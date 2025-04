En ce Jour de la Terre, le recyclage à la ferme fait des agriculteurs le moteur du changement

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 21 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce Jour de la Terre, le 22 avril, AgriRÉCUP signale le rôle vital des agriculteurs canadiens. La gestion de l’environnement dans le cadre du recyclage agricole repose sur leur esprit d’innovation et leur dévouement profond.

Directeur général d’AgriRÉCUP, Barry Friesen déclare : « Depuis toujours, les agriculteurs constituent le cœur de la gestion de l’environnement. Un véritable changement survient quand les agriculteurs décident fermement de prendre l’initiative. Des contenants d’intrants agricoles usagés, les sacs silos à grains et d’ensilage, y compris la ficelle en fin de vie utile, tous ces plastiques agricoles et bien plus encore, prennent le chemin du recyclage au lieu d’aboutir aux sites d’enfouissement ou dans l’environnement. »



Un exemple simple : en 2024, les agriculteurs canadiens ont rapporté 2,2 millions de kg de contenants de pesticides et d’engrais de 23 litres usagés aux plus de 1 300 sites d’AgriRÉCUP. Ce taux de récupération moyen de 78 % (2021-2023) permet de transformer ces contenants en produits agricoles utiles en Amérique du Nord, diminuant notre dépendance aux plastiques neufs et encourageant l'économie circulaire.

Alors que ces sites ouvrent pour la saison de collecte 2025, c'est un rappel opportun de la valeur et de l'effort de tous ceux qui contribuent au recyclage de ceux-ci et de nombreux autres matériaux dans la chaîne de recyclage agricole.



Dans tout le Canada, les agriculteurs participent à un nombre croissant de programmes d’AgriRÉCUP, notamment :

Sacs-silos à grains, les ficelles agricoles à travers les Prairies.

Un programme national de recyclage des grands réservoirs et barils en plastique non consignés, pour livrer pesticides et fertilisants.

Élimination en toute sécurité des pesticides non utiles et des médicaments périmés pour animaux.

Au Québec, plusieurs plastiques agricoles, dont les tubulures d’érablière, font l’objet de programmes de recyclage. D’autres types de plastiques, comme les sacs d’aliments pour animaux, de tourbe et de litière, sont acheminés vers des filières de gestion responsables.

Plus que de simples programmes, ils constituent des partenariats en action. Dans les provinces, AgriRÉCUP collabore étroitement avec les agriculteurs, le personnel des points de dépôt et les partenaires de l’industrie pour piloter des stratégies novatrices de recyclage. En testant et en raffinant des solutions sur le terrain, nous construisons des systèmes pratiques qui connectent l'innovation avec une valeur ajoutée à la ferme.

Barry Friesen ajoute : « En ce Jour de la Terre, nous reconnaissons davantage que les progrès accomplis. Nous renforçons les partenariats, projets pilotes et les actions communautaires. Tout ce qui nous rapproche d’une économie véritablement circulaire pour les produits agricoles et les emballages usagés. »

Ces programmes contribuent à façonner un avenir où le recyclage et la gestion responsable des plastiques agricoles font partie intégrante de l’activité agricole. Ils contribuent à la santé de la Terre et à celle des générations qui continuent à y travailler.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe habitent la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et les Maritimes.

