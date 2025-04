DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC

(“Diversified", or the "Company")

DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC (LSE:DEC, NYSE:DEC) announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 20 March 2025, the Company has purchased 60,300 Ordinary Shares of 20 Pence each in the capital of the Company (the "Shares") in the market at a volume-weighted average price of $11.9682 per Share through Mizuho Securities USA LLC (MSUSA). The Shares acquired will, in due course, be cancelled.

Aggregated Information

Date of Purchase: 22 April 2025 Aggregate Number of Ordinary Shares Purchased: 60,300 Lowest Price Paid per Share (USD): 11.60 Highest Price Paid per Share (USD): 12.10 Volume-Weighted Average Price Paid per Share (USD): 11.9682





Following the cancellation of Shares, Diversified will have 80,498,562 Ordinary Shares of 20 Pence each in issue and no Ordinary Shares are held in treasury. This figure of 80,498,562 may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), (as in force in the UK and as amended by the Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), the table below contains detailed information of the individual trades made by Peel Hunt as part of the buyback programme.

Schedule of Purchases

Shares purchased: DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC (ISIN: GB00BQHP5P93) Dates of purchases: 22 April 2025 Investment firm: Mizuho Securities USA LLC





Number of Shares Price Per Share (USD) Trade Time Trading Venue Transaction ID 40 11.600 Apr 22 2025 9:30:02:050 AM XNAS 2504228000000258 4 11.670 Apr 22 2025 9:57:44:580 AM XNYS 2504228000006337 26 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:846 AM XNYS 2504228000008219 70 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:843 AM XNYS 2504228000008218 100 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:843 AM EDGA 2504228000008217 100 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:846 AM IEXG 2504228000008220 40 11.680 Apr 22 2025 9:56:11:556 AM XNAS 2504228000005972 60 11.680 Apr 22 2025 9:56:11:563 AM XNAS 2504228000005974 100 11.680 Apr 22 2025 9:56:11:560 AM XBOS 2504228000005973 100 11.700 Apr 22 2025 9:56:09:126 AM XNYS 2504228000005947 100 11.700 Apr 22 2025 9:56:09:126 AM IEXG 2504228000005948 8 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:363 AM EDGA 2504228000002061 8 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:363 AM EDGA 2504228000002062 16 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:370 AM XNYS 2504228000002065 84 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:366 AM EDGA 2504228000002063 84 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:366 AM XNYS 2504228000002064 1 11.710 Apr 22 2025 9:50:52:050 AM XNAS 2504228000004705 8 11.710 Apr 22 2025 9:50:52:046 AM IEXG 2504228000004703 100 11.715 Apr 22 2025 9:47:02:676 AM IEXG 2504228000003648 100 11.720 Apr 22 2025 9:47:01:936 AM BATY 2504228000003645 100 11.720 Apr 22 2025 9:47:01:940 AM XCIS 2504228000003646 100 11.720 Apr 22 2025 9:47:01:943 AM ARCX 2504228000003647 7 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:053 AM XNYS 2504228000004707 22 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:056 AM XNYS 2504228000004708 45 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:053 AM XNAS 2504228000004706 67 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:046 AM IEXG 2504228000004704 100 11.720 Apr 22 2025 9:51:04:050 AM IEXG 2504228000004756 100 11.720 Apr 22 2025 9:51:04:050 AM LEVL 2504228000004757 100 11.720 Apr 22 2025 9:51:28:416 AM IEXG 2504228000004830 100 11.720 Apr 22 2025 9:51:57:376 AM IEXG 2504228000004892 8 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:166 AM XNAS 2504228000004969 9 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:166 AM XNAS 2504228000004970 53 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:163 AM XNAS 2504228000004968 130 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:166 AM XNAS 2504228000004971 150 11.730 Apr 22 2025 9:36:24:546 AM UBSA 2504228000001669 150 11.730 Apr 22 2025 9:39:11:376 AM UBSA 2504228000002066 150 11.730 Apr 22 2025 9:39:11:383 AM ASPN 2504228000002069 22 11.730 Apr 22 2025 9:45:06:796 AM XBOS 2504228000003247 78 11.730 Apr 22 2025 9:45:06:800 AM XBOS 2504228000003248 100 11.730 Apr 22 2025 9:45:06:800 AM ARCX 2504228000003249 48 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:206 AM XNYS 2504228000005420 52 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:206 AM XNYS 2504228000005419 100 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:203 AM XBOS 2504228000005418 100 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:210 AM IEXG 2504228000005421 1 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:550 AM SGMT 2504228000001671 150 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:546 AM ASPN 2504228000001670 150 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:550 AM BAML 2504228000001672 240 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:553 AM XNAS 2504228000001673 47 11.740 Apr 22 2025 9:36:25:046 AM XNAS 2504228000001675 193 11.740 Apr 22 2025 9:36:25:043 AM XNAS 2504228000001674 300 11.740 Apr 22 2025 9:39:11:376 AM UBSA 2504228000002067 76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:376 AM UBSA 2504228000002068 76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:383 AM ASPN 2504228000002070 76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:390 AM SGMT 2504228000002073 76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:403 AM JPMX 2504228000002075 76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:413 AM BAML 2504228000002076 150 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:416 AM BAML 2504228000002077 160 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:416 AM XNAS 2504228000002078 300 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:386 AM ASPN 2504228000002071 539 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:420 AM XNAS 2504228000002079 50 11.750 Apr 22 2025 9:46:49:236 AM IEXG 2504228000003581 100 11.750 Apr 22 2025 9:46:49:233 AM IEXG 2504228000003579 100 11.750 Apr 22 2025 9:46:49:233 AM IEXG 2504228000003580 50 11.750 Apr 22 2025 9:46:51:623 AM IEXG 2504228000003587 50 11.750 Apr 22 2025 9:46:51:623 AM IEXG 2504228000003588 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:606 AM IEXG 2504228000003623 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:613 AM IEXG 2504228000003626 