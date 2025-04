OSE Immunotherapeutics annonce la sélection de plusieurs abstracts

pour présentation à l’ASCO 2025

Présentations sur l’actif propriétaire Tedopi® et sur deux inhibiteurs de SIRPα développés en partenariat avec Boehringer Ingelheim

NANTES, France, 23 avril 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce que plusieurs abstracts sur des actifs innovants de la Société ont été sélectionnés pour présentation à la conférence de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra du 1er au 5 juin 2025 à Chicago, Illinois.

Les abstracts sélectionnés portent sur des actifs propriétaires ou développés en partenariat, démontrant ainsi l’engagement d’OSE Immunotherapeutics à faire progresser les traitements contre le cancer à travers une recherche innovante et des collaborations stratégiques dans différents types de cancer.

Actif propriétaire : Tedopi® (OSE-2101), vaccin contre le cancer : “Trial In Progress” de l’essai de Phase 3 ARTEMIA dans le cancer du poumon non à petites cellules ; Présentation orale sur les premiers résultats cliniques de l’essai de Phase 2 TEDOPaM dans le cancer du pancréas, présentés par le promoteur de l’essai, le groupe clinique en oncologie GERCOR.

Actifs en partenariat : les antagonistes de SIRPα BI 765063 et BI 770371, un inhibiteur de SIRPα perfectionné de nouvelle génération, développés en partenariat avec Boehringer Ingelheim : « Rapid Oral Abstracts » présentés par Boehringer Ingelheim.

Tedopi® (OSE-2101), vaccin contre le cancer dans l’essai de Phase 3 ARTEMIA – OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Numéro de l’abstract

Poster Board TPS8651

129a Titre “Phase 3 trial of the therapeutic cancer vaccine OSE2101 versus docetaxel in patients with metastatic non-small cell lung cancer and secondary resistance to immunotherapy” Type et titre de la session Session Poster – Lung Cancer — Non-Small Cell Metastatic Jour et heure 31 mai 2025 - 1:30 PM - 4:30 PM CDT Tedopi® (OSE-2101), vaccin contre le cancer dans l’essai de Phase 2 TEDOPaM – OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Numéro de l’abstract 4009 Titre “Maintenance with OSE2101 plus FOLFIRI vs FOLFIRI alone after FOLFIRINOX (FFX) induction in patients (Pts) with advanced pancreatic ductal adenocarcinoma (aPDAC): Primary endpoint results of a randomized TEDOPAM GERCOR D17-01 PRODIGE 63 trial” Type et titre de la session Clinical Science Symposium – Innovative Biomarkers and Vaccines in Pancreatic Cancer Session Jour et heure 2 juin 2025 - 8:00 AM - 9.30 AM CDT BI 770371 – Essai de Phase 1 - BOEHRINGER INGELHEIM Numéro de l’abstract 2515 Titre “An open-label, Phase I trial of the SIRPα monoclonal antibody, BI 770371, alone and in combination with ezabenlimab in patients with advanced solid tumors” Type et titre de la session Rapid Oral Abstract - Developmental Therapeutics - Immunotherapy Jour et heure 1er juin 2025 - 11:15 AM - 12:45:PM CDT BI 765063 – Essai de Phase 1b - BOEHRINGER INGELHEIM Numéro de l’abstract 6019 Titre “An open-label, Phase Ib trial of the SIRPα inhibitor BI 765063 in combination with ezabenlimab and cetuximab in patients with head and neck squamous cell carcinoma” Type et titre de la session Rapid Oral Abstract - Head and Neck Cancer Jour et heure 1er juin 2025 - 11:30 AM - 1:30 PM CDT

Les abstracts des présentations seront disponibles sur le site de l’ASCO jeudi 22 mai 2025.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2024, incluant le rapport financier annuel 2023, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

