Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés annuels 2024, arrêtés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 17 avril 2025. Toutes les procédures d’audit ont été effectuées.

Fahd Khadraoui, directeur général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Nous sommes heureux de partager ce jour des résultats satisfaisants pour l’exercice 2024. Dans un environnement marqué par des ajustements de marché, notre Groupe démontre une nouvelle fois la robustesse de son modèle et de sa transformation structurelle avec des marges en progression tant en valeur absolue qu’en taux.

Ces performances reflètent la bonne exécution de notre plan de développement Investir pour une Croissance Durable : nos investissements ciblés continuent de moderniser nos outils de production, d’accroître la visibilité de nos marques, et de renforcer l’efficacité et la résilience de notre portefeuille d’activités. Le développement de nos segments stratégiques contribue à améliorer notre rentabilité, tandis que l’accélération de notre stratégie RSE nous inscrit dans une trajectoire d’amélioration durable.

La baisse du chiffre d’affaires provient en partie de l’activité des Services Industriels qui a connu une baisse de ses prix unitaires – conséquence attendue du reflux de l’inflation de 2022-2023.

Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs du Groupe pour leur engagement et leur contribution déterminante à l’atteinte de ces résultats.

L’année 2025 s’ouvre sur un nouveau défi : une inflation marquée du coût des liquides arrivés à maturité, dans des marchés où la consommation est structurellement en baisse. Nous y faisons face avec détermination, à travers une politique tarifaire adaptée et des efforts accrus en matière de productivité sur nos coûts de revient. 2025 sera donc une année de transition pour le Groupe, une année pivot où nous entendons poursuivre notre transformation, en restant fidèles à nos engagements de performance durable, et en nous appuyant sur notre engagement fondamental d’offrir à nos consommateurs des produits de qualité au meilleur prix ».

Compte de résultat simplifié de l’exercice 2024

(en millions d'euros sauf BPA) 2023 2024 Variation 2024/2023 Chiffre d’affaires net (hors droits) 194,2 188,4 -5,8 Marge brute 70,7 73,6 +2,9 Taux de marge brute 36,4% 39,1% EBITDA 13,3 15,2 +1,9 Taux de marge d’EBITDA 6,9 % 8,1% Résultat opérationnel courant 8,1 8,9 +0,8 Résultat net part du Groupe 8,7 9,6 +0,9 dont Résultat net part du groupe des activités poursuivies 8,7 9,6 +0,9 dont Résultat net des activités abandonnées ou cédées - - Résultat net par action, part du Groupe (BPA, €) 0,08 0,09 +0,01 Résultat net par action des activités poursuivies, pdg (BPA, €) 0,08 0,09 +0,01

En 2024, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 188,4 M€ en recul de -2,8% par rapport à l’année précédente. L’année 2024 a été marquée par la baisse du chiffre d’affaires des Marques Stratégiques Internationales ainsi que celui de l’activité des Services Industriels impactée par la baisse attendue des prix unitaires, après la vague d’inflation de 2022-23, sans incidence sur la rentabilité de ce segment d’activité.

La marge brute est en progression de + 4,1% (+ 2,9 M€) à 73,6 M€, et le taux de marge brute s’élève à 39,1% à fin 2024 contre 36,4% en 2023. Après une période marquée par une forte augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie, cette amélioration de 2,7 points reflète la capacité du Groupe à recouvrer une meilleure rentabilité dans un contexte de normalisation de l'inflation et de stabilisation du coût des intrants. Le Groupe a su adapter sa politique commerciale et tarifaire pour maintenir une dynamique favorable sur la marge brute et revenir au niveau de l’année 2022.

L’EBITDA 2024 s’élève à +15,2 M€ contre +13,3 M€ pour l’exercice précédent, soit une marge d'EBITDA de 8,1%, en amélioration de 1,2 point par rapport à 2023 (6,9%).

Le Cluster France voit son EBITDA progresser de +1,3 M€ pour atteindre 10,8 M€. L’année 2024 traduit le bénéfice de l’ajout de nouvelles Marques d’Agence dans notre portefeuille de distribution, de l’effet « année pleine » des hausses tarifaires pratiquées en 2023 ainsi que la bonne maitrise des coûts.

L’EBITDA du Cluster international est en hausse de +0,6 M€ pour atteindre 8,4 M€, grâce à l’amélioration de la rentabilité des Services Industriels, ainsi que la bonne performance des Marques Flagship Locales.