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:616 AM IEXG 2504228000003627 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:620 AM IEXG 2504228000003630 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:623 AM IEXG 2504228000003631 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:640 AM IEXG 2504228000003633 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:723 AM IEXG 2504228000003634 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:836 AM IEXG 2504228000003635 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:836 AM IEXG 2504228000003637 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:840 AM IEXG 2504228000003638 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:850 AM IEXG 2504228000003642 50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:923 AM IEXG 2504228000003643 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:610 AM IEXG 2504228000003624 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:610 AM IEXG 2504228000003625 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:616 AM IEXG 2504228000003628 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:620 AM IEXG 2504228000003629 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:633 AM IEXG 2504228000003632 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:836 AM IEXG 2504228000003636 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:843 AM IEXG 2504228000003639 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:843 AM IEXG 2504228000003640 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:846 AM IEXG 2504228000003641 100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:933 AM IEXG 2504228000003644 1 11.770 Apr 22 2025 10:15:57:370 AM XNAS 2504228000011230 1 11.770 Apr 22 2025 10:15:57:373 AM XNAS 2504228000011231 40 11.770 Apr 22 2025 10:15:57:370 AM XNAS 2504228000011229 98 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:756 AM EDGX 2504228000010017 100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:753 AM JPMX 2504228000010015 100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:760 AM XNYS 2504228000010018 100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:760 AM XNYS 2504228000010019 100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:763 AM XNYS 2504228000010020 240 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:756 AM XNAS 2504228000010016 300 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:750 AM LEVL 2504228000010014 2 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:726 AM XNAS 2504228000010202 200 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:723 AM XNAS 2504228000010201 240 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:723 AM XNAS 2504228000010200 240 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:726 AM XNAS 2504228000010203 240 11.790 Apr 22 2025 10:19:47:936 AM XNAS 2504228000012180 1 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:300 AM SGMT 2504228000012666 1 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:300 AM SGMT 2504228000012667 2 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:303 AM XNYS 2504228000012668 100 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:303 AM XNYS 2504228000012669 13 11.790 Apr 22 2025 10:23:45:260 AM IEXG 2504228000012903 100 11.800 Apr 22 2025 10:27:22:956 AM IEXG 2504228000014198 48 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:793 AM IEXG 2504228000014729 52 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:793 AM XNYS 2504228000014728 52 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:796 AM IEXG 2504228000014730 100 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:790 AM BATY 2504228000014727 100 11.800 Apr 22 2025 10:30:14:310 AM IEXG 2504228000014754 40 11.810 Apr 22 2025 10:26:21:560 AM XNAS 2504228000014027 63 11.810 Apr 22 2025 10:27:03:953 AM IEXG 2504228000014136 87 11.810 Apr 22 2025 10:27:03:950 AM IEXG 2504228000014135 37 11.810 Apr 22 2025 10:27:12:830 AM IEXG 2504228000014175 63 11.810 Apr 22 2025 10:27:12:826 AM IEXG 2504228000014174 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:12:926 AM IEXG 2504228000014176 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:030 AM IEXG 2504228000014177 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:030 AM IEXG 2504228000014178 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:033 AM IEXG 2504228000014179 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:033 AM IEXG 2504228000014180 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:036 AM IEXG 2504228000014181 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:130 AM IEXG 2504228000014182 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:163 AM IEXG 2504228000014183 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:230 AM IEXG 2504228000014184 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:280 AM IEXG 2504228000014185 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:330 AM IEXG 2504228000014186 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:433 AM IEXG 2504228000014187 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:533 AM IEXG 2504228000014188 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:633 AM IEXG 2504228000014189 50 11.810 Apr 22 2025 10:27:22:960 AM IEXG 2504228000014200 100 11.810 Apr 22 2025 10:27:22:956 AM IEXG 2504228000014199 2 11.810 Apr 22 2025 10:29:06:430 AM IEXG 2504228000014551 1 11.810 Apr 22 2025 10:30:07:796 AM SGMT 2504228000014732 100 11.810 Apr 22 2025 10:30:07:796 AM IEXG 2504228000014731 443 11.810 Apr 22 2025 10:30:07:800 AM BAML 2504228000014733 23 11.820 Apr 22 2025 10:47:34:883 AM BATY 2504228000017921 77 11.820 Apr 22 2025 10:48:15:206 AM BATY 2504228000018024 39 11.835 Apr 22 2025 10:49:42:470 AM IEXG 2504228000018242 100 11.850 Apr 22 2025 10:47:17:813 AM XCIS 2504228000017884 100 11.850 Apr 22 2025 10:47:17:813 AM ARCX 2504228000017885 52 11.850 Apr 22 2025 10:56:09:573 AM XNYS 2504228000019608 100 11.850 Apr 22 2025 10:56:09:513 AM XNAS 2504228000019595 100 11.850 Apr 22 2025 10:56:09:516 AM EDGA 2504228000019596 1 11.850 Apr 22 2025 10:57:07:160 AM XBOS 2504228000019785 6 11.850 Apr 22 2025 10:57:07:100 AM XBOS 2504228000019779 55 11.850 Apr 22 2025 10:58:26:210 AM XNYS 2504228000020098 2 11.850 Apr 22 2025 10:58:32:950 AM IEXG 2504228000020126 2 11.850 Apr 22 2025 10:58:59:933 AM IEXG 2504228000020210 2 11.850 Apr 22 2025 10:59:15:296 AM IEXG 2504228000020270 40 11.855 Apr 22 2025 10:56:09:526 AM XNAS 2504228000019600 3 11.855 Apr 22 2025 10:57:32:493 AM IEXG 2504228000019866 3 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:790 AM XNYS 2504228000017870 23 