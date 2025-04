Vallourec : Mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 22 mai 2025

Meudon, France – le 18 avril 2025

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Vallourec se tiendra le 22 mai 2025 à 14 heures à l’Espace Verso, 52 rue de la Victoire, à Paris dans le 9ème arrondissement.

L'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 7 avril 2025, la brochure de convocation de l'Assemblée incluant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions et les rapports correspondants, ainsi que les modalités de participation et de vote peuvent être consultés sur le site internet de Vallourec (www.vallourec.com). Toutes les informations utiles relatives à cette Assemblée sont régulièrement mises à jour sur le site internet.

Les documents visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer, sans frais, ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la Société, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.





Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l'Assemblée fera l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct disponible sur le site Internet de la Société à la page dédiée à l’Assemblée générale des actionnaires.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com







Actionnaires individuels

Numéro gratuit (depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com



Relations Presse

Taddeo – Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr







Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe