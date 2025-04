WORLDLINE : Chiffre d'affaires du T1 2025

Chiffre d’affaires T1 2025

Un chiffre d’affaires consolidé de 1 068 millions d’euros, en ligne avec les attentes

Nouveau leadership pour repositionner Worldline sur une trajectoire de croissance solide et assurer une génération de trésorerie robuste

Premiers renforcements de l'équipe de direction

Plan de 50m€ d’économies de coûts initié

Perspectives 2025

Compte tenu de la prise de fonction récente de la Direction Générale

et de l'incertitude liée au contexte macroéconomique, la Société

fournira une mise à jour de ses perspectives 2025 lors de la publication des résultats semestriels le 30 juillet

Capital Markets Day à l’automne 2025

Paris La Défense, 23 avril 2025 – Worldline [Euronext: WLN], un leader mondial des services de paiement, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2025.

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général de Worldline, a déclaré: “Depuis ma prise de fonction au poste de Directeur Général, j'ai confirmé mon opinion sur les positions fortes et le potentiel important de Worldline sur un marché en pleine croissance. Mes premières semaines ont été consacrées à mettre à profit ma connaissance de l’industrie du paiement pour dialoguer avec nos équipes et prendre des premières décisions clés.

Nous enregistrons des succès dans diverses zones géographiques et segments, les défis identifiés sont connus et peuvent être relevés avec la bonne configuration. Nous sommes déjà en pleine action pour remettre l’entreprise sur les rails d’une croissance et d’une génération de trésorerie robustes.

L'une de mes principales priorités est de garantir la fiabilité de ce que nous faisons et disons ; compte tenu de ma prise de fonction récente en tant que Directeur Général et de l'impact incertain de la volatilité du contexte mondial, nous fournirons une mise à jour sur les perspectives 2025 lors de la publication des résultats du premier semestre 2025.

Des changements sont en cours et je vous tiendrai informés de nos progrès dans les mois à venir. Nous détaillerons notre orientation stratégique et nos ambitions lors du Capital Markets Day cet automne.”

Chiffre d’affaires du T1 2025 par Ligne de Services

Chiffre d'affaires En millions d'euros T1

2025 T1

2024* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 777 784 -1,0% -3,5% Services Financiers 204 224 -8,9% -8,8% Mobilité & Services Web Transactionnels 87 85 +2,2% +2,2% Worldline 1 068 1 093 -2,3% -4,3%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline au T1 2025 a atteint 1 068 millions d'euros, -2,3 % vs T1 2024. Les Services aux Commerçants affichent une performance stable incluant l’effet année bissextile, tandis que les Services Financiers continuent d'être affectés par des résiliations de contrats déjà identifiées. Le segment Mobilité et Services Web Transactionnels a bénéficié d'une dynamique positive, notamment dans les transports et la mobilité.

Services aux Commerçants

Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants au T1 2025 a atteint 777 millions d'euros, en baisse de 1,0% vs T1 2024. La MSV d'acquisition sous-jacente et les transactions d'acceptation ont progressé respectivement de 3,6% et 5,4% vs le T1 2024. La performance a été affectée par l'assainissement des portefeuilles de marchands (encore un trimestre à venir), des problèmes de livraison de terminaux, ainsi qu’. un mix produits et clients défavorable, avec un impact négatif sur le chiffre d'affaires net net à -3,5% vs le T1 2024.

La performance par marché cible a été la suivante:

Grandes entreprises: Bonne dynamique des activités d'acquisition et d'acceptation dans les secteurs de la distribution, voyage-hôtellerie et libre-service. Worldline a continué de développer ses activités auprès de ses clients existants, notamment auprès de compagnies aériennes comme ANA et Lufthansa Group, dans le secteur des jeux en ligne avec Blizzard, ainsi que dans les logiciels avec Pearson.

PME: Alors que la croissance du chiffre d’affaires a été solide en Europe centrale, le marché cible a été impacté par une baisse des ventes de terminaux et par la pression concurrentielle sur certains marchés clés.

Co-entreprises: Solide performance dans tous les domaines, principalement grâce à des gains continus de parts de marché en Europe du Sud et au bénéfice des initiatives de repricing en Australie, tandis que l'Allemagne était confrontée à une base de comparaison élevée dans les ventes de terminaux et un mix clients plus difficile.





Services Financiers

Le chiffre d'affaires du T1 2025 a atteint 204 millions d'euros, soit -8,9% vs T1 2024, l'activité étant toujours pénalisée par des résiliations de clients déjà identifiées. Hors ces résiliations, le chiffre d’affaires aurait été proche de stable, à -1%. La performance par division est la suivante :

Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs : Croissance mid-single digit dans les activités de traitement d'émission, portée par la hausse des volumes et la traction de la plateforme d'émission de nouvelle génération de Worldline ; base de comparaison difficile sur les projets liés au traitement d'acquisition mais bons volumes de transactions.