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:790 AM XNYS 2504228000017871 37 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:786 AM XNYS 2504228000017869 100 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:786 AM EDGA 2504228000017868 13 11.860 Apr 22 2025 10:53:14:003 AM IEXG 2504228000019029 1 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:523 AM SGMT 2504228000019599 1 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:533 AM XNYS 2504228000019605 1 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:533 AM XNYS 2504228000019606 3 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:516 AM ASPN 2504228000019597 44 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:536 AM XNYS 2504228000019607 95 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:526 AM XNAS 2504228000019601 100 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:520 AM ASPN 2504228000019598 200 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:530 AM XNAS 2504228000019602 200 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:530 AM XNAS 2504228000019603 200 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:533 AM XNYS 2504228000019604 3 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:053 AM XNAS 2504228000019778 39 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:126 AM IEXG 2504228000019784 40 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:050 AM XNAS 2504228000019776 61 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:113 AM IEXG 2504228000019780 97 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:046 AM XNAS 2504228000019775 100 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:120 AM IEXG 2504228000019781 100 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:123 AM IEXG 2504228000019782 100 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:126 AM IEXG 2504228000019783 108 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:050 AM XNAS 2504228000019777 93 11.860 Apr 22 2025 10:57:35:936 AM XBOS 2504228000019885 100 11.860 Apr 22 2025 10:57:35:983 AM IEXG 2504228000019888 13 11.860 Apr 22 2025 10:57:36:443 AM IEXG 2504228000019898 4 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:646 AM IEXG 2504228000017336 19 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:586 AM ARCX 2504228000017317 22 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:596 AM IEXG 2504228000017320 78 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:593 AM IEXG 2504228000017319 81 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:590 AM ARCX 2504228000017318 100 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:586 AM XBOS 2504228000017316 100 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:656 AM XBOS 2504228000017337 100 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:656 AM XBOS 2504228000017338 100 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:806 AM XNAS 2504228000017881 100 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:810 AM XBOS 2504228000017882 150 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:793 AM UBSA 2504228000017872 150 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:796 AM ASPN 2504228000017875 100 11.880 Apr 22 2025 10:42:01:906 AM EDGA 2504228000017003 100 11.880 Apr 22 2025 10:42:01:910 AM ARCX 2504228000017004 100 11.880 Apr 22 2025 10:43:04:320 AM IEXG 2504228000017195 1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:603 AM SGMT 2504228000017326 1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:606 AM BAML 2504228000017327 1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:616 AM XNAS 2504228000017332 1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:620 AM IEXG 2504228000017334 40 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:613 AM XNAS 2504228000017331 40 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:660 AM XNAS 2504228000017340 47 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:620 AM XNAS 2504228000017333 100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:600 AM ASPN 2504228000017323 100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:603 AM ASPN 2504228000017325 100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:606 AM XNAS 2504228000017328 100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:656 AM ASPN 2504228000017339 150 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:596 AM UBSA 2504228000017322 150 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:600 AM ASPN 2504228000017324 200 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:610 AM XNAS 2504228000017329 200 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:610 AM XNAS 2504228000017330 200 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:623 AM XNYS 2504228000017335 300 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:596 AM UBSA 2504228000017321 4 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:260 AM IEXG 2504228000017509 96 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:256 AM IEXG 2504228000017504 96 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:263 AM IEXG 2504228000017510 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:256 AM IEXG 2504228000017505 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:256 AM IEXG 2504228000017506 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:260 AM IEXG 2504228000017507 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:266 AM IEXG 2504228000017511 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:296 AM IEXG 2504228000017516 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:14:473 AM IEXG 2504228000017525 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:18:613 AM IEXG 2504228000017528 100 11.880 Apr 22 2025 10:45:18:616 AM IEXG 2504228000017529 13 11.880 Apr 22 2025 10:45:25:353 AM IEXG 2504228000017547 50 11.880 Apr 22 2025 10:46:35:930 AM IEXG 2504228000017748 37 11.880 Apr 22 2025 10:46:42:240 AM IEXG 2504228000017765 63 11.880 Apr 22 2025 10:46:42:243 AM IEXG 2504228000017766 100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:286 AM IEXG 2504228000017863 100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:370 AM IEXG 2504228000017864 100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:470 AM IEXG 2504228000017865 100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:573 AM IEXG 2504228000017866 9 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:800 AM ASPN 2504228000017876 10 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:810 AM XNAS 2504228000017883 80 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:803 AM SGMT 2504228000017878 100 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:800 AM ASPN 2504228000017877 100 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:806 AM XNAS 2504228000017879 222 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:796 AM UBSA 2504228000017874 300 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:793 AM UBSA 2504228000017873 328 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:806 AM XNAS 2504228000017880 23 11.890 Apr 22 2025 11:02:04:613 AM SGMT 2504228000020723 100 11.900 Apr 22 2025 11:02:56:576 AM XCIS 2504228000020884 100 11.900 Apr 22 2025 11:02:56:576 AM XCIS 2504228000020885 23 11.905 Apr 22 2025 11:03:04:570 AM SGMT 2504228000020899 77 11.910 Apr 22 2025 11:03:04:570 AM XNYS 2504228000020900 100 11.910 Apr 22 2025 11:03:04:566 AM IEXG 2504228000020898 18 11.910 Apr 22 2025 11:03:18:353 AM XNYS 2504228000020924 30 11.910 Apr 22 2025 11:03:18:346 AM IEXG 2504228000020922 52 11.910 Apr 22 2025 11:03:18:346 AM IEXG 2504228000020923 17 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:953 AM IEXG 2504228000021128 39 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:946 AM IEXG 2504228000021125 55 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:950 AM IEXG 2504228000021126 100 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:950 AM IEXG 2504228000021127 10 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:520 AM XBOS 2504228000021549 90 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:516 AM XBOS 2504228000021548 100 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:520 AM XBOS 2504228000021550 100 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:523 AM ARCX 2504228000021551 400 11.925 Apr 22 2025 11:34:35:810 AM XNYS 2504228000026298 11 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:513 AM IEXG 2504228000021546 72 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:513 AM IEXG 2504228000021545 100 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:510 AM EDGA 2504228000021544 117 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:516 AM XNYS 2504228000021547 100 11.930 Apr 22 2025 11:32:25:346 AM ARCX 2504228000025976 1 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:803 AM SGMT 2504228000026294 22 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:806 AM XNAS 2504228000026295 22 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:806 AM XNAS 2504228000026296 67 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:810 AM XNAS 2504228000026297 223 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:813 AM XNAS 2504228000026299 1 11.940 Apr 22 2025 11:06:04:926 AM SGMT 2504228000021450 88 11.940 Apr 22 2025 11:06:04:933 AM XNYS 2504228000021452 100 11.940 Apr 22 2025 11:06:04:933 AM JPMX 2504228000021451 100 11.940 Apr 22 2025 11:06:24:463 AM XNAS 2504228000021495 100 11.940 Apr 22 2025 11:06:24:466 AM BATY 2504228000021496 5 11.940 Apr 22 2025 11:14:05:726 AM XNYS 2504228000023271 100 11.940 Apr 22 2025 11:14:05:726 AM IEXG 2504228000023270 100 11.940 Apr 22 2025 11:31:00:406 AM XNYS 2504228000025785 23 11.940 Apr 22 2025 11:31:12:730 AM XNYS 2504228000025803 27 11.940 Apr 22 2025 11:31:12:730 AM XNYS 2504228000025802 52 11.940 Apr 22 2025 11:31:20:580 AM XNYS 2504228000025820 100 11.940 Apr 22 2025 11:31:55:603 AM XNYS 2504228000025911 100 11.940 Apr 22 2025 11:32:06:123 AM ARCX 2504228000025946 1 11.940 Apr 22 2025 11:32:09:643 AM IEXG 2504228000025951 40 11.945 Apr 22 2025 11:14:05:733 AM XNAS 2504228000023274 1 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:730 AM SGMT 2504228000023272 1 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:730 AM SGMT 2504228000023273 1 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:740 AM XNAS 2504228000023279 2 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:736 AM XNAS 2504228000023277 2 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:740 AM XNAS 2504228000023278 71 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:733 AM XNAS 2504228000023275 200 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:736 AM XNAS 2504228000023276 25 11.950 Apr 22 2025 11:14:06:786 AM IEXG 2504228000023281 100 11.950 Apr 22 2025 11:14:06:193 AM BATY 2504228000023280 100 11.950 Apr 22 2025 11:15:31:886 AM BATY 2504228000023585 1 11.950 Apr 22 2025 11:15:53:926 AM IEXG 2504228000023639 25 11.950 Apr 22 2025 11:22:30:390 AM BATY 2504228000024573 73 11.950 Apr 22 2025 11:24:58:650 AM BATY 2504228000024836 17 11.950 Apr 22 2025 11:26:24:553 AM BATY 2504228000025015 24 11.950 Apr 22 2025 11:26:24:556 AM XNAS 2504228000025017 103 11.950 Apr 22 2025 11:26:24:556 AM XNAS 2504228000025016 83 11.950 Apr 22 2025 11:27:24:226 AM BATY 2504228000025134 100 11.950 Apr 22 2025 11:27:36:303 AM XNAS 2504228000025198 100 11.950 Apr 22 2025 11:27:36:303 AM BATY 2504228000025199 7 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:103 AM BATS 2504228000025560 20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:090 AM BATS 2504228000025552 20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:090 AM BATS 2504228000025553 20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:093 AM BATS 2504228000025554 20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:096 AM BATS 2504228000025555 20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:096 AM BATS 2504228000025556 20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:100 AM BATS 2504228000025558 36 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:096 AM IEXG 2504228000025557 64 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:100 AM IEXG 2504228000025559 131 11.950 Apr 22 2025 11:30:50:750 AM XNYS 2504228000025759 1 11.950 Apr 22 2025 11:31:00:186 AM BATY 2504228000025782 99 11.950 Apr 22 2025 11:31:00:186 AM BATY 2504228000025783 127 11.950 Apr 22 2025 11:31:00:190 AM EDGX 2504228000025784 100 11.950 Apr 22 2025 11:31:30:266 AM XNYS 2504228000025853 1 11.950 Apr 22 2025 11:31:36:400 AM BATY 2504228000025864 25 11.950 Apr 22 2025 11:31:36:400 AM XNYS 2504228000025866 100 11.950 Apr 22 2025 11:31:36:400 AM XNYS 2504228000025865 64 11.950 Apr 22 2025 11:34:59:286 AM IEXG 2504228000026318 1 11.950 Apr 22 2025 11:35:03:586 AM BATY 2504228000026330 100 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:866 AM IEXG 2504228000023579 100 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:866 AM ASPN 2504228000023580 100 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:870 AM XNAS 2504228000023581 112 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:873 AM XNAS 2504228000023584 200 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:873 AM XNAS 2504228000023582 240 