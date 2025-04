Les Canadiens et Canadiennes rivalisent dans le cadre du Défi nature urbaine en effectuant le suivi de la biodiversité à l’échelle mondiale

OTTAWA (Ontario), 17 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les villes canadiennes, d’un océan à l’autre, affronteront plus de 700 villes situées dans un nombre record de 70 pays lors du 10e « Défi nature urbaine » annuel qui aura lieu du 25 au 28 avril 2025.

« Il s’agit d’un effort international massif qui vise à effectuer le suivi de la biodiversité mondiale et à la mettre en valeur à un moment où, au Canada, les espèces sauvages comme les humains réapparaissent après un long hiver », déclare James Pagé, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité à la Fédération canadienne de la faune (FCF). « Le simple fait d’utiliser l’application gratuite iNaturalist pour enregistrer un son ou prendre une photo d’une plante ou d’un animal sauvage n’importe où en ville contribue automatiquement au décompte des espèces sauvages et à notre compréhension de la biodiversité, nous permettant par exemple d’effectuer le suivi des premiers papillons ou des premières fleurs qui émergent au printemps. »

Cette année, 36 villes se sont unies pour représenter le Canada dans le cadre de cette compétition internationale qui vise à déterminer la communauté qui consignera le plus grand nombre d’observations d’espèces sauvages. Les résultats du Canada et des villes participantes à l’échelle internationale seront annoncés à compter du 5 mai 2025.

Devant la perte de notre biodiversité qui s’avère une menace environnementale à l’échelle mondiale, tous et toutes peuvent faire partie de la solution. Le Défi nature urbaine encourage les gens à téléverser leurs observations d’espèces sauvages (photos ou enregistrements sonores) sur la plateforme iNaturalist.ca. Ces observations s’ajoutent alors à une base de données mondiale sur la biodiversité, qui est ensuite utilisée pour la conservation.

Tandis que les villes du Canada s’affronteront pour rassembler un maximum de participants et participantes et accumuler un maximum d’observations, le total général sera celui du Canada à la compétition internationale.

En 2024, plus de 2,4 millions d’observations ont été enregistrées et plus de 65 682 espèces ont été recensées, dont des espèces rares, en voie de disparition ou menacées. Au Canada, 123 451 observations de 5157 espèces ont été consignées. Le District régional du Grand Vancouver a remporté les plus grands honneurs avec 14 066 observations de 1563 espèces différentes. Comme d’habitude, l’événement de cette année se déroulera en deux parties : la consignation des observations du 25 au 28 avril et l’identification des observations du 29 avril au 4 mai. Les gens qui habitent dans des villes qui ne sont pas officiellement inscrites peuvent participer au projet des villes non inscrites, qui se trouve dans la liste des projets du DNU sur iNaturalist.ca.

Le Défi nature urbaine a été créé en 2016 par la California Academy of Sciences de San Francisco et le Natural History Museum de Los Angeles. Pour plus d’informations et consulter la liste des villes du Canada participantes en 2025, visitez : https://inaturalist.ca/projects/city-nature-challenge-canada-2025-defi-nature-urbaine. Vous pouvez également contribuer en utilisant iNaturalist toute l’année dans le cadre du projet BioObservateurs de la FCF.

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances au sujet des effets de l’activité humaine sur la faune et les écosystèmes, en entreprenant des activités de conservation pour protéger et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d'informations, visitez Fédérationcanadiennedelafaune.ca.

À propos du Défi nature urbaine :

Le Défi nature urbaine a été lancé en 2016 dans le cadre de la toute première Journée de la science citoyenne, par les équipes du Natural History Museum du comté de Los Angeles et de la California Academy of Sciences, qui ont imaginé une façon amusante de tirer parti de la rivalité amicale de leurs villes respectives. En 2017, le Défi nature urbaine est devenu un événement national et, en 2018, il est devenu international.

VILLES CANADIENNES PARTICIPANT AU DÉFI NATURE URBAINE 2025

Abbotsford, C.‑B.

District de l’Algoma et comté de Chippewa, Ont.

Annapolis Valley, N.‑É.

Barrie, Ont.

Brandon, Man.

Calgary, Alb.

Municipalité régionale du Cap-Breton, N.‑É.

Charlottetown, Î.‑P.‑É.

Edmonton, Alb.

Fort Erie, Ont.

Fredericton, N.‑B.

Gatineau, QC.

Grand Victoria, C.‑B.

Municipalité régionale d’Halifax, N.‑É.

Kamloops, C.‑B.

Kincardine, Ont.

Kingston, Ont.

Lethbridge, Alb.

London, Ont.

Moncton; Dieppe; Tantramar, N.‑B.

Montréal, QC.

Niagara Falls, Ont.

Ottawa, Ont.

Québec, QC.

Red Deer, Alb.

Regina, Sask.

Richmond, C.‑B.

Saskatoon, Sask.

Sherbooke, QC.

St. Catharines, Ont.

Summerside, Î.‑P.‑É.

Thunder Bay, Ont.

Toronto et Région du Grand Toronto, Ont.

Vancouver, C.‑B.

Welland, Ont.

Winnipeg, Man.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0eedf523-9102-415d-b320-bf9245063b94/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52f6d4e1-adbe-4e9a-b9ce-805552b2ca80/fr