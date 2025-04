WORLDLINE : Nominations

Un trio de haut niveau rejoint l'équipe exécutive de Worldline pour accompagner la prochaine étape stratégique du Groupe

Paris, La Défense, le 23 avril 2025

Worldline accueille trois nouveaux dirigeants : Candice Dillon, Joachim Goyvaerts et Tim Minall. Leur arrivée viendra renforcer la capacité opérationnelle de l'entreprise.

À compter du 1 er juillet 2025, Candice Dillon rejoint Worldline en tant que CTO Groupe et membre du Comité exécutif. Elle prendra également la responsabilité directe des équipes Technologies de la division Services aux Commerçants. L’expertise de Candice acquise chez Vodafone Ziggo, NN International et Accenture dans la gestion de programmes stratégiques et l'intégration de plateformes informatiques apportera une valeur significative pour soutenir la convergence des plateformes de Worldline ainsi que pour favoriser l'innovation au sein du Groupe.





Joachim Goyvaerts a été nommé Responsable du segment SMB, sous la direction de Paul Marriott-Clarke. Fort de 20 ans d'expérience en management et gestion de politiques commerciales, il a été Directeur général chez EMS (Fiserv) et a contribué au développement de PayPal. Son expertise renforcera la stratégie produits de Worldline et sa position dans le segment des petites et moyennes entreprises.





À partir du 1er juillet 2025, Tim Minall rejoindra Worldline comme Chief Risk Officer de la division globale des Services aux commerçants. Avec 30 ans d'expérience dans la banque, les paiements et le secteur des fintech, il est expert en gestion des risques et conformité réglementaire. Chez PayPal, il a été Chief Risk and Compliance Officer pour PayPal UK et Chief Risk Officer pour la banque européenne de PayPal. Il a conduit des transformations majeures pour aligner risques et technologie, améliorant ainsi l'expérience client et la croissance.





Pierre-Antoine Vacheron, Directeur général de Worldline, a déclaré : « Je suis heureux d'accueillir Candice, Joachim et Tim dans nos équipes. Leur arrivée représente une étape importante dans la mise en œuvre du parcours de transformation de Worldline. Grâce à leur expertise en leadership, leur énergie et leur diversité culturelle, nous visons à rendre Worldline plus robuste, efficace et proactif afin de soutenir les commerçants et les institutions financières dans leurs besoins de paiements, tout en assurant une expérience client optimale. »

Biographies

Candice Dillon

Candice Dillon est Chief Information Officer chez VodafoneZiggo depuis octobre 2020. Avant cela, elle était CIO pour NN International et Directrice du Change IT chez Nationale-Nederlanden, où elle gérait des programmes stratégiques et l'intégration IT. Candice a également été Delivery and Transformation Lead dans une société de services financiers néerlandaise et Associée chez Accenture pour les services financiers aux Pays-Bas, où elle supervisait les opérations de conseil bancaire. Elle a dirigé des projets de transformation et d'intégration pour des banques internationales et des entreprises de services. Candice possède un diplôme de troisième cycle en administration des affaires de la Wits Business School et un BA Hons de l'Université du Witwatersrand.

Joachim Goyvaerts

Joachim apporte plus de 20 ans d'expérience dans le management ainsi que dans la gestion des politiques commerciales et des produits. Il rejoint Worldline après avoir été Directeur général chez EMS (Fiserv) depuis 2022. Durant son mandat, il a consolidé la position de l'entreprise sur le marché du Benelux et a dirigé l’innovation dans des secteurs en croissance, notamment la mobilité à travers l'Europe. Avant son passage chez EMS, Joachim a joué un rôle déterminant dans l'expansion de PayPal, où il a contribué au développement commercial, à la stratégie mondiale des partenariats et à la direction régionale pendant huit ans. Diplômé de la Vlerick Business School, Joachim a occupé divers postes dans les relations clients et le management des produits dans les secteurs de la banque, des télécoms et des paiements. Son arrivée chez Worldline conclut un cycle, marquant son retour dans l'entreprise où il a débuté dans l'industrie des paiements.

Tim Minall

Tim dispose de 30 ans d'expérience en leadership international dans les secteurs de la banque, des paiements et des fintech. Il rejoint Worldline après avoir travaillé chez PayPal, où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de Chief Risk and Compliance Officer pour PayPal UK et Global Risk Business Partner pour la plateforme Commerçants. Chez PayPal, Tim a dirigé des transformations à l'échelle de l'entreprise et a construit les relations réglementaires avec la FCA, la PSR et la CSSF. Avant PayPal, Tim était Chief Compliance & Regulatory Officer chez Worldpay PLC, où il a piloté les processus de licence PSD2 et de lutte contre le blanchiment de capitaux pour les activités de paiements alternatifs de Worldpay. Il a également occupé des postes en gestion des risques chez GE Capital, à la tête de la supervision réglementaire pendant la crise financière. Résidant en Irlande et au Luxembourg, citoyen britannique, Tim a régulièrement dirigé des transformations visant à renforcer la confiance dans les services financiers réglementés.