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:873 AM XNAS 2504228000023583 1 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:693 AM SGMT 2504228000024289 51 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:700 AM XNAS 2504228000024291 62 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:696 AM XNAS 2504228000024290 95 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:693 AM XNYS 2504228000024288 100 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:690 AM XCIS 2504228000024287 103 11.960 Apr 22 2025 11:21:35:516 AM ARCX 2504228000024464 2 11.960 Apr 22 2025 11:22:30:250 AM BATY 2504228000024571 4 11.960 Apr 22 2025 11:27:36:306 AM ASPN 2504228000025201 139 11.960 Apr 22 2025 11:27:36:310 AM ASPN 2504228000025202 150 11.960 Apr 22 2025 11:27:36:306 AM UBSA 2504228000025200 1 11.960 Apr 22 2025 11:28:53:800 AM XNYS 2504228000025406 199 11.960 Apr 22 2025 11:28:53:800 AM XNYS 2504228000025407 100 11.960 Apr 22 2025 11:29:09:226 AM XBOS 2504228000025561 23 11.960 Apr 22 2025 11:30:30:686 AM SGMT 2504228000025724 100 11.960 Apr 22 2025 11:31:00:103 AM XBOS 2504228000025779 100 11.960 Apr 22 2025 11:31:00:103 AM BATS 2504228000025780 100 11.960 Apr 22 2025 11:34:59:340 AM JPMX 2504228000026319 64 11.960 Apr 22 2025 11:35:00:310 AM XNAS 2504228000026322 97 11.965 Apr 22 2025 11:23:25:856 AM IEXG 2504228000024681 100 11.965 Apr 22 2025 11:23:30:420 AM IEXG 2504228000024688 100 11.965 Apr 22 2025 11:23:30:420 AM IEXG 2504228000024689 2 11.965 Apr 22 2025 11:24:07:073 AM IEXG 2504228000024740 25 11.965 Apr 22 2025 11:24:09:376 AM IEXG 2504228000024741 1 11.970 Apr 22 2025 11:18:07:456 AM IEXG 2504228000023950 74 11.970 Apr 22 2025 11:18:07:456 AM IEXG 2504228000023949 2 11.970 Apr 22 2025 11:19:08:043 AM IEXG 2504228000024126 1 11.970 Apr 22 2025 11:20:20:703 AM XNAS 2504228000024293 62 11.970 Apr 22 2025 11:20:20:703 AM XNAS 2504228000024292 100 11.970 Apr 22 2025 11:20:20:690 AM EDGA 2504228000024286 72 11.970 Apr 22 2025 11:35:03:586 AM IEXG 2504228000026329 4 11.970 Apr 22 2025 11:43:38:723 AM XCIS 2504228000027661 4 11.970 Apr 22 2025 11:45:02:683 AM XCIS 2504228000027851 9 11.970 Apr 22 2025 11:45:14:316 AM XCIS 2504228000027869 1 11.970 Apr 22 2025 11:47:06:376 AM XCIS 2504228000028093 6 11.970 Apr 22 2025 11:47:06:430 AM XCIS 2504228000028094 100 11.980 Apr 22 2025 11:22:30:186 AM XBOS 2504228000024568 100 11.980 Apr 22 2025 11:22:30:190 AM BATY 2504228000024570 103 11.980 Apr 22 2025 11:22:30:186 AM ARCX 2504228000024569 66 11.980 Apr 22 2025 11:47:43:496 AM XNAS 2504228000028195 76 11.980 Apr 22 2025 11:47:43:500 AM XCIS 2504228000028196 4 11.980 Apr 22 2025 11:47:58:003 AM XBOS 2504228000028217 48 11.980 Apr 22 2025 11:47:58:003 AM XBOS 2504228000028218 48 11.980 Apr 22 2025 11:47:58:006 AM XBOS 2504228000028219 100 11.980 Apr 22 2025 11:47:58:010 AM IEXG 2504228000028221 100 11.980 Apr 22 2025 11:47:58:013 AM ARCX 2504228000028222 100 11.990 Apr 22 2025 11:40:31:436 AM XNAS 2504228000027207 234 11.990 Apr 22 2025 11:47:58:006 AM JSJX 2504228000028220 100 11.995 Apr 22 2025 11:47:57:013 AM IEXG 2504228000028211 100 11.995 Apr 22 2025 11:47:57:036 AM IEXG 2504228000028212 100 11.995 Apr 22 2025 11:47:57:196 AM IEXG 2504228000028213 100 11.995 Apr 22 2025 11:47:57:240 AM IEXG 2504228000028214 100 11.995 Apr 22 2025 11:47:57:696 AM IEXG 2504228000028215 100 11.995 Apr 22 2025 11:47:57:740 AM IEXG 2504228000028216 100 12.000 Apr 22 2025 11:37:46:936 AM JPMX 2504228000026617 100 12.005 Apr 22 2025 11:49:38:686 AM IEXG 2504228000028378 1 12.010 Apr 22 2025 11:49:49:196 AM IEXG 2504228000028391 1 12.010 Apr 22 2025 11:53:51:710 AM IEXG 2504228000028952 99 12.010 Apr 22 2025 11:53:51:706 AM IEXG 2504228000028951 100 12.020 Apr 22 2025 11:40:20:713 AM BATS 2504228000027121 100 12.030 Apr 22 2025 11:40:20:716 AM LEVL 2504228000027122 100 12.030 Apr 22 2025 11:40:20:716 AM LEVL 2504228000027123 100 12.030 Apr 22 2025 1:34:04:946 PM XBOS 2504228000046782 100 12.030 Apr 22 2025 1:34:04:946 PM XNYS 2504228000046783 25 12.035 Apr 22 2025 11:38:22:993 AM IEXG 2504228000026682 8 12.055 Apr 22 2025 1:21:25:033 PM IEXG 2504228000044919 4 12.055 Apr 22 2025 1:22:18:160 PM IEXG 2504228000045141 4 12.055 Apr 22 2025 1:22:18:163 PM IEXG 2504228000045142 80 12.055 Apr 22 2025 1:24:13:480 PM IEXG 2504228000045455 100 12.060 Apr 22 2025 11:59:20:436 AM EDGA 2504228000029838 1 12.060 Apr 22 2025 12:00:01:023 PM XNAS 2504228000030065 199 12.060 Apr 22 2025 12:00:01:020 PM XNAS 2504228000030064 90 12.060 Apr 22 2025 1:17:52:863 PM ARCX 2504228000044350 100 12.060 Apr 22 2025 1:20:25:456 PM XBOS 2504228000044732 200 12.060 Apr 22 2025 1:27:21:413 PM EDGX 2504228000045869 203 12.060 Apr 22 2025 1:27:21:416 PM XNYS 2504228000045870 115 12.060 Apr 22 2025 1:34:50:693 PM SGMT 2504228000046848 23 12.070 Apr 22 2025 1:15:51:353 PM BATS 2504228000043981 100 12.070 Apr 22 2025 1:15:51:353 PM EDGA 2504228000043979 100 12.070 Apr 22 2025 1:15:51:353 PM BATS 2504228000043980 100 12.070 Apr 22 2025 1:15:51:356 PM IEXG 2504228000043982 77 12.070 Apr 22 2025 1:16:04:843 PM IEXG 2504228000044123 100 12.070 Apr 22 2025 1:16:04:860 PM IEXG 2504228000044124 100 12.070 Apr 22 2025 1:16:24:240 PM IEXG 2504228000044194 100 12.070 Apr 22 2025 1:16:24:240 PM IEXG 2504228000044195 100 12.070 Apr 22 2025 1:16:24:240 PM IEXG 2504228000044196 100 12.070 Apr 22 2025 1:16:24:270 PM IEXG 2504228000044197 100 12.070 Apr 22 2025 1:16:24:733 PM IEXG 2504228000044198 100 12.070 Apr 22 2025 1:16:25:863 PM IEXG 2504228000044204 100 12.070 Apr 22 2025 1:20:21:320 PM IEXG 2504228000044719 100 12.070 Apr 22 2025 1:20:25:393 PM ARCX 2504228000044728 100 12.070 Apr 22 2025 1:20:25:393 PM IEXG 2504228000044729 100 12.070 Apr 22 2025 1:20:25:396 PM XBOS 2504228000044730 100 12.070 Apr 22 2025 1:20:25:396 PM XNAS 2504228000044731 100 12.070 Apr 22 2025 1:26:28:250 PM XNYS 2504228000045785 100 12.070 Apr 22 2025 1:26:28:250 PM XNYS 2504228000045786 70 12.075 Apr 22 2025 1:35:19:410 PM JPMX 2504228000046873 100 12.080 Apr 22 2025 12:05:44:580 PM IEXG 2504228000031192 2 12.080 Apr 22 2025 12:05:53:766 PM IEXG 2504228000031200 3 12.080 Apr 22 2025 1:20:04:346 PM XNYS 2504228000044636 110 12.080 Apr 22 2025 1:20:04:346 PM XNYS 2504228000044637 100 12.080 Apr 22 2025 1:20:21:320 PM XCIS 2504228000044718 80 12.080 Apr 22 2025 1:26:05:933 PM SGMT 2504228000045696 160 12.080 Apr 22 2025 1:26:05:930 PM IEXG 2504228000045694 24 12.080 Apr 22 2025 1:35:19:413 PM XNYS 2504228000046874 100 12.080 Apr 22 2025 1:45:46:270 PM EDGA 2504228000048209 100 12.080 Apr 22 2025 1:45:46:273 PM ARCX 2504228000048210 100 12.080 