Chiffre d’affaires net 2024 par cluster

(en millions d'euros) 2023 Croissance organique Effet change 2024 Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 83,3 0,6 - 83,9 +0,7% +0,7% CLUSTER INTERNATIONAL 110,9 (6,1) (0,3) 104,5 -5,5% -5,8% TOTAL MBWS 194,2 (5,5) (0,3) 188,4 -2,8% -3,0%

EBITDA 2024 par cluster

(en millions d'euros) 2023 Croissance organique Effet change 2024



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 9,5 1,3 - 10,8 +13,2% +13,2% CLUSTER INTERNATIONAL 7,8 0,6 - 8,4 +7,5% +7,7% HOLDING (4,0) (0,0) - (4,0) -0,8% -0,8% TOTAL MBWS 13,3 1,8 0,0 15,2 +13,6% +13,7%

CLUSTER FRANCE :

Dans un contexte de ralentissement persistant du marché des spiritueux, le chiffre d’affaires du Cluster France ressort à 83,9 M€ pour l’année 2024, en légère progression de +0,7% par rapport à 2023.

Sur l’année 2024, l’activité commerciale en Grande Distribution accuse une légère baisse du chiffre d’affaires, en particulier sur William Peel et malgré l’impact résiduel positif des hausses de tarifs appliquées courant 2023 et au 1er trimestre 2024. Les marques stratégiques San José et Marie Brizard gagnent des parts de marchés bénéficiant d’une bonne dynamique de vente et de l’apport de nouveaux référencements de saveurs de la gamme Marie Brizard.

Dans le circuit Hors Domicile, les ventes du Cluster France résistent à la baisse du marché avec une bonne performance de la marque Marie Brizard, et bénéficient également de l’intégration positive des Marques d’Agence premiums.

L’EBITDA du Cluster France est progression de +1,3 M€ en 2024 pour atteindre 10,8 M€.

CLUSTER INTERNATIONAL :

Le chiffre d’affaires du Cluster International s’établit à 104,5 M€ en 2024, en diminution de -5,5% par rapport à 2023 avec des disparités selon les régions et entités. Ce recul provient essentiellement de l’activité des Services Industriels, impactée par la baisse des prix unitaires, conséquence attendue du reflux de la vague d’inflation de 2022 et 2023, ainsi que par les maintenances planifiées sur des lignes de production en Espagne aux premier et quatrième trimestres.

L’EBITDA du Cluster International est en progression de +0,6 M€ en 2024 pour s’établir à 8,4 M€ grâce à l’amélioration de la rentabilité des filiales en Espagne, Brésil et à l'Export et à une stabilité ou légère progression des autres principales filiales.

Par entité, les évolutions d’activité du cluster international sont les suivantes :

MBWS International

Le chiffre d'affaires de l'entité s'établit à 14,8 M€ en 2024 en recul de -5,4 % par rapport à 2023.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique, le chiffre d’affaires est en recul de -3,8%. Les Marques Stratégiques William Peel, Sobieski et Marie Brizard sont en recul sur les principaux marchés avec toutefois des performances honorables de Gautier et San José.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Est, l’activité en Pologne a été fortement impactée par la volonté du distributeur de diminuer ses stocks et par une concurrence promotionnelle intense tout au long de l’année, en particulier sur le marché du scotch Whisky.

Dans la zone export des Amériques, les ventes annuelles progressent de +21,6% en grande partie portée par le Cognac Gautier et le Brandy notamment dans le marché Canadien.

Enfin l'activité de la zone export Asie-Pacifique est en retrait de -13,5 % sur les principaux marchés par rapport à 2023, impacté notamment par la Corée du Sud.

MBWS España

Les ventes sont en baisse de -5,0 % à 24,7 M€, en particulier sur la marque Marie Brizard suite notamment à la volonté de baisse des stocks du distributeur et à des déréférencements clients. Le chiffre d’affaires des Services Industriels est également en retrait du fait de la baisse des prix unitaires après la fin de la vague d’inflation, et des opérations de maintenance sur ligne aux premier et quatrième trimestres.

MBWS Scandinavia

Malgré un marché baissier et concurrentiel, l’année marque une très légère progression des ventes de +1,0 % à 3,1 M€ tirées par William Peel et des Marques d’Agence.

