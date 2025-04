23rd April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 22nd April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,054 Lowest price per share (pence): 640.00 Highest price per share (pence): 656.00 Weighted average price per day (pence): 652.0311

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,639,352 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,639,352 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 652.0311 13,054 640.00 656.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 22 April 2025 08:04:23 116 653.00 XLON 00333164562TRLO1 22 April 2025 08:04:23 116 653.00 XLON 00333164563TRLO1 22 April 2025 08:22:27 243 656.00 XLON 00333174848TRLO1 22 April 2025 08:22:27 20 656.00 XLON 00333174850TRLO1 22 April 2025 08:22:27 108 656.00 XLON 00333174851TRLO1 22 April 2025 08:22:30 20 655.00 XLON 00333174884TRLO1 22 April 2025 08:22:30 83 655.00 XLON 00333174885TRLO1 22 April 2025 08:22:33 25 655.00 XLON 00333174908TRLO1 22 April 2025 08:22:33 103 655.00 XLON 00333174909TRLO1 22 April 2025 08:27:32 55 654.00 XLON 00333177626TRLO1 22 April 2025 08:34:40 128 651.00 XLON 00333182414TRLO1 22 April 2025 08:35:04 117 650.00 XLON 00333182628TRLO1 22 April 2025 08:35:08 120 649.00 XLON 00333182669TRLO1 22 April 2025 08:35:48 126 647.00 XLON 00333183082TRLO1 22 April 2025 08:52:52 119 644.00 XLON 00333194225TRLO1 22 April 2025 08:57:54 128 645.00 XLON 00333197594TRLO1 22 April 2025 09:07:10 82 646.00 XLON 00333205103TRLO1 22 April 2025 09:07:10 46 646.00 XLON 00333205104TRLO1 22 April 2025 09:10:33 247 644.00 XLON 00333207619TRLO1 22 April 2025 09:31:16 241 645.00 XLON 00333223881TRLO1 22 April 2025 09:41:58 105 645.00 XLON 00333231895TRLO1 22 April 2025 09:48:28 7 644.00 XLON 00333237909TRLO1 22 April 2025 09:48:28 120 644.00 XLON 00333237910TRLO1 22 April 2025 09:48:28 127 644.00 XLON 00333237911TRLO1 22 April 2025 10:05:07 210 640.00 XLON 00333254006TRLO1 22 April 2025 10:44:46 3 648.00 XLON 00333288698TRLO1 22 April 2025 10:44:46 2 648.00 XLON 00333288699TRLO1 22 April 2025 10:56:26 11 649.00 XLON 00333298389TRLO1 22 April 2025 10:56:30 10 649.00 XLON 00333298424TRLO1 22 April 2025 10:58:24 2 649.00 XLON 00333299575TRLO1 22 April 2025 10:58:24 84 649.00 XLON 00333299576TRLO1 22 April 2025 10:58:36 11 649.00 XLON 00333299611TRLO1 22 April 2025 10:58:58 65 649.00 XLON 00333299748TRLO1 22 April 2025 10:58:58 61 649.00 XLON 00333299749TRLO1 22 April 2025 12:35:07 127 648.00 XLON 00333302993TRLO1 22 April 2025 12:40:15 126 648.00 XLON 00333303134TRLO1 22 April 2025 12:40:15 126 648.00 XLON 00333303135TRLO1 22 April 2025 12:40:15 126 648.00 XLON 00333303136TRLO1 22 April 2025 12:40:15 126 648.00 XLON 00333303137TRLO1 22 April 2025 12:40:15 1 648.00 XLON 00333303138TRLO1 22 April 2025 12:44:03 60 653.00 XLON 00333303353TRLO1 22 April 2025 12:44:03 68 653.00 XLON 00333303354TRLO1 22 April 2025 12:44:03 193 653.00 XLON 00333303355TRLO1 22 April 2025 12:44:03 209 653.00 XLON 00333303356TRLO1 22 April 2025 12:44:03 318 653.00 XLON 00333303357TRLO1 22 April 2025 12:44:03 151 653.00 XLON 00333303358TRLO1 22 April 2025 12:44:04 122 651.00 XLON 00333303360TRLO1 