Apr 22 2025 1:49:15:990 PM XNAS 2504228000048616 100 12.080 Apr 22 2025 1:49:15:993 PM EDGA 2504228000048617 100 12.080 Apr 22 2025 1:49:15:993 PM ARCX 2504228000048618 100 12.080 Apr 22 2025 1:49:16:013 PM EDGA 2504228000048626 100 12.080 Apr 22 2025 1:49:16:016 PM EDGX 2504228000048627 100 12.080 Apr 22 2025 1:49:16:020 PM EDGA 2504228000048630 100 12.080 Apr 22 2025 1:49:16:023 PM BATY 2504228000048633 100 12.080 Apr 22 2025 1:57:05:440 PM EDGX 2504228000049449 100 12.080 Apr 22 2025 1:57:27:253 PM IEXG 2504228000049528 100 12.080 Apr 22 2025 1:57:28:533 PM IEXG 2504228000049535 100 12.080 Apr 22 2025 1:58:03:990 PM IEXG 2504228000049574 3 12.080 Apr 22 2025 1:58:15:266 PM IEXG 2504228000049584 35 12.080 Apr 22 2025 1:58:18:333 PM IEXG 2504228000049587 1 12.085 Apr 22 2025 12:01:57:633 PM IEXG 2504228000030650 99 12.085 Apr 22 2025 12:03:07:500 PM IEXG 2504228000030813 1 12.085 Apr 22 2025 12:03:43:256 PM IEXG 2504228000030854 3 12.085 Apr 22 2025 12:03:43:256 PM IEXG 2504228000030853 7 12.085 Apr 22 2025 12:03:43:256 PM IEXG 2504228000030852 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:33:350 PM IEXG 2504228000031175 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:37:866 PM IEXG 2504228000031178 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:37:986 PM IEXG 2504228000031179 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:38:086 PM IEXG 2504228000031180 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:38:180 PM IEXG 2504228000031181 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:38:286 PM IEXG 2504228000031183 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:38:390 PM IEXG 2504228000031184 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:38:490 PM IEXG 2504228000031185 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:38:590 PM IEXG 2504228000031186 100 12.085 Apr 22 2025 12:05:38:636 PM IEXG 2504228000031187 100 12.085 Apr 22 2025 1:15:23:316 PM IEXG 2504228000043666 23 12.085 Apr 22 2025 1:15:39:963 PM IEXG 2504228000043896 100 12.085 Apr 22 2025 1:49:16:016 PM JPMX 2504228000048628 1 12.090 Apr 22 2025 12:01:48:283 PM XNYS 2504228000030626 100 12.090 Apr 22 2025 12:01:48:280 PM XNYS 2504228000030625 100 12.090 Apr 22 2025 12:01:48:283 PM XNYS 2504228000030627 100 12.090 Apr 22 2025 1:11:29:363 PM ARCX 2504228000042815 1 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:350 PM XNYS 2504228000044638 2 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:350 PM XNYS 2504228000044639 20 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:336 PM UBSA 2504228000044631 20 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:336 PM SGMT 2504228000044632 20 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:340 PM XNAS 2504228000044633 52 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:333 PM IEXG 2504228000044630 100 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:343 PM XNAS 2504228000044634 100 12.090 Apr 22 2025 1:20:04:343 PM XNAS 2504228000044635 46 12.090 Apr 22 2025 1:26:05:943 PM XNYS 2504228000045700 100 12.090 Apr 22 2025 1:26:11:393 PM BATY 2504228000045749 100 12.090 Apr 22 2025 1:26:11:396 PM ARCX 2504228000045750 4 12.090 Apr 22 2025 1:26:13:003 PM IEXG 2504228000045758 96 12.090 Apr 22 2025 1:26:13:006 PM IEXG 2504228000045759 100 12.090 Apr 22 2025 1:26:13:040 PM IEXG 2504228000045760 100 12.090 Apr 22 2025 1:26:13:073 PM IEXG 2504228000045761 70 12.090 Apr 22 2025 1:36:17:046 PM SGMT 2504228000047014 100 12.090 Apr 22 2025 1:43:11:790 PM IEXG 2504228000047906 100 12.090 Apr 22 2025 1:45:25:003 PM BATY 2504228000048157 100 12.090 Apr 22 2025 1:45:25:003 PM EDGX 2504228000048158 22 12.090 Apr 22 2025 1:45:46:280 PM XNAS 2504228000048215 24 12.090 Apr 22 2025 1:45:46:283 PM XNAS 2504228000048216 100 12.090 Apr 22 2025 1:45:46:276 PM ASPN 2504228000048213 150 12.090 Apr 22 2025 1:45:46:273 PM IEXG 2504228000048211 150 12.090 Apr 22 2025 1:45:46:276 PM UBSA 2504228000048212 150 12.090 Apr 22 2025 1:45:46:280 PM ASPN 2504228000048214 16 12.090 Apr 22 2025 1:49:15:996 PM UBSA 2504228000048619 150 12.090 Apr 22 2025 1:49:15:996 PM UBSA 2504228000048620 16 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:003 PM ASPN 2504228000048621 16 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:010 PM SGMT 2504228000048625 16 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:016 PM JPMX 2504228000048629 16 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:020 PM BAML 2504228000048631 24 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:026 PM EDGX 2504228000048634 31 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:023 PM BAML 2504228000048632 71 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:006 PM SGMT 2504228000048624 100 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:003 PM ASPN 2504228000048622 103 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:030 PM UBSA 2504228000048636 115 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:006 PM SGMT 2504228000048623 400 12.090 Apr 22 2025 1:49:16:030 PM IEXG 2504228000048635 100 12.090 Apr 22 2025 1:56:46:503 PM BATY 2504228000049384 100 12.090 Apr 22 2025 1:56:46:503 PM XNYS 2504228000049385 100 12.090 Apr 22 2025 3:28:56:140 PM BAML 2504228000066649 1 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:236 PM UBSA 2504228000066739 2 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:253 PM UBSA 2504228000066749 5 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:253 PM BATS 2504228000066748 6 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:246 PM IEXG 2504228000066746 7 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:226 PM XNAS 2504228000066731 8 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:220 PM UBSA 2504228000066728 8 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:246 PM UBSA 2504228000066744 8 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:266 PM EDGX 2504228000066758 12 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:250 PM BATS 2504228000066747 17 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:243 PM BATS 2504228000066743 19 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:243 PM VFMI 2504228000066742 24 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:226 PM XNAS 2504228000066733 31 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:230 PM XNAS 2504228000066735 31 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:233 PM XNAS 2504228000066736 38 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:256 PM JPMX 2504228000066751 42 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:263 PM XNAS 2504228000066755 