22nd April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 17th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,169 Lowest price per share (pence): 646.00 Highest price per share (pence): 660.00 Weighted average price per day (pence): 653.1658

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,639,352 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,639,352 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 653.1658 12,169 646.00 660.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 17 April 2025 08:10:00 131 650.00 XLON 00332639727TRLO1 17 April 2025 08:10:00 131 650.00 XLON 00332639728TRLO1 17 April 2025 08:10:10 123 650.00 XLON 00332639837TRLO1 17 April 2025 08:10:10 124 647.00 XLON 00332639838TRLO1 17 April 2025 08:24:37 100 648.00 XLON 00332646661TRLO1 17 April 2025 08:40:49 26 648.00 XLON 00332657103TRLO1 17 April 2025 08:40:49 107 648.00 XLON 00332657104TRLO1 17 April 2025 08:49:50 180 648.00 XLON 00332665312TRLO1 17 April 2025 08:49:50 110 648.00 XLON 00332665313TRLO1 17 April 2025 08:49:50 75 648.00 XLON 00332665314TRLO1 17 April 2025 08:49:50 54 648.00 XLON 00332665315TRLO1 17 April 2025 08:57:57 100 646.00 XLON 00332673944TRLO1 17 April 2025 08:57:57 30 646.00 XLON 00332673945TRLO1 17 April 2025 09:03:00 44 647.00 XLON 00332678627TRLO1 17 April 2025 09:06:26 81 647.00 XLON 00332682342TRLO1 17 April 2025 09:06:26 49 647.00 XLON 00332682343TRLO1 17 April 2025 09:40:03 496 653.00 XLON 00332714769TRLO1 17 April 2025 09:40:19 99 653.00 XLON 00332715039TRLO1 17 April 2025 09:40:19 31 653.00 XLON 00332715040TRLO1 17 April 2025 09:42:42 199 652.00 XLON 00332717556TRLO1 17 April 2025 09:48:35 387 652.00 XLON 00332723922TRLO1 17 April 2025 09:57:06 11 652.00 XLON 00332733718TRLO1 17 April 2025 09:57:06 114 652.00 XLON 00332733719TRLO1 17 April 2025 09:57:06 125 652.00 XLON 00332733720TRLO1 17 April 2025 09:57:16 127 651.00 XLON 00332733837TRLO1 17 April 2025 09:58:35 125 651.00 XLON 00332735121TRLO1 17 April 2025 10:39:53 506 655.00 XLON 00332772607TRLO1 17 April 2025 10:41:56 130 652.00 XLON 00332774340TRLO1 17 April 2025 10:42:09 124 650.00 XLON 00332774566TRLO1 17 April 2025 10:42:09 123 650.00 XLON 00332774567TRLO1 17 April 2025 10:47:46 123 652.00 XLON 00332779699TRLO1 17 April 2025 11:39:41 30 658.00 XLON 00332789616TRLO1 17 April 2025 11:39:43 147 660.00 XLON 00332789618TRLO1 17 April 2025 11:39:51 252 659.00 XLON 00332789621TRLO1 17 April 2025 11:39:51 259 658.00 XLON 00332789622TRLO1 17 April 2025 11:46:35 132 657.00 XLON 00332789747TRLO1 17 April 2025 11:54:02 124 657.00 XLON 00332790012TRLO1 17 April 2025 11:54:02 124 657.00 XLON 00332790013TRLO1 17 April 2025 11:56:56 126 656.00 XLON 00332790077TRLO1 17 April 2025 11:56:56 125 656.00 XLON 00332790078TRLO1 17 April 2025 12:04:32 97 654.00 XLON 00332790301TRLO1 17 April 2025 12:27:01 132 652.00 XLON 00332790760TRLO1 17 April 2025 12:37:17 115 650.00 XLON 00332790974TRLO1 17 April 2025 12:44:27 130 653.00 XLON 00332791077TRLO1 17 April 2025 12:55:08 123 654.00 XLON 00332791330TRLO1 17 April 2025 12:55:08 43 654.00 XLON 00332791331TRLO1 17 April 2025 12:55:08 79 654.00 XLON 00332791332TRLO1 17 April 2025 12:55:08 44 654.00 XLON 00332791333TRLO1 17 April 2025 13:04:55 123 655.00 XLON 00332791508TRLO1 17 April 2025 