22 April 2025 12:44:05 125 651.00 XLON 00333303361TRLO1 22 April 2025 12:44:05 119 651.00 XLON 00333303362TRLO1 22 April 2025 12:44:05 116 651.00 XLON 00333303363TRLO1 22 April 2025 12:44:05 6 651.00 XLON 00333303364TRLO1 22 April 2025 13:10:32 54 652.00 XLON 00333304033TRLO1 22 April 2025 13:10:32 17 652.00 XLON 00333304034TRLO1 22 April 2025 13:10:32 125 652.00 XLON 00333304035TRLO1 22 April 2025 13:16:31 126 653.00 XLON 00333304295TRLO1 22 April 2025 13:20:35 252 653.00 XLON 00333304399TRLO1 22 April 2025 13:20:59 239 652.00 XLON 00333304406TRLO1 22 April 2025 13:21:00 26 651.00 XLON 00333304407TRLO1 22 April 2025 13:21:22 126 651.00 XLON 00333304413TRLO1 22 April 2025 14:32:13 156 653.00 XLON 00333306816TRLO1 22 April 2025 14:32:13 582 653.00 XLON 00333306817TRLO1 22 April 2025 14:32:13 109 653.00 XLON 00333306818TRLO1 22 April 2025 14:32:55 131 653.00 XLON 00333306858TRLO1 22 April 2025 14:35:04 128 653.00 XLON 00333306930TRLO1 22 April 2025 14:40:56 128 653.00 XLON 00333307123TRLO1 22 April 2025 14:46:39 255 655.00 XLON 00333307452TRLO1 22 April 2025 14:46:39 42 656.00 XLON 00333307453TRLO1 22 April 2025 14:46:39 189 656.00 XLON 00333307454TRLO1 22 April 2025 14:46:39 237 656.00 XLON 00333307456TRLO1 22 April 2025 14:55:10 250 655.00 XLON 00333308185TRLO1 22 April 2025 14:55:10 222 655.00 XLON 00333308186TRLO1 22 April 2025 14:55:10 11 655.00 XLON 00333308187TRLO1 22 April 2025 14:55:10 235 655.00 XLON 00333308188TRLO1 22 April 2025 15:00:01 119 654.00 XLON 00333308380TRLO1 22 April 2025 15:00:01 119 654.00 XLON 00333308381TRLO1 22 April 2025 15:00:01 119 654.00 XLON 00333308382TRLO1 22 April 2025 15:16:05 125 654.00 XLON 00333309359TRLO1 22 April 2025 15:16:05 116 654.00 XLON 00333309360TRLO1 22 April 2025 15:16:05 124 653.00 XLON 00333309361TRLO1 22 April 2025 15:34:07 890 652.00 XLON 00333310970TRLO1 22 April 2025 15:34:07 119 652.00 XLON 00333310972TRLO1 22 April 2025 15:35:08 120 654.00 XLON 00333311038TRLO1 22 April 2025 15:35:08 120 654.00 XLON 00333311039TRLO1 22 April 2025 15:41:05 360 656.00 XLON 00333311620TRLO1 22 April 2025 15:41:54 123 656.00 XLON 00333311700TRLO1 22 April 2025 15:41:56 125 655.00 XLON 00333311702TRLO1 22 April 2025 15:59:13 124 654.00 XLON 00333312678TRLO1 22 April 2025 15:59:13 124 654.00 XLON 00333312679TRLO1 22 April 2025 16:04:41 11 655.00 XLON 00333313105TRLO1 22 April 2025 16:04:41 72 655.00 XLON 00333313106TRLO1 22 April 2025 16:04:41 37 655.00 XLON 00333313107TRLO1 22 April 2025 16:06:29 23 655.00 XLON 00333313212TRLO1 22 April 2025 16:06:29 98 655.00 XLON 00333313213TRLO1 22 April 2025 16:07:57 120 654.00 XLON 00333313286TRLO1 22 April 2025 16:13:36 121 653.00 XLON 00333313873TRLO1 22 April 2025 16:13:36 93 653.00 XLON 00333313874TRLO1 22 April 2025 16:13:36 121 653.00 XLON 00333313875TRLO1 22 April 2025 16:13:37 121 655.00 XLON 00333313876TRLO1 22 April 2025 16:13:38 120 655.00 XLON 00333313877TRLO1 22 April 2025 16:14:05 119 654.00 XLON 00333313886TRLO1 22 April 2025 16:17:10 69 654.00 XLON 00333314150TRLO1 22 April 2025 16:17:10 41 654.00 XLON 00333314151TRLO1 22 April 2025 16:17:17 123 653.00 XLON 00333314156TRLO1 22 April 2025 16:18:02 118 653.00 XLON 00333314228TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970