57 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:270 PM EDGX 2504228000066761 77 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:240 PM BAML 2504228000066741 99 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:236 PM UBSA 2504228000066738 100 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:220 PM MSPL 2504228000066727 100 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:273 PM EDGX 2504228000066763 113 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:270 PM EDGX 2504228000066760 113 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:273 PM EDGX 2504228000066762 115 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:240 PM EDGX 2504228000066740 170 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:223 PM EDGX 2504228000066729 170 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:223 PM EDGX 2504228000066730 170 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:226 PM EDGX 2504228000066732 170 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:256 PM EDGX 2504228000066750 196 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:266 PM EDGX 2504228000066756 197 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:260 PM EDGX 2504228000066754 213 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:276 PM EDGX 2504228000066765 287 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:273 PM EDGX 2504228000066764 303 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:260 PM EDGX 2504228000066753 330 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:230 PM EDGX 2504228000066734 330 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:246 PM EDGX 2504228000066745 387 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:266 PM EDGX 2504228000066759 492 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:256 PM EDGX 2504228000066752 500 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:233 PM EDGX 2504228000066737 500 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:266 PM EDGX 2504228000066757 500 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:276 PM EDGX 2504228000066766 500 12.090 Apr 22 2025 3:29:13:280 PM EDGX 2504228000066767 200 12.090 Apr 22 2025 3:29:58:056 PM JPMX 2504228000067014 100 12.090 Apr 22 2025 3:44:37:176 PM SGMT 2504228000070939 100 12.095 Apr 22 2025 12:05:12:016 PM IEXG 2504228000031127 100 12.095 Apr 22 2025 12:05:12:063 PM IEXG 2504228000031128 100 12.095 Apr 22 2025 12:05:19:813 PM IEXG 2504228000031130 86 12.095 Apr 22 2025 12:09:06:383 PM IEXG 2504228000031703 100 12.095 Apr 22 2025 12:09:38:346 PM IEXG 2504228000031865 100 12.095 Apr 22 2025 12:10:17:160 PM IEXG 2504228000032075 100 12.095 Apr 22 2025 12:10:32:656 PM IEXG 2504228000032123 2 12.095 Apr 22 2025 12:10:36:956 PM IEXG 2504228000032133 5 12.095 Apr 22 2025 12:10:51:056 PM IEXG 2504228000032226 93 12.095 Apr 22 2025 12:11:00:013 PM IEXG 2504228000032239 100 12.095 Apr 22 2025 12:11:03:876 PM IEXG 2504228000032254 100 12.095 Apr 22 2025 12:11:09:330 PM IEXG 2504228000032289 100 12.095 Apr 22 2025 12:11:11:186 PM IEXG 2504228000032292 100 12.095 Apr 22 2025 12:11:25:530 PM IEXG 2504228000032303 6 12.095 Apr 22 2025 12:15:21:010 PM IEXG 2504228000033092 6 12.095 Apr 22 2025 12:15:35:813 PM IEXG 2504228000033145 100 12.095 Apr 22 2025 1:45:16:080 PM IEXG 2504228000048147 100 12.095 Apr 22 2025 1:45:16:080 PM IEXG 2504228000048148 100 12.095 Apr 22 2025 1:45:16:083 PM IEXG 2504228000048149 100 12.095 Apr 22 2025 1:45:16:083 PM IEXG 2504228000048150 36 12.095 Apr 22 2025 1:50:50:330 PM IEXG 2504228000048812 100 12.095 Apr 22 2025 1:51:34:660 PM IEXG 2504228000048907 100 12.095 Apr 22 2025 3:29:13:283 PM LEVL 2504228000066769 89 12.100 Apr 22 2025 12:04:38:756 PM IEXG 2504228000031069 100 12.100 Apr 22 2025 12:04:38:956 PM IEXG 2504228000031070 100 12.100 Apr 22 2025 12:05:12:010 PM IEXG 2504228000031126 4 12.100 Apr 22 2025 12:09:01:980 PM IEXG 2504228000031686 4 12.100 Apr 22 2025 12:09:01:983 PM IEXG 2504228000031687 4 12.100 Apr 22 2025 12:09:01:983 PM IEXG 2504228000031688 100 12.100 Apr 22 2025 12:13:26:263 PM IEXG 2504228000032716 5 12.100 Apr 22 2025 12:15:50:613 PM IEXG 2504228000033226 1 12.100 Apr 22 2025 12:16:41:010 PM IEXG 2504228000033464 1 12.100 Apr 22 2025 12:16:41:013 PM IEXG 2504228000033465 25 12.100 Apr 22 2025 12:16:41:013 PM IEXG 2504228000033466 56 12.100 Apr 22 2025 12:17:32:036 PM IEXG 2504228000033602 100 12.100 Apr 22 2025 1:11:25:700 PM ARCX 2504228000042800 200 12.100 Apr 22 2025 1:11:25:703 PM ARCX 2504228000042801 5 12.100 Apr 22 2025 1:26:05:940 PM XNAS 2504228000045698 14 12.100 Apr 22 2025 1:26:05:943 PM BATS 2504228000045699 19 12.100 Apr 22 2025 1:26:05:950 PM XNAS 2504228000045703 33 12.100 Apr 22 2025 1:26:05:936 PM XNAS 2504228000045697 46 12.100 Apr 22 2025 1:26:05:933 PM IEXG 2504228000045695 57 12.100 Apr 22 2025 1:26:05:946 PM XNYS 2504228000045702 100 12.100 Apr 22 2025 1:26:05:946 PM XNYS 2504228000045701 1 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:716 PM UBSA 2504228000048102 1 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:720 PM SGMT 2504228000048104 9 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:723 PM XNAS 2504228000048105 18 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:716 PM IEXG 2504228000048100 57 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:726 PM XNAS 2504228000048106 65 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:726 PM XNYS 2504228000048107 100 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:726 PM XNYS 2504228000048108 150 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:716 PM UBSA 2504228000048101 150 12.100 Apr 22 2025 1:44:55:720 PM ASPN 2504228000048103 1 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:770 PM IEXG 2504228000048754 15 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:760 PM UBSA 2504228000048747 16 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:763 PM ASPN 2504228000048748 16 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:766 PM SGMT 2504228000048750 16 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:766 PM JPMX 2504228000048751 16 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:766 PM BAML 2504228000048752 24 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:773 PM XNAS 2504228000048755 30 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:760 PM UBSA 2504228000048746 30 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:763 PM SGMT 2504228000048749 61 12.100 Apr 22 2025 1:50:28:770 PM XNAS 2504228000048753 5 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:553 PM IEXG 2504228000048883 10 