MBWS Baltics

Sur l’année 2024, les ventes sont de 30,0 M€, en recul de -8,5% avec une légère baisse sur le marché domestique (-0,9 %) mais plus marquée à l’export (-18,3%). Cela reflète le recul important de l’activité Services Industriels, dont les prix unitaires de vente du vrac sont corrélés à la baisse des prix des céréales. En revanche, les ventes de la marque William Peel progressent bien sur le marché domestique ainsi qu’en Ukraine.

MBWS Bulgaria

Pour l’année 2024, les ventes enregistrent un recul de -6,2% à 20,8 M€, dont -20,6% pour l’activité Services Industriels à l’export, pour les mêmes raisons de baisse de prix unitaires n’impactant pas les marges, et +13,2% sur le marché domestique.

Imperial Brands

Aux États-Unis, la tendance annuelle a été marquée par un recul contenu des ventes de -1,9 % à 7,5 M€, principalement en raison de la baisse des expéditions de la marque Marie Brizard, qui n’a été que partiellement compensée par la progression de la marque Sobieski, dans un marché où la concurrence est restée intense et où les niveaux de stocks continuent à être réduits chez les distributeurs.

Dubar

Au Brésil, le chiffre d’affaires affiche une bonne progression de +8,2% sur 2024 à 3,6 M€. La dynamique annuelle est portée par la croissance continue de certaines Marques d’Agence et ce malgré une faible croissance des ventes des Marques Stars Régionales

HOLDING : Stabilisation des coûts de structure

L’EBITDA est stable à - 4,0 M€, reflétant la maîtrise des coûts internes.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2024

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 213,6 M€ au 31 décembre 2024 contre 203,3 M€ au 31 décembre 2023.

La trésorerie nette du Groupe s’établit à 48,4 M€ au 31 décembre 2024 contre 38,3 M€ au 31 décembre 2023. Cette évolution est le résultat de la politique active d’amélioration de la trésorerie ; celle-ci repose notamment sur une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement opérationnel et par une génération de cash-flows liée à l’augmentation de la profitabilité des activités. L’évolution de la trésorerie nette tient compte également des investissements industriels, en augmentation par rapport à 2023 (en particulier en France et en Lituanie).

L’amélioration constatée du BFR provient (i) de la réduction du poste client qui a bénéficié d’un timing favorable de la fin d’année située en milieu de semaine (ii) et de la diminution des encours du poste fournisseurs (liée notamment à une normalisation des coûts d’achats qui se sont matérialisés sur le second semestre 2024) et (iii) de la réduction, pour une moindre ampleur, de la valeur du poste stocks.

PERSPECTIVES

Le Groupe continue à créer les conditions d’un développement rentable et durable de son portefeuille d’activités, et du renforcement de sa présence sur ses marchés clés, en s’appuyant sur ses filiales, ses réseaux commerciaux et l’export direct.

Il démontre ainsi sa capacité à gagner des parts de marché sur ses marques mainstream, en conjuguant des initiatives ciblées, une exécution commerciale agile et une gestion rigoureuse de ses coûts.

L'année 2025 s’ouvre comme une année de transition pour le Groupe, dans un contexte de poursuite du ralentissement des marchés des vins et spiritueux, doublé d’une visibilité commerciale limitée et volatile. Le secteur est également menacé par les risques de nouvelles hausses de droits de douane.

Par ailleurs, comme déjà évoqué, le Groupe anticipe un impact significatif de l'inflation du coût de revient des liquides en fin de maturation – en particulier pour le Scotch Whisky et le Cognac – distillés durant la période de forte inflation. Cette hausse pourrait peser sensiblement sur la performance économique du Cluster France.

Face à ces défis, le Groupe travaille activement à atténuer ces impacts, en mettant en œuvre une politique tarifaire adaptée et en renforçant ses efforts de productivité sur ses coûts de revient. Il reste par ailleurs concentré sur ses axes de développement stratégiques, en particulier l’investissement, l’innovation et la transition durable, tout en restant vigilant à l’adaptation de son offre commerciale à l’élasticité de la demande consommateurs.

Par ailleurs, le Groupe poursuit activement l’identification d’opportunités de croissance, tant organiques qu’externes, en mobilisant les initiatives au sein de ses deux clusters, le tout dans une logique de développement à long terme.

Dans un environnement international particulièrement instable, qui pourrait caractériser l’ensemble de l’exercice 2025, le Groupe entend s’appuyer sur l’ensemble de ces leviers, et sur ses atouts pour limiter l’impact de la concurrence accrue et de la hausse très importante sur les liquides en fin de maturation.

