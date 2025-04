Communiqué de presse

Paris, le 18 avril 2025, 16h

HOPSCOTCH GROUPE

Agenda Financier 2025

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital, des relations publics et de l’événement, annonce aujourd’hui son agenda financier pour l’exercice 2025. Ce calendrier est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié si nécessaire.

ÉVÉNEMENTS DATES* Assemblée Générale Mardi 27 mai 2025 Activité du 1er semestre 2025 Mercredi 30 juillet 2025 Résultats du 1er semestre 2025 Mardi 30 septembre 2025 Activité de l’année 2025 Mardi 3 février 2026 Résultats annuels de l’année 2025 Mardi 31 mars 2026

* Les communiqués seront diffusés après fermeture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Executive Officer - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com



A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un Groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.

HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événementiel: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics: Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital: heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Expertises sectorielles : Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le Groupe représente un volume d’affaires de 319 millions € et 105 millions € de Marge Brute en 2024.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe



Eligible au PEA-PME