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:536 PM IEXG 2504228000048876 10 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:553 PM IEXG 2504228000048882 39 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:556 PM IEXG 2504228000048884 46 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:550 PM IEXG 2504228000048881 54 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:543 PM IEXG 2504228000048877 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:546 PM IEXG 2504228000048878 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:546 PM IEXG 2504228000048879 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:546 PM IEXG 2504228000048880 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:566 PM IEXG 2504228000048885 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:603 PM IEXG 2504228000048886 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:25:646 PM IEXG 2504228000048887 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:26:013 PM IEXG 2504228000048889 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:26:026 PM IEXG 2504228000048890 41 12.100 Apr 22 2025 1:51:30:136 PM IEXG 2504228000048893 41 12.100 Apr 22 2025 1:51:30:336 PM IEXG 2504228000048894 18 12.100 Apr 22 2025 1:51:33:466 PM IEXG 2504228000048897 82 12.100 Apr 22 2025 1:51:33:466 PM IEXG 2504228000048898 1 12.100 Apr 22 2025 1:51:34:390 PM IEXG 2504228000048905 92 12.100 Apr 22 2025 1:51:34:390 PM IEXG 2504228000048906 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:34:186 PM IEXG 2504228000048902 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:34:296 PM IEXG 2504228000048903 100 12.100 Apr 22 2025 1:51:34:343 PM IEXG 2504228000048904 100 12.100 Apr 22 2025 2:13:52:870 PM BATY 2504228000051376 100 12.100 Apr 22 2025 2:13:52:870 PM XNYS 2504228000051377 100 12.100 Apr 22 2025 2:13:52:870 PM XNYS 2504228000051378 100 12.100 Apr 22 2025 2:18:39:270 PM XNYS 2504228000052067 200 12.100 Apr 22 2025 2:18:39:270 PM XNYS 2504228000052068 100 12.100 Apr 22 2025 3:16:07:806 PM IEXG 2504228000062779 77 12.100 Apr 22 2025 3:17:57:193 PM IEXG 2504228000063286 23 12.100 Apr 22 2025 3:18:45:356 PM IEXG 2504228000063727 77 12.100 Apr 22 2025 3:18:45:356 PM IEXG 2504228000063728 1 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:160 PM XNAS 2504228000066610 1 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:166 PM EDGX 2504228000066614 1 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:173 PM JPMX 2504228000066622 1 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:190 PM EDGX 2504228000066633 2 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:180 PM UBSA 2504228000066627 3 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:173 PM BAML 2504228000066620 7 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:176 PM UBSA 2504228000066625 15 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:153 PM BATS 2504228000066607 15 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:160 PM BATS 2504228000066609 15 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:166 PM BATS 2504228000066616 15 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:170 PM BATS 2504228000066617 15 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:170 PM BATS 2504228000066618 15 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:170 PM BATS 2504228000066619 21 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:156 PM XNAS 2504228000066608 22 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:150 PM XNAS 2504228000066605 22 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:153 PM XNAS 2504228000066606 42 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:183 PM UBSA 2504228000066628 80 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:183 PM VFMI 2504228000066630 200 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:186 PM EDGX 2504228000066632 214 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:163 PM EDGX 2504228000066612 214 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:176 PM EDGX 2504228000066624 286 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:180 PM EDGX 2504228000066626 300 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:163 PM EDGX 2504228000066613 300 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:186 PM EDGX 2504228000066631 330 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:193 PM EDGX 2504228000066636 499 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:190 PM EDGX 2504228000066634 500 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:160 PM EDGX 2504228000066611 500 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:173 PM EDGX 2504228000066621 500 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:176 PM EDGX 2504228000066623 500 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:183 PM EDGX 2504228000066629 500 12.100 Apr 22 2025 3:28:53:193 PM EDGX 2504228000066635 1 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:296 PM XNAS 2504228000066776 1 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:296 PM XNAS 2504228000066777 100 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:286 PM LEVL 2504228000066770 100 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:286 PM LEVL 2504228000066771 100 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:300 PM ARCX 2504228000066778 199 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:290 PM UBSA 2504228000066772 200 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:283 PM BAML 2504228000066768 200 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:290 PM ICBX 2504228000066773 200 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:293 PM BARX 2504228000066774 200 12.100 Apr 22 2025 3:29:13:293 PM BIDS 2504228000066775





For further information, please contact:

Diversified Energy Company PLC +1 973 856 2757 Doug Kris dkris@dgoc.com Senior Vice President, Investor Relations & Corporate Communications www.div.energy

About Diversified Energy Company PLC

Diversified is a leading publicly traded energy company focused on natural gas and liquids production, transport, marketing, and well retirement. Through our differentiated strategy, we acquire existing, long-life assets and invest in them to improve environmental and operational performance until retiring those assets in a safe and environmentally secure manner. Recognized by ratings agencies and organizations for our sustainability leadership, this solutions-oriented, stewardship approach makes Diversified the Right Company at the Right Time to responsibly produce energy, deliver reliable free cash flow, and generate shareholder value.