Communiqué de presse

VALLOUREC REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT MAJEUR DE PIPELINES POUR LE CHAMP OFFSHORE DE BUZIOS AU BRÉSIL

Meudon (France), le 22 avril 2025 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat majeur avec Allseas pour la fourniture de pipelines dans le cadre du projet offshore Búzios 10, situé sur le champ de Búzios et opéré par Petrobras. Ce contrat représente près de 18 000 tonnes de solutions tubulaires premium sous-marines sans soudure en acier carbone, destinées aux risers et aux flowlines. Il inclut également une option portant sur près de 5 000 tonnes supplémentaires.

Situé au large de Rio de Janeiro, Búzios est l’un des plus grands champs pétroliers en eaux profondes au monde. Ce champ représente une part significative des activités de la compagnie pétrolière brésilienne, avec une forte augmentation de la production attendue grâce à la mise en service de cinq unités supplémentaires d’ici 2028.

Le contrat inclut également la solution Pipe Navigator de Vallourec, un portail numérique centralisé offrant un accès instantané à l’ensemble de la documentation contractuelle à jour, ainsi qu’aux données et analyses couvrant tous les aspects des projets de pipelines. L’intégralité de la production sera réalisée dans notre usine de Jeceaba (Minas Gerais, Brésil), à la pointe de la technologie, afin de garantir un fort contenu local et une empreinte carbone réduite.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « Ce contrat renforce notre positionnement stratégique au Brésil, l’un de nos marchés clés pour les projets offshore complexes. Il témoigne également de notre capacité à fournir des solutions tubulaires premium, entièrement fabriquées au Brésil. Ce contrat vient également valider la stratégie d’investissements que nous avons menée depuis 3 ans pour renforcer notre performance industrielle et répondre aux exigences les plus élevées de nos clients. »

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels :

(Depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29 romain.griere@taddeo.fr



Nicolas Escoulan

Tel : +33 (0)6 42 19 14 74 nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe