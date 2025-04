Contact presse :

Elsa Estager

Tél : + 33 6 59 62 55 13

Email: elsa.estager-bergerou@capgemini.com

Le vieillissement rapide de la population mondiale transformera le secteur de l’Assurance dommages d’ici à 2050

Le taux de dépendance devrait augmenter au niveau mondial : d’ici 2050, il y aura 26 personnes âgées pour 100 actifs, contre 16 aujourd’hui.

Le vieillissement de la population est un indicateur clé des prévisions du taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % pour les assurances des entreprises et de 3,3 % pour les assurances des particuliers.

88 % des assureurs reconnaissent l’importance de recourir davantage à la technologie pour la souscription, mais seuls 17 % d’entre eux déclarent disposer des capacités nécessaires.





Paris, le 22 avril 2025 – D’après le rapport sur l’Assurance dommages (World Property and Casualty Insurance Report) du Capgemini Research Institute, le vieillissement de la population mondiale transformera le secteur de l’Assurance dommages d’ici à 2050. Ainsi, l’augmentation du nombre de personnes âgées par rapport au nombre de personnes actives jouera un rôle crucial dans l’évolution des habitudes de consommation, de transport et d’usages numériques, ce qui aura des répercussions majeures sur l’Assurance dommages, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Ces phénomènes inciteront le secteur à adopter une approche modulaire plus axée sur la prévention, avec un suivi des risques en temps réel, et des modèles de souscription s’appuyant davantage sur la technologie.

Le vieillissement de la population mondiale modifie les habitudes de consommation

Le vieillissement de la population mondiale au cours des prochaines décennies engendrera une profonde transformation de la population active, avec une diminution du nombre d’adultes en âge de travailler par retraité. D’ici 2050, le taux de dépendance mondial devrait atteindre 26 %, contre 16 % en 2024. Cela signifie que pour 100 actifs, il y aura 26 personnes âgées à soutenir, contre 16 aujourd’hui. Si l’on exclut la population africaine, relativement jeune, le taux de dépendance atteindra 31 %, contre 18 % actuellement.

Cette mutation a de profondes répercussions sur les habitudes de consommation et sur les structures économiques dans leur ensemble. Avec le vieillissement de la population mondiale, les habitudes de consommation devraient évoluer pour privilégier les expériences plutôt que les achats conséquents et durables. Aussi, 45 % des consommateurs prévoient de dépenser davantage pour améliorer leur style de vie, en voyageant, en achetant des produits de luxe et en rénovant leur logement, tandis que 70 % n’envisagent pas d’achat immobilier ou d’agrandissement de leur domicile actuel.

Cette évolution des habitudes de consommation, combinée à l’urbanisation croissante et à l’automatisation des technologies, aura un impact significatif sur la manière dont les assureurs en Assurance dommages (IARD - Incendie, Automobile et Risques Divers) répondent aux attentes de leurs clients. Par exemple, les assureurs automobiles devraient se tourner vers l’assurance pour les entreprises et la couverture de la mobilité partagée, dans la mesure où les personnes âgées conduisent moins et recourent davantage au covoiturage. De même, l’assurance des biens personnels devra évoluer pour proposer des formules de prévention, adaptées aux personnes âgées, qui s’adressent à des foyers plus petits et multigénérationnels. Sur le lieu de travail, les compagnies d’assurance devront tenir compte de l’automatisation induite par la démographie et de la modification des profils de risque.

« Les évolutions démographiques considérables devraient avoir un impact majeur et direct sur les assureurs en Assurance dommages au cours des prochaines décennies. Dès à présent, les assureurs devraient analyser leurs portefeuilles afin de comprendre ces sensibilités et d’évaluer leur exposition à la fois sur les marchés matures et en transition. Cela les aidera à développer des modèles de service optimisés et pérennes, déclare Adam Denninger, en charge du secteur de l’assurance chez Capgemini. Enfin, le fait d’avoir une longueur d’avance en matière d’expérience client, grâce à l’Intelligence Artificielle, permettra également de protéger les assureurs contre un nivellement concurrentiel par le bas sur les prix. »

L’interdépendance des risques pourrait augmenter les risques de sinistres

Par ailleurs, les assureurs devront faire face aux conséquences du changement climatique et à ses effets sur une population active vieillissante. Selon une étude conduite par Oxford Economics pour Capgemini, 98,5 % de la population mondiale sera exposée à la sécheresse et 80 % à des pluies diluviennes. Face à une telle instabilité climatique et à la concentration des risques en milieu urbain, les assureurs assisteront à la multiplication des risques interdépendants susceptibles de provoquer des sinistres. Pour évaluer ces risques et concevoir des stratégies tenant compte du climat, les assureurs devront davantage intégrer les données sur les risques climatiques et l’analyse prédictive afin de corréler les risques et d’améliorer la souscription.

Le défi de l’Assurance dommages relevé grâce à la data et à l’intelligence artificielle

L’une des principales caractéristiques de ces nouvelles approches sera l’utilisation de données prédictives et d’intelligence en temps réel dans le cadre de la souscription. En effet, 88 % des assureurs reconnaissent le rôle crucial que jouera à l’avenir la souscription améliorée, mais seuls 17 % d’entre eux disposent des capacités nécessaires pour l’adopter à l’échelle.

Pour se préparer et s’adapter à l’évolution démographique, le rapport recommande aux assureurs en Assurance dommages d’adopter des approches innovantes, notamment :

Se concentrer sur l’évolution du comportement des clients : recalibrer les implantations géographiques et développer des modèles de service qui prennent en compte l’âge

recalibrer les implantations géographiques et développer des modèles de service qui prennent en compte l’âge Transformer le modèle opérationnel : moderniser les architectures de données et exploiter l’IA et l’automatisation pour bâtir des systèmes résilients et favoriser l’efficacité

moderniser les architectures de données et exploiter l’IA et l’automatisation pour bâtir des systèmes résilients et favoriser l’efficacité Gérer les risques : mettre en œuvre des informations prédictives sur la souscription et une gestion dynamique du portefeuille





Toutes ces approches nécessitent un processus d’évolution continue, avec des dirigeants qui mènent des actions à moyen terme tandis que les conseils d’administration se penchent sur des questions stratégiques à long terme.

Pour consulter le rapport : https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-property-and-casualty-insurance-report/

Méthodologie du rapport

Pour ce rapport, le Capgemini Research Institute s’est appuyé sur trois sources principales: l’étude Global Insurance Voice of the Customer 2025 (menée auprès de 5 016 clients en Assurance dommages dans 13 pays), l’étude Global Insurance Executives’ Survey 2025 (réalisée auprès de 274 cadres dirigeants des principales compagnies d’Assurance dommages sur 15 marchés) et l’étude Global Macroeconomic Forecasts 2025 rédigée en collaboration avec un prévisionniste macroéconomique de renom (qui inclut des données sur 11 marchés représentant les trois régions du globe).

À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos du Capgemini Research Institute

Le Capgemini Research Institute est le groupe de réflexion interne de Capgemini sur tout ce qui touche au numérique. L’Institut publie des recherches sur l’impact des technologies numériques sur les grandes entreprises traditionnelles. L’équipe s’appuie sur le réseau mondial d’experts de Capgemini et travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et technologiques. L’Institut dispose de centres de recherche dédiés à Paris, en Inde, au Royaume-Uni, à Singapour et aux États-Unis. Il a récemment été classé n°1 au monde pour la qualité de ses recherches par des analystes indépendants. Pour plus d’informations : https://www.capgemini.com/researchinstitute/

Pièce jointe