Services Bancaires Numériques : Malgré des volumes d'exécution en hausse dans certains pays et des demandes plus élevées des clients pour les services de sanctions et de surveillance, la division a été impactée par une baisse des volumes iDeal aux Pays-Bas.

Paiements Non-cartes : La ré-internalisation exceptionnelle d'un client important a eu un impact significatif dans l'évolution du chiffre d’affaires (encore un trimestre à venir), tandis que la dynamique a été bonne aux Pays-Bas et en Italie.





Au 1er trimestre, les Services Financiers ont signé un partenariat important avec DNB Bank ASA, le plus grand groupe de services financiers en Norvège. DNB s'appuiera sur la connectivité instantanée Swift de Worldline pour TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) afin d'améliorer son infrastructure de paiement et de fournir à ses clients des services de paiement fluides, fiables et en temps réel.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d'affaires de Mobilité et Services Web Transactionnels a progressé de +2,2% vs T1 2024 à 87 millions d'euros, porté par de nouveaux développements commerciaux notamment en France. La performance par division est la suivante :

Services de Confiance: Bonne dynamique en Espagne, en Belgique et en Allemagne ne compensant pas l'effet de base lié à la solution de traçabilité Track & Trace déployée l'année dernière. Worldline a reçu l'approbation de Gematik (l'Agence nationale allemande pour la médecine numérique) pour le déploiement de sa passerelle d'infrastructure télématique (TI) permettant la connexion de tous les prestataires de services du secteur de la santé allemand.

Transport et les Mobilités: Performance solide, portée principalement par la croissance en France grâce à de nouveaux projets de mobilité et de systèmes de billettique, ainsi qu'au Royaume-Uni avec une hausse des volumes. Au premier trimestre, la division Mobilité et Services Web Transactionnels a renouvelé plusieurs contrats avec le secteur ferroviaire britannique pour la fourniture de logiciels et de matériel de billettique, ainsi que de logiciels permettant aux compagnies ferroviaires d'optimiser leur planification. Interactions Omnicanales: Forte dynamique portée notamment par la croissance des volumes en France auprès de clients clés tels que la SNCF et EDF. Worldline a franchi une étape majeure dans le déploiement de CX SUITE avec le lancement pour Engie Home Services.







L’évaluation préliminaire du nouveau Directeur général confirme une base d'actifs solide et identifie les voies pour remettre Worldline sur les rails d’une croissance et d’une génération de trésorerie robustes

Worldline évolue sur un marché des paiements attractif et en pleine croissance, avec une forte envergure, notamment en Europe. L'entreprise pourrait toutefois se concentrer davantage et se désengager des activités héritées d'acquisitions passées et considérées comme non stratégiques.

En termes de produits, Worldline dispose d’une gamme unique de solutions, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, d’une proposition de valeur très compétitive pour l’acquisition de commerçants et d’une expertise avancée pour faire face à l’évolution des besoins des clients en matière de traitement des paiements ; elle dispose également d’une offre leader sur certains segments (digital, voyages, commerce de grandes entreprises multilocal) mais doit encore innover sur l’expérience client et la différenciation.

L’infrastructure technologique est à la bonne échelle. Cependant, la convergence vers des plateformes cibles doit se poursuivre au rythme approprié.

Worldline peut s'appuyer sur des experts et des collaborateurs engagés, avec une implantation locale bien établie sur ses différents marchés ainsi que dans les pays à bas coûts. Cependant, l'entreprise doit rétablir l’appropriation et la responsabilisation des équipes, et combler les lacunes de son bassin de talents après deux années difficiles.

Actions mises en œuvre

Dans le contexte actuel du Groupe, la priorité est de stabiliser les priorités afin de mener à bien les initiatives clés. L'objectif est d'y parvenir tout au long de 2025, en comblant les écarts au sein de l'organisation, en clarifiant les priorités, en se concentrant sur les initiatives prioritaires et en responsabilisant les équipes, tout en étant sélectif dans les dépenses cash.

Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre pour redresser au plus vite la situation, notamment:

Un leadership renforcé avec un nouveau Directeur de la technologie pour le Groupe, ainsi que dans les Services aux Commerçants avec de nouveaux responsables dans le segment PME et la gestion des risques;

avec un nouveau Directeur de la technologie pour le Groupe, ainsi que dans les Services aux Commerçants avec de nouveaux responsables dans le segment PME et la gestion des risques; La priorisation des projets et concentration sur ceux où nous pouvons rapidement ajouter de la valeur (tarification intelligente, livraison POS, fonctionnalités identifiées requises sur les plateformes cibles pour permettre la convergence) ;

et concentration sur ceux où nous pouvons rapidement ajouter de la valeur (tarification intelligente, livraison POS, fonctionnalités identifiées requises sur les plateformes cibles pour permettre la convergence) ; Travailler à la simplification du modèle opérationnel des Services aux Commerçants pour améliorer l'autonomisation et la livraison des produits;

pour améliorer l'autonomisation et la livraison des produits; Évaluation proactive de notre portefeuille d'actifs.

Discipline et sélectivité sur les coûts cash

Une nouvelle initiative a été prise pour réduire les coûts cash de 50 millions d'euros en 2025, sans charges de restructuration supplémentaires. Cette ampleur est compatible avec l'objectif principal de stabilisation de l'activité et de mise en œuvre des initiatives stratégiques.

Perspectives 2025

En résumé, la croissance organique du premier trimestre est conforme aux attentes, mais le mix secteur et le mix produit ont eu un impact négatif sur la marge contributive.

Des initiatives ont été lancées pour inverser ces tendances et des mesures complémentaires ont été décidées pour réduire les coûts cash. Néanmoins, compte tenu de la prise de fonction récente de la Direction Générale et de l'impact potentiel de la volatilité mondiale sur les habitudes de consommation, la Société doit réévaluer ses perspectives et fournira une mise à jour lors de la publication des résultats semestriels le 30 juillet prochain.

En parallèle, la direction travaille en collaboration avec le Conseil d'administration à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique, dont l'objectif principal est d'augmenter le retour sur investissement. Celui-ci sera présenté lors d'un Capital Markets Day à l'automne.

Appendices

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T1 2024 à périmètre et taux de change constants ci-dessous par Ligne de Services:

Chiffre d'affaires En millions d'euros T1 2024 Effet de périmètre** Effet des taux de change T1 2024* Services aux Commerçants 787 0 -3 784 Services Financiers 225 -2 1 224 Mobilité & Services Web Transactionnels 85 0 0 85 Worldline 1 097 -2 -2 1 093 * à périmètre constant et taux de change moyens de mars 2025 ** aux taux de change moyens de décembre 2024

Les effets de change au T1 ont principalement été liés à la dépréciation de la Livre Turque tandis que les effets de périmètre sont liés majoritairement à un ajustement de périmètre dans les Services Financiers.

2024 ESTIMATED PRO FORMA

Pro forma 2024 à périmètre constant est présenté ci-dessous (par Ligne de Services):

Proforma 2024 estimé* T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 2023 En millions d'euros CA publié CA publié CA publié CA publié CA publié CA publié CA publié CA publié Services aux Commerçants 784 876 1 660 873 2 533 864 1 736 3 397 Services Financiers 224 231 454 211 666 224 436 890 Mobilité & Services Web Transactionnels 85 89 174 86 260 92 177 352 Worldline 1 093 1 196 2 289 1 170 3 459 1 179 2 349 4 639 En millions d'euros EBE Ajusté EBE Ajusté EBE Ajusté Services aux Commerçants 387 430 818 Services Financiers 126 116 241 Mobilité & Services Web Transactionnels 30 38 68 Coûts Centraux -29 -26 -54 Worldline 514 559 1 073 En millions d'euros EBE Ajusté % EBE Ajusté % EBE Ajusté % Services aux Commerçants 23,3% 24,8% 24,1% Services Financiers 27,7% 26,5% 27,1% Mobilité & Services Web Transactionnels 17,1% 21,6% 19,4% Coûts Centraux -1,2% -1,1% -1,2% Worldline 22,5% 23,8% 23,1% * à périmètre constant et au taux de change de mars 2025

Principales composantes des effets de périmètre sur le proforma 2024:

Contribution en Italie du portefeuille de marchands de Credito Emiliano S.p.A (Credem), racheté par Worldline le 13 janvier 2025.

Ajustement de périmètre au sein de la division Services Financiers.



RECONCILIATION ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET NET

Chiffre d'affaires En millions d'euros T1 2025

Publié Frais schémas & partenaires T1 2025

Net Net T1 2024 Publié* Frais schémas & partenaires T1 2024

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 777 -215 562 784 -202 582 -1,0% -3,5% Services Financiers 204 -2 202 224 -2 222 -8,9% -8,8% Mobilité & Services Web Transactionnels 87 0 87 85 0 85 +2,2% +2,2% Chiffre d'affaires 1 068 -217 851 1 093 -204 889 -2,3% -4,3% * à périmètre et taux de change constants

Frais schémas & partenaires : Schémas internationaux + commissions aux partenaires PM03