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2025 : 24 avril 2025

trimestre 2025 : 24 avril 2025 Assemblée Générale : 26 juin 2025

ANNEXES États financiers consolidés annuels 2024

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 31.12.2024 31.12.2023 Chiffre d'affaires 233 934 236 029 Droits d'accises (45 535) (41 800) Chiffre d'affaires net de droits 188 399 194 229 Achats consommés (114 828) (123 504) Charges externes (27 878) (28 675) Charges de personnel (28 985) (27 289) Impôts et taxes (1 165) (1 304) Dotations aux amortissements (6 033) (6 031) Autres produits d'exploitation 2 713 4 396 Autres charges d'exploitation (3 331) (3 688) Résultat opérationnel courant 8 891 8 134 Autres produits opérationnels non courants 4 598 5 462 Autres charges opérationnelles non courants (3 880) (3 277) Résultat opérationnel 9 610 10 319 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 692 789 Coût de l'endettement financier brut (279) (246) Coût de l'endettement financier net 1 413 543 Autres produits financiers 5 804 582 Autres charges financières (5 557) (467) Résultat financier 1 660 658 Résultat avant impôt 11 270 10 977 Impôt sur les résultats (1 609) (2 225) Résultat net des activités poursuivies 9 661 8 751 RESULTAT NET 9 661 8 751 Part du groupe 9 645 8 732 Participations ne donnant pas le contrôle 16 20 Résultat net part du groupe par action (en €) 0,09 € 0,08 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,09 € 0,08 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 889 118 111 872 262 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 111 889 118 111 872 262



Bilan

Actif (en milliers d'euros) 31.12.2024 31.12.2023 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 74 358 76 137 Immobilisations corporelles 35 506 31 206 Actifs financiers 946 965 Actifs d'impôts différés 2 401 2 712 Total actifs non courants 127 915 125 724 Actifs courants Stocks et en-cours 48 562 51 546 Créances clients 34 810 40 999 Créances d'impôt 279 1 217 Autres actifs courants 11 219 10 852 Instruments dérivés courants 184 83 Trésorerie et équivalents de trésorerie 56 060 45 132 Total actifs courants 151 114 149 829 TOTAL ACTIF 279 029 275 553 Passif (en milliers d'euros) 31.12.2024 31.12.2023 Capitaux propres Capital 156 786 156 786 Primes 72 815 72 815 Réserves consolidées et autres réserves (17 456) (26 332) Réserves de conversion (8 213) (8 746) Résultat consolidé 9 645 8 732 Capitaux propres (part du groupe) 213 577 203 254 Participations ne donnant pas le contrôle 110 94 Total capitaux propres 213 677 203 348 Passifs non courants Avantages au personnel 1 491 1 497 Provisions non courantes 3 335 3 738 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 3 197 2 538 Autres passifs non courants 1 481 1 577 Passifs d'impôts différés 154 145 Total passifs non courants 9 658 9 495 Passifs courants Provisions courantes 3 168 3 633 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 809 656 Emprunts à court terme 3 654 3 615 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 27 940 34 094 Dettes d'impôt 406 416 Autres passifs courants 19 636 20 241 Instruments dérivés courants 71 55 Total passifs courants 55 684 62 710 TOTAL PASSIF 279 029 275 553

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 31.12.2024 31.12.2023 Résultat net total consolidé 9 661 8 751 Amortissements et provisions 4 783 1 265 Résultats de cession et résultats de dilution (408) (32) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 14 036 9 984 Charge (produit) d'impôt 1 283 2 225 Coût de l'endettement financier net (1 413) (546) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 14 232 11 664 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) 3 373 (213) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (1 169) (6 755) Impôts versés (250) (3 072) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 16 186 1 624 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (6 901) (5 112) Subventions reçues - 16 Augmentation des prêts et avances consentis 22 (2) Diminution des prêts et avances consentis - 202 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 560 99 Incidence de variation de périmètre (4) (116) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (6 324) (4 913) Emission d'emprunts 309 - Remboursement d'emprunts (932) (725) Intérêts financiers nets versés 1 278 677 Variation nette des financements court terme (259) (100) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 395 (147) Incidence de la variation des taux de change 669 1 074 Variation de la trésorerie 10 927 (2 362) Trésorerie d'ouverture 45 133 47 495 Trésorerie de clôture 56 060 45 133 Variation de la trésorerie 10 927 (2 362)

