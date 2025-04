Investeringsforeningen Sydinvest reducerer midlertidigt forhøjede indløsningsfradrag.

(Selskabsmeddelelse 16/2025)

Markederne for virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af højrentelande er præget af lav likviditet. Det er dog vores vurdering, at likviditeten for virksomhedsobligationer HY og obligationer udstedt af højrentelande er forbedret. Derfor er det nødvendigt at reducere de midlertidigt forhøjede indløsningsfradrag for nedenstående afdelinger og andelsklasser:

Andelsklasse ISIN Indløsningsfradrag før Ændring Indløsningsfradrag efter HøjrenteLande A DKK DK0016231921 1,16% -0,25% 0,91% HøjrenteLande A DKK Akk DK0062496717 1,16% -0,25% 0,91% Virksomhedsobligationer HY A DKK DK0016098825 1,45% -0,25% 1,20% Virksomhedsobligationer HY A DKK Akk DK0060089415 1,45% -0,25% 1,20% Formue Obligationer A DKK DK0061806981 0,55% -0,05% 0,50%

De øvrige midlertidigt forhøjede indløsningsfradrag er uændrede.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00