13:12:45 123 653.00 XLON 00332791648TRLO1 17 April 2025 13:29:50 125 654.00 XLON 00332791840TRLO1 17 April 2025 13:38:33 128 654.00 XLON 00332791986TRLO1 17 April 2025 13:38:34 115 653.00 XLON 00332791987TRLO1 17 April 2025 13:44:53 115 652.00 XLON 00332792095TRLO1 17 April 2025 13:44:53 14 652.00 XLON 00332792096TRLO1 17 April 2025 13:51:52 114 652.00 XLON 00332792195TRLO1 17 April 2025 14:01:27 49 651.00 XLON 00332792369TRLO1 17 April 2025 14:04:12 65 651.00 XLON 00332792443TRLO1 17 April 2025 14:04:52 57 651.00 XLON 00332792460TRLO1 17 April 2025 14:29:52 81 652.00 XLON 00332793093TRLO1 17 April 2025 14:31:32 41 652.00 XLON 00332793230TRLO1 17 April 2025 14:31:32 121 652.00 XLON 00332793231TRLO1 17 April 2025 14:31:32 121 652.00 XLON 00332793232TRLO1 17 April 2025 14:31:32 81 652.00 XLON 00332793233TRLO1 17 April 2025 14:37:32 17 651.00 XLON 00332793532TRLO1 17 April 2025 14:40:56 142 651.00 XLON 00332793656TRLO1 17 April 2025 14:42:55 84 651.00 XLON 00332793730TRLO1 17 April 2025 14:52:51 21 653.00 XLON 00332794337TRLO1 17 April 2025 14:55:19 243 655.00 XLON 00332794452TRLO1 17 April 2025 15:04:04 9 654.00 XLON 00332794858TRLO1 17 April 2025 15:04:04 128 654.00 XLON 00332794859TRLO1 17 April 2025 15:04:04 119 654.00 XLON 00332794860TRLO1 17 April 2025 15:04:04 128 654.00 XLON 00332794861TRLO1 17 April 2025 15:04:04 115 654.00 XLON 00332794862TRLO1 17 April 2025 15:06:53 6 653.00 XLON 00332795017TRLO1 17 April 2025 15:06:53 101 653.00 XLON 00332795018TRLO1 17 April 2025 15:06:53 149 653.00 XLON 00332795019TRLO1 17 April 2025 15:06:53 128 653.00 XLON 00332795020TRLO1 17 April 2025 15:17:28 127 653.00 XLON 00332795456TRLO1 17 April 2025 15:31:32 127 653.00 XLON 00332796080TRLO1 17 April 2025 15:31:32 59 653.00 XLON 00332796081TRLO1 17 April 2025 15:31:32 68 653.00 XLON 00332796082TRLO1 17 April 2025 15:39:12 139 654.00 XLON 00332796442TRLO1 17 April 2025 15:39:12 104 654.00 XLON 00332796443TRLO1 17 April 2025 15:39:54 133 653.00 XLON 00332796481TRLO1 17 April 2025 15:44:52 148 654.00 XLON 00332796844TRLO1 17 April 2025 15:46:33 98 654.00 XLON 00332796932TRLO1 17 April 2025 15:46:33 17 654.00 XLON 00332796933TRLO1 17 April 2025 15:47:21 8 654.00 XLON 00332796986TRLO1 17 April 2025 15:47:21 115 654.00 XLON 00332796987TRLO1 17 April 2025 15:53:38 122 653.00 XLON 00332797245TRLO1 17 April 2025 15:59:53 100 654.00 XLON 00332797573TRLO1 17 April 2025 16:01:34 100 654.00 XLON 00332797872TRLO1 17 April 2025 16:01:34 24 654.00 XLON 00332797873TRLO1 17 April 2025 16:01:40 100 654.00 XLON 00332797876TRLO1 17 April 2025 16:01:40 24 654.00 XLON 00332797877TRLO1 17 April 2025 16:08:14 18 655.00 XLON 00332798164TRLO1 17 April 2025 16:08:14 509 655.00 XLON 00332798165TRLO1 17 April 2025 16:09:54 47 655.00 XLON 00332798211TRLO1 17 April 2025 16:10:12 317 655.00 XLON 00332798222TRLO1 17 April 2025 16:10:12 47 655.00 XLON 00332798223TRLO1 17 April 2025 16:13:14 120 656.00 XLON 00332798334TRLO1 17 April 2025 16:14:54 113 656.00 XLON 00332798425TRLO1 17 April 2025 16:16:34 20 656.00 XLON 00332798543TRLO1 17 April 2025 16:16:34 14 656.00 XLON 00332798544TRLO1 17 April 2025 16:16:34 99 656.00 XLON 00332798545TRLO1 17 April 2025 16:18:14 117 656.00 XLON 00332798646TRLO1 17 April 2025 16:18:21 5 656.00 XLON 00332798651TRLO1

